Developeři: 160 tisíc za metr čtvereční novostavby nestačí. Ceny dál porostou

Za tři čtvrtletí letošního roku se v Praze prodalo 5350 nových bytů, meziročně téměř dvakrát více. Oproti celému loňskému roku je to o 34 procent více. Vyšší poptávka se promítla také do cen bytů. Metr čtvereční v pražské bytové novostavbě stojí 160 720 korun. Meziročně je to nárůst o 6,8 procenta a oproti druhému čtvrtletí o 2,5 procenta. Vyplývá to z analýzy developerských společností Central Group, Trigema a Skanska Residential.

Prodeje bytů v letních měsících jsou obvykle ve srovnání s ostatními částmi roku nižší. V letošním třetím čtvrtletí se v Praze prodalo 1850 nových bytů, což je v mezičtvrtletním srovnáním méně o 50 nemovitostí. Oproti stejnému období loňského roku to je ale nárůst o více než tři čtvrtiny.

„Zájem o nové byty zůstal ve třetím čtvrtletí letošního roku extrémně silný, i přes tradičně klidnější období letních prázdnin. Letošní prodejní čísla se tak přibližují rekordním výsledkům z roku 2021, kdy byly developerské rezidenční projekty téměř vyprodány. Vzhledem k současné situaci na trhu očekáváme, že tento silný trend bude pokračovat i v následujících kvartálech,“ řekl předseda představenstva Skanska Residential Petr Michálek.

Zvýšená poptávka po nemovitostech je podle developerských společností důsledkem odložené poptávky z minulých let, kdy trh brzdily negativní makroekonomické vlivy a drahé hypotéky. Skokový nárůst zájmu o nemovitosti zároveň prudce zvyšuje jejich ceny, a to rychleji, než developeři dříve očekávali. Na konci letošního třetího čtvrtletí ceny nových bytů v Praze přesáhly pětiprocentní růst, který dříve predikovala Česká národní banka ve zprávě o finanční stabilitě pro letošní rok.

Za cenovým růstem stojí podle analýzy například to, že se doprodávaly levnější byty stávající nabídky, které přibližně ve dvou třetinách případů zdražily. Hodnoty ovlivnily i zahájení prodejů bytů v nových projektech. Ty byly v průměru o více než tři procenta dražší než byty dříve uvedené v nabídce. Vzhledem k poptávce a nedostatečné nabídce developeři očekávají do budoucna další růst cen o jednotky procent.

Tlak na cenu vytváří podle developerů i nižší výstavba a uvedení nových bytů na trh. V Praze přibylo na konci třetího čtvrtletí letošního roku 5750 nových bytů. Mezičtvrtletně se nabídka zvýšila o necelé procento a meziročně o 2,7 procenta a za poslední dvě čtvrtletí bylo zařazeno do nabídky největší množství bytů za posledních šest let. Podle předsedy představenstva skupiny Trigema Marcela Sourala se ovšem nabídka zlepšuje pomalu. Soural a developeři dlouhodobě upozorňují, že zvýšení výstavby by pomohlo zjednodušení stavebních procesů a zrychlení povolování. Nepomáhá tomu ani současný stav digitalizace stavebního řízení a nový stavební zákon.

