Blackstone může převzít logistické parky v Česku

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil americké investiční společnosti Blackstone nákup deseti logistických parků v Česku od americké firmy TPG Real Estate.

Hodnota transakce, kterou dříve zveřejnila agentura Bloomberg, je 470 milionů eur, tedy téměř 12 miliard korun. Obchod Bloomberg označil za jednu z největších realitních transakcí loňského roku v Evropě. Blackstone kupuje nemovitosti s celkovou plochou půl milionu čtverečních metrů.

Blackstone koupila prostřednictvím firmy United Crystal se sídlem v Lucembursku čtyři české společnosti, a to CTRE Fund, CTRE Development, CTRE Říčany a Contera Real Estate.

„Nabývané společnosti působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti pronájmu a správy nemovitostí logistických skladů a distribučních center, a to na území České republiky a Slovenské republiky. Podle zjištění úřadu nebude mít posuzované spojení za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci,“ uvedl úřad.

Na seznamu logistických parků TPG Real Estate spolupracovala s českou investiční a developerskou společností Contera, která transakci komentovala na webu. „Blackstone souhlasil s akvizicí CT Real Estate, portfolia deseti logistických parků od společnosti TPG Real Estate, se kterou Contera úspěšně spolupracovala na svém průmyslovém portfoliu od roku 2019. Kromě toho se Blackstone zavázal odkoupit část podílu přímo od společnosti Contera, přičemž po uzavření transakce bude držet majoritní podíl v průmyslovém portfoliu společnosti Contera,“ uvedla společnost. Doplnila, že Contera zůstane menšinovým akcionářem, správcem nemovitostí a developerem.

Blackstone je americká alternativní investiční společnost se sídlem v New Yorku. Kromě nemovitostí investuje také do různých typů fondů. V roce 1985 ji společně založili Peter Peterson a dosavadní generální ředitel Stephen Schwarzman. Zaměstnává téměř pět tisíc lidí a za rok 2023 vykázala tržby osm miliard dolarů, tedy asi 191 miliard korun.

