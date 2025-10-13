Falkensteiner Hotel Schladming: Lifestyle a wellness v srdci hor
Objevte místo, kde se sport, wellness a styl snoubí uprostřed dechberoucích štýrských Alp.
„Sport. Spa. Style.“ – přesně tímto mottem se nese váš pobyt ve Falkensteiner Hotel Schladming, prémiovém hotelu 4*S. Tento moderní wellness hotel v rakouském Štýrsku je ideální volbou pro všechny, kdo hledají kombinaci aktivní dovolené, odpočinku a stylového prostředí. Region Schladming-Dachstein, známý lyžařským světovým pohárem, nádhernými horami a čistou přírodou, nadchne každého milovníka outdooru a zimních sportů. Hotel leží přímo u úpatí hory Planai – a je tudíž vaším perfektním výchozím bodem pro zimní dobrodružství. O vaši pohodu se stará generální manažerka Sonja Zöpfl se svým týmem, který dodává celému hotelu typický štýrský šarm a osobní atmosféru.
Spojení tradice a moderní architektury
Hotel působí jako útulný boutique hotel – díky své architektuře i chytrému uspořádání budov, tzv. třítraktovému Y-půdorysu, z pokojů i zvenčí vnímáte vždy jen část hotelu, což přispívá k pocitu intimity a klidu. Interiér kombinuje přírodní materiály a moderní design: staré štýrské dřevo od Admonteru, sukno a vlna od známé textilky Steiner 1888, která obléká nejen místní horaly, ale dodává textílie i světovým módním značkám jako Jil Sander nebo Dolce & Gabana. Velká okna a světlem zalité prostory přinášejí přírodu i do interiéru – takže hory nejen vidíte, ale i cítíte a vnímáte.
Aquapura Spa – alpský wellness svět
Hotelové Aquapura Spa vás zve k naprosté relaxaci. K dispozici je krytý i venkovní bazén s horskou pramenitou vodou, saunový svět a odpočinkové zóny. Dopřát si můžete tělové procedury s využitím místních bylin, jako je třezalka či arnika, nebo relaxační masáže. Součástí je také moderně vybavená fitness zóna a lekce jógy. Perfektní kombinace aktivního dne na horách a následného odpočinku zajišťuje, že se z hotelu budete vracet na sjezdovky i další den plní energie.
Gastronomie: „Echt. Steirisch. International.“
Hlavní kulinářskou scénou hotelu je restaurace Steirer, která patří mezi nejlepší podniky ve Schladmingu. Den začíná bohatou snídaní formou bufetu, přes den můžete využít nabídku snacků v „GenießBAR“ a večer se servírují alpské speciality s moderním středomořským a asijským twistem. Tradiční známé dobroty, jako jsou Käsespätzle nebo Kaiserschmarrn, zde samozřejmě nechybí, na vyžádání jsou připraveny i vegetariánské a veganské varianty.
Zážitky ve Schladmingu
Hotel není jen o relaxaci – čekají na vás i skvělé kulturní a sportovní zážitky. V hotelovém baru si můžete vychutnat živou hudbu a autorská čtení. Experience Concierge Daniel Egger funguje jako váš osobní průvodce aktivitami v regionu a doporučí vám ty nejlepší tipy z pohledu místního. Oblast Ski Amadé v zimě nabízí nespočet kilometrů sjezdovek s tematickými areály pro zkušené lyžaře i pro děti, snowparky, funslope tratěmi a závodními úseky, dále noční sáňkování, běžky, sněžnice, jízdu na koních se saněmi, curling nebo airboarding.
Dostupnost z Česka
Schladming je pro české hosty velmi snadno dostupný. Z Prahy se sem autem dostanete přibližně za 5,5–6 hodin přes Linec, z Brna za asi 5 hodin přes Vídeň a Liezen a z Českých Budějovic jen za asi 4 hodiny. Vlakem je možné pohodlné spojení přes Linec či Salzburg přímo do stanice Schladming Bahnhof, odkud je hotel vzdálený jen pár minut.
Falkensteiner Hotel Schladming je ideální destinací pro české hosty, kteří hledají kombinaci sportu, wellness a špičkové gastronomie v srdci rakouských Alp. Luxusní, ale zároveň srdečný hotel s autentickou štýrskou atmosférou vám zajistí dovolenou, na kterou budete dlouho vzpomínat.
Rezervujte si svou zimní dovolenou ještě dnes a využijte bonusu až 25 % * za včasnou rezervaci.
*Nabídka závislá na termínu a dostupnosti.
