České sídlo EU se nastěhuje do paláce na Národní třídě

Rekonstruovaný Palác Dunaj na Národní třídě má nového nájemce. Téměř tři tisíce metrů čtverečních prostor si pronajalo tuzemské Zastoupení Evropské komise a Kanceláře Evropského parlamentu, a to na 15 let. Uvedla to společnost Zeitgeist Asset Management, která palác zrekonstruovala.

Kromě kancelářských prostor má v přízemí a prvním patře paláce vzniknout i Vzdělávací a informační centrum „Evropská zkušenost“ s bezplatným vstupem pro širokou veřejnost.

„Dvě podlaží propojená vnitřním schodištěm nabídnou na celkové ploše přes 800 metrů čtverečních řadu interaktivních prvků a 360° kino,“ popisuje Jiří Kubíček, vedoucí Kanceláře Evropského parlamentu v České republice.

Konstruktivistický palác na pražské Národní třídě prochází rekonstrukcí.

Jak bude vypadat se podívejte do následující galerie.

„Naším cílem je vrátit Paláci Dunaj jeho prvorepublikovou eleganci a styl. Zachování historického, noblesního genia loci Paláce Dunaj pro nás znamená mimo jiné například to, že v něm ponecháme původní luxferovou podlahu anebo v recepčním atriu repasujeme konstrukci střechy s novým mléčným zasklením,“ uvedl generální ředitel společnosti Zeitgeist Asset Management Peter Noack.

Palác Dunaj se nachází na rohu ulic Národní a Voršilská na území pražské památkové rezervace zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Objekt dokončený v roce 1930 sloužil jako sídlo rakouské pojišťovny. A stejně jako za první republiky poskytne po rekonstrukci především kancelářské prostory. Přízemí paláce bude vyhrazeno převážně maloobchodní funkci.

V rámci rekonstrukce bude Palác Dunaj zvýšen o jedno patro. Objekt bude disponovat nejmodernějšími technologiemi současnosti.

