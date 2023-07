Česká spořitelna s Kooperativou koupí další projekt s 300 nájemní byty v Praze. Tentokrát na Opatově

Nejnovější nákupy České spořitelny a Kooperativy ohledně nájemních bytů se týkají bytového projektu Opatov II na Praze 11. Na jeho odprodeji se po dlouhém vyjednávání domluvily se společností Sekyra Group, která současně bytovky pro ně postaví. Zúčastněné strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat. Pravděpodobně to ale bude letos jedna z největších transakcí pro dlouhodobý pronájem typu (BTR – build to rent) v Česku.

Každá společnost získá v rezidenčním projektu Opatov II padesátiprocentní podíl. Zbrusu nová akvizice přinese na pražský trh přibližně tři stovky nových bytů, které pro nové majitele staví původní vlastník, společnost Sekyra Group.

Podívejte se na vizualizace projektu:

První nájemníci už do dvou let

Podle harmonogramu by se kolaudace projektu měla uskutečnit ještě do konce roku 2024. V prvním čtvrtletí následujícího roku by se sem pak měli stěhovat už nájemníci. A také v tom případě by se mělo jednat o zvýhodněné nájemní bydlení pro společensky prospěšné profese jako jsou učitelé nebo zdravotníci. Podobně jako tomu ostatně bylo už u prvního takovéhoto pražského projektu Prosek Park.

Česká spořitelna na trh nájemního bydlení totiž vstoupila pod hlavičkou své dceřiné společnosti DBČS letos na jaře tímto společným projektem s Kooperativou na Praze 9. Ve spolupráci s developerskou společností Finep tam staví 254 bytů.

Celkem má DBČS podle svého CEO Marky Bláhy v plánu uvést na trh tisícovku cenově dostupných nájemních bytů, které budou ve spolupráci s městem a městskými částmi primárně nabízené nájemníkům z řad nejpotřebnějších profesí. Nájemné v těchto bytech by mělo být podle DBČS o dvacet procent nižší oproti tržnímu.

Budoucnost a minulost nájemního bydlení

„Věřím, že podíl nájemního bydlení bude na současném realitním trhu charakterizovaném vysokými náklady a nižší dostupností hypoték významně narůstat,“ usuzuje Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group a dodává, že právě díky spolupráci s tak silnými institucionálními investory, jakými jsou Česká spořitelna a Kooperativa, bude možné nabídnout rezidenční projekty širší skupině obyvatel. Rozšíření profesionálně spravovaného nájemního bydlení by navíc podle něj mělo vést i ke kultivaci trhu a přinést větší stabilitu nájemcům i pronajímatelům.

Inspirací k projektu nájemního bydlení byla pro Českou spořitelnu její mateřská Erste Bank, která už od roku 1957 provozuje v Rakousku dceřinou společnost s limitovaným riskem poskytující dostupné bydlení ve 14 tisících bytech. Momentálně Erste Group spolupracuje s vídeňskou radnicí, státem a soukromými developery na výstavbě nové čtvrti Aspern Seestadt, kde vznikne 21 tisíc nových bytů. Celá třetina z nich bude vlastněná Erste Group, která je bude pronajímat za dostupné ceny. A podobný model by chtěla společnost DBČS přenést i do České republiky.

Třetí, podobný projekt nájemního bydlení jako je Opatov II či Prosek Park, by měla DBČS chystat na Vysočině. Celkem má v plánu postavit do roku 2026 minimálně tisícovku cenově dostupných nájemních bytů.

Všichni chtějí mít želízko v ohni nájemního bydlení

S investicemi do nájemního bydlení se ale v poslední době v Česku doslova roztrhl pytel. Hrnou se do něj developeři, finanční instituce, investiční fondy, a to jak tuzemští, tak i zahraniční. Významným investorem je dokonce i církev. K velkým hráčům v nájemním bydlení patří například společnost Czech Home Capital Davida Rusňáka, která chystá na dvě tisícovky nájemních bytů. Dalším velkým sólistou je pak také společnost Heimstaden Czech, v jejíž bytech žije přes 80 tisíc lidí. V poslední době se pak do byznysu s nájmy plně vybavených bytů pustil například i investiční fond Mint Radka Bajgara a jeho společníků. A ten rozhodně se svými investicemi zatím nekončí, protože má ambice nakupovat další byty.

