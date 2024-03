Jiří Vančura: Financovali jsme výstavbu i v době, kdy jiní raději vyčkávali. Chceme dál růst

Trinity Bank i v období vysokých sazeb a obří inflace jako jedna z mála bank na tuzemském trhu dál intenzivně investovala do nemovitostního trhu. Zatímco jiné banky se bály a financování do nových projektů přiškrtily či úplně pozastavily, Trinity rostla.

Reklama

„Financování jsme neomezovali, na rozdíl od některých konkurenčních bank, které se situace poněkud zalekly. Dlouhodobě věříme nemovitostem a specializujeme se na jejich financování. Byť konzervativně,“ říká Jiří Vančura, šéf financování nemovitostí Trinity Bank.

V současné době má jeho banka v nemovitostních úvěrech portfolio o velikosti 21 miliard korun. „Plán byl růst o tři miliardy ročně, což znamená dělat nový byznys kolem osmi nebo devíti miliard korun ročně. To se nám dařilo na úkor konkurence.“

Zatímco se na realitním trhu v posledních dvou letech skloňovalo slovo krize či zamrznutí, pro Trinity Bank to neplatilo. Jak je to možné? Podle Vančury vyskočení základních sazeb až na sedm procent, které velmi schladilo poptávku, v zásadě neznamenalo změnu v přístupu. „Je jasné, že projekty vznikají několik let, takže byla pravděpodobnost, že když se to bude dostávat na trh, ten už bude víc stabilizovaný.“

Přes šest procent. Trinity Bank úročí i vyšší vklady bezkonkurenční sazbou Money Velcí spořílci, kteří drží hotovost do výše 10 milionů korun na spořicím účtu u Trinity Bank, dostanou nově úrok 6,08 procenta ročně. Vklady do 250 tisíc jsou jim úročeny na trhu bezkonkurenční sazbou 6,3 procenta. nst Přečíst článek

Úrokové sazby nyní začaly v Česku klesat a očekává se rychlé oživení jak poptávky po realitách, tak po financování nových projektů. Vančura jako bankéř je opatrný k aktuálním příliš optimistickým scénářům. Vždy má rád krytá záda. „Jsou predikce, kdy trh očekává základní korunové sazby na konci roku na úrovni 3,25 nebo 3,50. Ale může nastat situace, kdy v eurozóně nebo v Americe sazby nebudou klesat tak rychle, a je otázkou, jak si tento vliv vyhodnotí Česká národní banka. Což může znamenat, že sazby v Česku budou třeba klesat pomaleji,“ vysvětluje Vančura svůj přístup a dodává: „Pořád jsme velmi obezřetní.“ Pro všechny možné vývoje v jeho bance vytvářejí scénáře a předpokládají, že budou dál růst.

Přes lepší sentiment na trhu přitom opravdové oživení, které by se projevilo v konkrétních transakcích, podle něj ještě nezačalo. „Vidíme větší aktivitu na realitních portálech, lidé navštěvují stránky, hledají. To před rokem a půl nebylo. Ještě se to však nepřeklopilo do reálných transakcí,“ říká. Na nabídkové i poptávkové straně přitom nyní panuje pozitivní očekávání.

Jak se změna na trhu projeví ve financování konkrétních projektů? Těch bude přibývat, investoři nyní budou mnohem častěji chodit se svými plány do bank. A ty budou mnohem ochotněji než v posledních dvou letech půjčovat na výstavbu. Jak se na tomto probuzeném trhu bude chovat Trinity Bank? Na svém základním přístupu, tedy tendenci růst, nic nemění. „Loni a předloni jsme říkali, že se pohybujeme na klesajícím trhu, na kterém chceme růst na úkor konkurence. Teď chceme v absolutní částce růst úplně stejně, přestože trh bude rostoucí a konkurence větší.“

Podle Vančury bude růst v nadcházejícím období sice zdánlivě snazší než před rokem nebo před dvěma, ale je prý potřeba pořád vnímat rizika. „Poslední dva roky byla lekce, že je potřeba jak z pohledu banky, tak z pohledu klienta mít rezervy, aby bylo možné negativní odchylky na trhu ustát.“

Aktuální díl podcastu Realitní Club, jehož hostem byl Jiří Vančura z Trinity Bank, si posechněte v úvodu článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

Trinity Bank loni vydělala přes 800 milionů, stoupl jí počet klientů Money Trinity Bank se loni dařilo: zvýšila depozita klientů o třetinu. Koupila také palác na pražských Příkopech, kde otevře prestižní pobočku pro klienty. nst Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Bitcoin za 100 tisíc dolarů začíná vypadat dosažitelně Trhy Bitcoin za 100 tisíc dolarů nyní vypadá mnohem dosažitelněji konstatuje agentura Bloomberg s odvoláním na nejnovější dění na opčním trhu. Pohyby ceny kryptoměny ovlivňují patrně i vývoj akcií technologických firem typu Nvidie, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek