Kapverdy se otevírají investorům. Akce Choose Cabo Verde ukáže byznys potenciál ostrovů

Ostrovy zeleného mysu, jak se Kapverdám přezdívá, nejsou jen turisty vyhledávanou destinací. Skýtají v sobě také velký byznysový potenciál. O jaké příležitosti jde, ukáže konference s hlavním mottem „Choose Cabo Verde“. Uskuteční se v Praze ve čtvrtek 29. června 2023 od 9 do 17 hodin v Hotelu Ambassador v Praze. Newstream je mediálním partnerem akce.

Reklama

Konferenci o byznys příležitostech Kapverdských ostrovů pořádá Česko-kapverdská obchodní komora. Na akci vystoupí Mónica Sofia Duarte, hrdá Kapverďanka, realitní byznysmenka a zakladatelka Česko-kapverdské obchodní komory.

Na konferenci se dále vystoupí Kateřina Ostrá, cestovatelka a zástupkyně Cestuji za KAČKU. Mezi přítomnými bude také Martin Landa, tajemník Česko-kapverdské obchodní komory. Tito speciální hosté účastníkům poskytnou pohled z první ruky, vysvětlí, proč jsou Kapverdy pro investory strategickou a výhodnou volbou a důležitou křižovatkou mezi Afrikou a Evropou.

Témata konference

Budoucnost rozvoje na Kapverdách

Jaké jsou předpoklady pro budoucí rozvoj v oblasti infrastruktury, cestovního ruchu a podnikání na Kapverdách. Zástupci obchodní komory představí, jaké jsou hlavní výzvy a příležitosti tohoto fascinujícího souostroví.

Podnikání na Kapverdách

Konference nabídne detailní pohled na podnikatelské prostředí ostrovů, včetně právního prostředí, možností financování a přístupu k místním trhům.

Kapverdy Za Kačku

Kateřina Ostrá, známá z Cestuji za Kačku, účastníkům akce poskytne unikátní pohled na Kapverdy z perspektivy cestovatelky. Podělí se o své zkušenosti, dojmy a tipy pro ty, kteří chtějí tyto ostrovy v jižní části Severního Atlantiku navštívit.

Financování a investice do nemovitostí

Reč bude také o možnostech financování a investování do nemovitostí na Kapverdách. Jaký je současný stav realitního trhu a jaké jsou předpokládané trendy? I tyto otázky zodpoví zástupci obchodní komory.

Předmětem diskuse bude i sociální a kulturní rozvoj Kapverd, řeč bude o systému vzdělávání, zdravotnictví i environmentálních výzvách a dalších oblastech zájmu neziskové organizace Naděje Cabo Verde.

Filantropka: Charita bez byznysu nejde. Podnikám, abych mohla pomáhat Filantropie Samoživitelky bez příjmů, africké vdovy s malými dětmi, sociální pracovníci nebo lidé s mnoha půjčkami, to vše jsou lidé, kteří jsou dnes ve společnosti často zcela neviditelní. Proto je třeba o nich hovořit a pomáhat jim, aby se nestávali těmi dalšími, kteří plavou mimo sociální záchranný systém, zaznělo opakovaně v diskusích dalšího klubového setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen. Květnové setkání inspirativních žen se uskutečnilo v prostorách Česko-kapverdské obchodní komory a Nadačního fondu Naděje Cabo Verde pod záštitou členky klubu a šéfky této obchodní komory Móniky Sofie Duarte. Věra Tůmová Přečíst článek