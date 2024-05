Martin Slaný: Inflace investorům ukázala, že nestačí být neaktivním střadatelem

Jak dynamický bude vývoj úrokových sazeb a obecně české ekonomiky? Jak složité bylo financování projektů pro firmy v situaci, kdy úrokové sazby České národní banky byly na sedmi procentech? A jak se k vysoké inflaci postavili investoři? Nejen o tom hovořil v nové epizodě pořadu Victory Club Business hlavní ekonom investiční skupiny DRFG Martin Slaný. „Inflace rozhýbala k větší investiční aktivitě nejen stávající investory, ale i ty, kteří do té doby nad ní ani neuvažovali. Když se podíváme na strukturu úspor domácností, tak je tam hezky vidět, že narostl podíl jak investování do akcií, do termínovaných vkladů a do fondů, tak i do dluhopisových programů,“ řekl Martin Slaný.

Reklama

Zájem o investice do různých investičních nástrojů rostl a roste. Mimo jiné i zájem o dluhopisy. S klesajícími sazbami na bankovních vkladech lidé hledají relativně bezpečnou investici, která jim zabezpečí stabilní výnos překonávající inflaci. Naopak firmy očekávající růst ekonomiky vydávají bondy, aby získaly dostatek prostředků pro nové investiční příležitosti.

Dluhopisové financování využívá také investiční skupina DRFG, jež vedle České republiky investuje také na Slovensku, v Polsku, ve Švýcarsku a v dalších evropských zemích. „Vždy platí, že naše financování je složeno z vlastních zdrojů, dluhopisů a bankovního financování. Někdy se ještě přidávají zdroje externího partnera, pokud jde o projekt/investici v joint venture. Obecně faktorů, které určí daný mix, je několik: délka projektu, jeho objem, typ investice a tím i požadovaná výnosnost v závislosti na riziku. Z toho vyplývá, že výsledná struktura financování je vždy ‚tailored made‘,“ říká hlavní ekonom investiční skupiny DRFG Martin Slaný v nové epizodě pořadu Victory Club Business.

Zájem o dluhopisy roste na straně investorů i firem. Letošek může být rekordní Trhy Klesající úrokové sazby a možnost zafixovat si solidní výnos na několik let je hlavním lákadlem dluhopisů pro investory. Shodli se na tom odborníci z dluhopisového trhu, kteří se zúčastnili business breakfast na téma Korporátní dluhopisy, kterou v galerii Café Louvre uspořádal byznysový portál newstream.cz. Zájem o dluhopisové financování pak mezi firmami značně roste. Stanislav Šulc Přečíst článek

Německá ekonomika může působit potíže Česku

„Ministerstvo financí zveřejnilo novou makroekonomickou prognózu, ve které je oproti předchozí více optimistické. Já bych ale pokud jde o tempo růstu a hrubý domácí produkt tak optimistický nebyl. Když se podíváme, co se děje za našimi hranicemi například v Německu, které je naším klíčovým obchodním partnerem, tak dnes tam probíhá v podstatě ‚deindustrializace‛. To přímo souvisí s jejich energetickou politikou a bude to mít na nás zásadní vliv,“ říká k vývoji české ekonomiky Martin Slaný.

Co potáhne naší ekonomiku nahoru? Bylo by pro Česko výhodné přijmout euro? Jak se k současnému vývoji staví investiční skupina DRFG? A jaké chystá v následujících letech projekty a jak je bude financovat? Podívejte se na celou epizodu pořadu Victory Club Business s Martinem Slaným ze skupiny DRFG.

Martin Kujal: Dluhopisy dál ponesou více než jejich vkladové alternativy Trhy Potenciál dluhopisů se ještě nevyčerpal. Od začátku roku jsou, hlavně ty korporátní, ve slušném zisku. „Nyní možná nastává období konsolidace až nějaké korekce, ale nemyslím si, že už bychom měli vyhlížet jiné alternativy,“ říká Martin Kujal, ředitel odboru správy fondů J&T Investiční společnosti. V rozhovoru pro Newstream Kujal mimo jiné radí, jak nenaletět dluhopisovým šmejdům. „Je třeba se ptát, zda není nabízený úrok příliš vysoký.“ Zdeněk Pečený Přečíst článek