Češi chtějí vlastní bydlení, jeho hodnotu však ve stáří plně nevyužijí

Českou touhou je bydlet ve vlastním, ne v pronajatém bytě či domě. To si podle sociologů přejí i ti mladí lidé, pro něž to je ekonomicky nerozumné. Ve vlastním bydlení pak mají majitelé uloženy peníze, které by se jim hodily ve stáří, ale v Česku je nedokážou využít tak dobře, jak je to možné v zahraničí.

Reklama

Při výzkumech bydlení se docent Martin Lux ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR v Praze a jeho kolegové snaží propojit postupy sociologie a ekonomie. „To je poměrně nový přístup, oni spolu totiž ekonomové a sociologové moc nemluví,“ poznamenává muž, který vystudoval oba obory.

Společensky konformní, ekonomicky iracionální

Jejich nejnověji publikovaná studie v periodiku Housing, Theory and Society ukazuje na základě průzkumů mezi šesti stovkami mladých lidí v českých městech, že podobně jako jejich rodiče dávají přednost bydlení ve vlastním. A to i v situaci, kdy ceny bytů a úroky hypoték stoupají natolik, že podnájem se jeví jako ekonomicky výhodnější.

„Lidé, kteří za každou cenu usilují o vlastní bydlení, se možná chovají rozumně ze sociálního pohledu, ale spíše iracionálně z pohledu čistě ekonomického,“ hodnotí docent Lux. Právě preference pořízení vlastního bydlení pak vede k větší volatilitě na trhu nemovitostí, takže během boomu letí ceny prudce nahoru a za krizí prudčeji dolů než na vyváženějším trhu. „Z toho vyplývá větší nebezpečí vzniku cenové bubliny, a týká se to také České republiky,“ doplňuje.

Vedle hlavního nádraží v Brně vyroste šestice budov. Investorem projektu za sedm miliard je Crestyl Reality Nový projekt developerské společnosti Crestyl má do roku 2026 výrazně proměnit centrum moravské metropole. Ze sousedství brněnského hlavního nádraží zmizí chátrající obchodní centrum a vznikne zde volně přístupný veřejný prostor se šesti budovami. Sedmimiliardový projekt už získal letos územní rozhodnutí a stavební povolení očekává příští rok. Při přípravě projektu se využívala i virtuální realita. Věra Tůmová Přečíst článek

České nájemní bydlení však nemá stejnou kvalitu jako třeba v Německu nebo Švýcarsku. Tam se často uzavírají nájemní smlouvy na dobu neurčitou, zatímco v Česku zpravidla na jeden rok, což představuje větší nejistotu.

Reklama

Byt se dá prodávat, a přitom v něm bydlet

Nezávislé výzkumy vědců ze Sociologického ústavu, podporované Grantovou agenturou ČR, také už dříve ukázaly, že lidé, kteří svou vlastní nemovitost mají, by měli zájem využít její hodnotu ve stáří, aniž by se museli vzdát bydlení v ní. Takové možnosti ve světě existují. Jedním je reverzní či zpětná hypotéka.

„Je oblíbená zejména v Británii,“ popisuje Martin Lux. „Při běžné hypotéce si od banky půjčíte peníze, pořídíte za ně dům nebo byt a hypotéku splácíte, dokud není nemovitost vaše. Při reverzní hypotéze nemovitost máte a banka ji odkupuje tím, že vám každý měsíc vyplácí splátku.“

Až člověk své bydlení nebude potřebovat, protože přejde do sociální péče, nebo zemře, může banka byt prodat, eventuálně mohou dědicové splatit bankou poskytnutý úvěr a byt si ponechat. Není přitom možné, aby banka po seniorovi nebo dědicích požadovala další peníze, pokud například špatně odhadla cenu bytu.

Dalibor Martínek: Krize bydlení je tu. Byty se neprodávají, nájemné je drahé. Bojí se už i developeři Názory Byty v Praze podle aktuálních údajů přestaly zdražovat. Metr čtvereční nového bytu se nyní prodává za 143 tisíc korun. To je samo o sobě šílené číslo. Podstatné však je, že se ceny od prvního čtvrtletí nezvýšily. To je situace na trhu s bydlením nevídaná. Za posledních deset let šly ceny vždycky vzhůru. Dalibor Martínek Přečíst článek

Sázka na dobu dožití

„Jiný systém označovaný slovem viager je zase rozšířený ve Francii,“ uvádí Martin Lux. „V tomto případě hned na začátku svůj byt nebo dům prodáte investorovi, ale současně máte formou věcného břemene zajištěno, že ve své původní nemovitosti můžete bydlet až do odchodu do sociálních služeb nebo úmrtí. Pak teprve ji může používat investor.“

Investor – soukromá osoba – jednorázově zaplatí bývalému majiteli podstatnou část hodnoty nemovitosti a zároveň se zaváže, že mu bude vyplácet doživotně měsíční rentu. Vychází se z pravděpodobnosti dožití. Může se stát, že bývalý majitel zemře brzy a investor i velmi drahou nemovitost získá za nízkou cenu. Bývalý majitel však může žít a pobírat rentu ještě velmi dlouho.

Francouzské zákony původního majitele dobře chrání. Kdyby investor přestal rentu vyplácet, dohoda přestane platit a vlastnictví nemovitosti se vrací původnímu majiteli, který však nemusí už vyplacené peníze investorovi vracet. Pokud investor zemře dřív než původní majitel nemovitosti, povinnost vyplácet rentu přechází na investorovy dědice.

Lukáš Kovanda: Měsíční splátka za panelákový byt? 45 tisíc, to je nová realita Názory Hypotéky v Česku prudce zdražují. Podle dnes zveřejněných údajů Fincentra Hypoindexu odpovídala průměrná úroková sazba počátkem července 6,24 procenta. Za poslední měsíc tak stoupla o další citelnou 0,53 procenta. Hypotéky jsou nejdražší od počátku milénia. Jsou dražší dokonce i než těsně před globální finanční krizí, jež vrcholila v letech 2008 a 2009. Ta tehdy následně způsobila pokles cen tuzemských nemovitostí. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Zájem by byl

Obě varianty jsou v principu možné i v Česku a občas se v praxi vyskytují. Do systému reverzních hypoték však zatím vstoupily spíše nebankovní instituce.

Výzkumy docenta Luxe a jeho kolegů ukázaly, že o reverzní hypotéku nebo o systém viager jako přilepšení v důchodu projevila zájem desetina oslovených. To je relativně vysoké číslo, uvážíme-li, že pro českou populaci jde o novinku. Dotazovaní však vyjadřovali obavy ze zneužití situace, třeba z toho, že v systému viager by investor mohl nevybíravými prostředky nutit obyvatele bytu k vystěhování. „Potřebujeme přijmout vhodný právní rámec a zapojit velké bankovní domy,“ zdůrazňuje Martin Lux.