Černý dům? Fasáda se odkazuje na díru, která tu dlouho zela

Při návrhu domu do Moravského Krumlova architekti striktně respektovali objem a tvar domu, který na tomto místě v minulosti stával. Radikálně ho ale od okolní zástavby odlišili barvou. Černou na fasádu studio CL3 nezvolilo náhodou.

„Černá barva nebyla vybrána náhodně. Je v ní skryta symbolika ‚díry’. Novostavba vyplňuje díru po původním domu, který nebyl několik let obýván. Zatímco do ulice dům působí uzavřeným dojmem, do zahrady se naopak plně otvírá prostřednictvím velké prosklené plochy,“ přibližuje architekt Radek Pasterný.

Černou barvu, tu mám jak fasáda, tak i střecha, rozbíjí dřevěné obložení. „Volba materiálů a barev, je provokativně řešena v kontrastním provedení,“ dodává architekt Pasterný.

Dům si můžete detailně prohlédnout v následující galerii.

I interiéru dominují decentní materiály, na podlaze cemnetové stěrky, pohledové betony na stropě a bílá výmalba na stěnách.

Dům, jeho stavba vyšla na pět milionů korun, je vytápěn pomocí tepelného čerpadla systému země-voda, které dokáže nejen v zimě topit, ale v létě pasivně dům chladí. Dále v objektu funguje řízená rekuperace vzduchu.

Radek Pasterný vystudoval fakultu architektury VUT v Brně. Návrhům drobných staveb a projektování se věnoval již během studií na fakultě. Tehdy začal volně spolupracovat s Davidem Burešem a Romanem Galem, s nimiž oficiálně založil roce 2021 atelier CL3.

