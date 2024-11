Dostupné bydlení pro zdravotníky. Ceny nájemného začínají na 11 tisících

Společnost Dostupné bydlení České spořitelny (DBČS) postavila na pražském Proseku projekt s 254 cenově dostupnými nájemními byty, které jsou určeny pro zaměstnance Fakultní nemocnice v Motole a Fakultní nemocnice Bulovka. Praha se v posledních letech potýká s prudkým nárůstem cen bytů a nájmů, vedení města tomu chce čelit vlastní výstavbou.

První nájemníci ze zaměstnanců motolské nemocnice se podle mluvčího budou moci do domů nedaleko stanice metra C Střížkov nastěhovat na konci letošního roku. Cena nájemného v bytech 1+kk začíná od 11 tisíc korun, v bytech 2+kk od 15 100 korun. Stavbu pro DBČS provedla developerská společnost Finep.

Podle šéfa DBČS Marka Blahy firma na interiérech spolupracovala se společností Ikea a kladla důraz na využití obnovitelných a recyklovaných materiálů. „Věříme, že naše spolupráce bude úspěšně pokračovat i u dalších projektů,“ uvedl Blaha. Generální ředitel firmy Finep Tomáš Pardubický pak dodal, že projekt je příkladem dobré praxe pro zvyšování dostupnosti bydlení. Celkově má DBČS podle mluvčího ve výstavbě téměř 700 bytů v Praze a Žďáru nad Sázavou.

Praha se v posledních letech potýká s krizí dostupnosti bydlení danou trvalým růstem cen. Nabídkové ceny nových bytů podle analýzy společností Central Group, Trigema a Skanska Residential na konci září vzrostly na průměrných více než 160 tisíc korun za metr čtvereční, což je oproti začátku roku o 5,4 procenta více. Rostou i ceny starších bytů a nájemného.

Vedení metropole chce zajistit bydlení zástupcům pro město zásadních profesí či sociálně slabým vlastní výstavbou, která má opět vybudovat městský bytový fond rozprodaný v minulých privatizacích. Po roce 1991 přešlo do majetku města zhruba 194 tisíc bytů, následné privatizace městský fond zredukovaly na nynějších necelých 30 tisíc. Magistrát v roce 2020 založil příspěvkovou organizaci Pražská developerská společnost, která má na starosti přípravu staveb na městských pozemcích. Zhruba v padesátce projektů plánuje v dalších letech stavbu 6000 až 8000 bytů.

