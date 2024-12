Byty meziročně zdražily o sedm procent. Stejně tak nájmy, tvrdí analýza Central Group

Poptávka po nových bytech v Praze letos meziročně vzrostla o 98 procent. V důsledku převisu poptávky nad nabídkou vzrostly ceny bytů i nájmy v hlavním městě meziročně o sedm procent, tvrdí nová analýzy Central Group. Bydlení v Praze zůstává nejméně dostupné ve střední Evropě.

Za první tři letošní čtvrtletí se v metropoli prodalo 5 350 bytů, což je dvojnásobek toho, co se ve stejném období prodalo loni. Za celý rok se očekává prodej víc než sedmi tisíc bytů, podobně jako v dosud rekordním roce 2021.

„V poslední době bylo na trh uvedeno velké množství projektů, ani to ale nestačí. Navíc jde o odloženou nabídku z předešlých dvou let, a i ta se brzy vyčerpá. Zcela impotentní

povolování je hlavním důvodem současné bytové krize. Reálně hrozí, že ceny porostou ještě rychleji než dnes,“ říká Dušan Kunovský, zakladatel a šéf Central Group.

Nabídka nových bytů v hlavním městě nedostačuje, přestože podle analýzy Central Group investoři připravují výstavbu více než 146 tisíc nových bytů. Problémem je, že se tyto byty kvůli nefunkčnímu systému povolování nových staveb nedaří v dostatečném počtu dostat na trh. Dlouhodobě se jich totiž v české metropoli povoluje kolem pěti tisíc ročně, přitom potřeba hlavního města je minimálně dvojnásobná.

Od ledna do září se podle ČSÚ povolilo 5 270 nových bytů v bytových domech a je podle analýzy velmi pravděpodobné, že se počet povolených bytů za celý rok opět nepřiblíží deseti tisícům. Dlouhodobě špatná situace s povolováním se promítá do zhoršování dostupnosti bydlení v Praze. Cena průměrného nového 70metrového bytu v Praze je podle analýzy 11 250 407 korun. Podle CG-Indexu je na něj potřeba 14,7 ročních hrubých mezd. To je o pět víc mezd, než kolik jich kupující potřeboval na takový byt v roce 2014.

Příliš naděje na zlepšení nepřináší ani současné problémy s náběhem nového stavebního zákona a digitalizace stavebního řízení. Ta měla původně začít fungovat již v roce 2023, nyní je předpoklad jejího plného spuštění v roce 2028.

Rychlejší povolování staveb a fungující stavebnictví je přitom v zájmu státu. Stavebnictví přináší do ekonomiky každoročně stovky miliard korun. „Stát se svou neschopností zrychlit povolovací procesy sám střílí ne do nohy, ale rovnou do páteře. Jen z připravovaných bytů v Praze by na DPH mohl získat přes 175 miliard korun a další miliardy by mělo město na kontribucích. Obrovské škody a komplikace to přináší i byznysu. Ale hlavně to škodí kupujícím, pro které jsou byty zbytečně minimálně o 15 procent dražší,“ tvrdí Kunovský.

