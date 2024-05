Hypotéky už letos výrazně nezlevní, Čechům se přesto vrací dobrá spotřebitelská nálada

Česká národní banka zbrzdí tempo snižování svých úrokových sazeb, výrazné zlevnění hypoték už proto letos nečekejme. I tak lze vystihnout vzkaz, jejž o minulém týdnu vyslala tuzemská centrální banka veřejnosti. I přesto se běžným spotřebitelům vrací dobrá nálada. Ulevuje se však také vládě. Pokles úroků totiž znamená snížení nákladů obsluhy státního dluhu, který v uplynulých letech znatelně nabobtnal.

Reklama

Bankovní rada ČNB ve čtvrtek rozhodla snížit základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 5,25 procenta. Radní jednomyslně soudí, že riziko vzedmutí inflačních tlaků je při současné výši úrokových sazeb stále poměrně slabé. Soudí tedy, že i nová úroveň sazby, 5,25 procenta, je dostatečně restriktivní, aby nevedla k závažnějšímu zrychlení inflace i přes poměrně rychlý růst cen v segmentu služeb nebo před relativně silnou úroveň amerického dolaru.

Zlevňování hypoték se zaseklo. S cenou nahoru musely jít i menší banky Money Tolik očekávaný pokles cen hypotečních úvěrů si aktuálně „vzal dovolenou“. Může za to rostoucí cena peněz na mezibankovním trhu. Ta úrokové sazby ovlivňuje více než ČNB. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Další pokles sazeb bude ale pomalejší, než se ještě nedávno čekalo. Zatímco totiž začátkem letošního roku trh sázel na to, že v dubnu 2025 bude základní sazba ČNB kolem úrovně tří procent, nyní míní, že to bude spíše kolem hodnoty čtyř procent. Klíčovým důvodem přehodnocení jsou obtíže s plným zkrocením inflace v USA. Ty jsou způsobeny i závratným zadlužováním USA. Americkou centrální banku nutí držet své sazby déle výše, což zpevňuje dolar. Koruna proti němu tudíž slábne více, než s čím ČNB počítala, což tuzemskou centrální banku nutí obezřetněji redukovat své sazby, aby oslabení koruny nebylo až přílišné – tedy příliš proinflační. Silný dolar pak má vliv i na rozhodování Evropské centrální banky, kterou rovněž může přimět k pozvolnějšímu snižování její základní úrokové sazby. Které by opět přispělo k pomalejšímu snižování základní sazby ČNB.

Spotřebitel ostrouhal

Tuzemským spotřebitelům však dosavadní snížení úrokových sazeb, jež v současném cyklu nastalo od sklonku loňska do nynějška, ke zlepšení nálady stačí. Důvěra v ekonomiku se s poklesem základní sazby ČNB ze sedmi na 5,25 procenta zvyšuje. V dubnu byla jejich nálada v tomto směru lepší, než odpovídá dlouhodobému průměru let 2003 až 2023; přitom lepší než dlouhodobě průměrnou náladu vykazovali čeští spotřebitelé poprvé za celé období od podzimu 2021.

Klíčovým důvodem optimismu spotřebitelů je pokles inflace na úroveň cíle České národní banky, tedy stabilizace cenového vývoje v Česku, a související pokles cen potravin a energií. To vše při setrvání míry nezaměstnanosti na nejnižší úrovni v rámci EU. Vzhledem k tomu, že tuzemská ekonomika jako celek by letos měla vykázat mírný růst, lehce vyšší než jednoprocentní, lze konstatovat, že Česko pomalu, ale jistě dokonává kýžený manévr „měkkého přistání“. Ten je přitom historicky vzácný.

Krocení inflace si totiž zpravidla vyžádá hlubší recesi a citelnější vzestup míry nezaměstnanosti, tedy souhrnně „tvrdé přistání“. Aktuální pokles inflace, který tolik těší spotřebitele – dokonce natolik, že přehlušuje jejich obavy z dopadů od letoška platného konsolidačního balíčku –, je hlavním důvodem, proč jde ČNB se svými úrokovými sazbami dolů. S inflací je třeba bojovat stále, nyní však k takovému boji postačí mnohem slabší zbraně, rozuměj nižší úrokové sazby.

ČNB snížila úrokové sazby o půl procenta. Naše ekonomika nenaplňuje potenciál, uvedl Michl Money Bankovní rada ČNB snížila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 5,25 procenta. Současně rozhodla o snížení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 4,25 procenta a lombardní sazby na 6,25 procenta. ČNB to uvedla na svém webu. Rozhodnutí rady analytici očekávali. Nynější úroveň sazeb je nejnižší od začátku května 2022. ČTK, fry Přečíst článek

Souhrnný indikátor důvěry v ekonomiku však i v dubnu přes výrazné zlepšování spotřebitelské nálady zůstal na dlouhodobě podprůměrné úrovni, kam jej stahuje dlouhodobě podprůměrný sentiment podnikatelů. Nicméně i nálada podnikatelů, respektive firemní sféry se v porovnání s březnem zlepšila. Optimismus spotřebitelů však podnikatelé zatím nesdílí.

Na podnikatele totiž doléhá skutečnost, že letošní ekonomický růst Česka má být stále jen poměrně slabý. Potýkají se a dopady sice klesajících, avšak nadále poměrně vysokých úrokových sazeb či s důsledky dýchavičného výkonu německé ekonomiky. I tak nálada podnikatelů byla v dubnu nejlepší za uplynulý rok. Zejména kvůli vyhlídce na další snižování úrokových sazeb a rovněž zlepšení stavu německé ekonomiky. Znatelně se zlepšila nálada podnikatelů ve službách. Právě ve službách přitom přetrvávají zmíněné poměrně výrazné inflační tlaky. Zlepšení nálady spotřebitelů však je letos tak výrazné, že i přes navýšené ceny služeb po nich vykazují sílící poptávku, jak dokazuje právě lepšící se nálada podnikatelů ve službách, která je nejlepší od července 2022.

Lidé více hledají jistotu v umění, nákup uměleckých děl a šperků byl za covidu enormní, uvedly expertky Filantropie O investice do umění se zajímá stále více lidí, a to kultivuje i celou společnost. Obklopují-li vás umělecká díla, mění to i vaše osobní nastavení a prozáří to i váš vlastní život. Vše se projevuje pak i v době nejistot a krizí, kdy lidé hledají hmatatelná aktiva a kupují si více umělecká a designová díla, shodly se expertky na umění na klubovém setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen, které se konalo v designovém obchodě Ones Concept Design Store na pražském Újezdě. Věra Tůmová Přečíst článek

Pokračující příznivý vývoj cen potravin a energií a další pokles úrokových sazeb by měly v příštích měsících letošního roku zásadně přispět ke zvýšení souhrnného indikátoru celkové důvěry v ekonomiky do kladného pásma, tedy do pásma, jež odpovídá dlouhodobě nadprůměrné úrovni.

Vládu může těšit jak zlepšení nálady spotřebitelů a nakonec i podnikatelů – tedy souhrnně voličstva –, tak i jeho fundamentální příčina, tedy pokles inflace a úrokových sazeb. Pokles úrokových sazeb se týká nejen hypoték či firemních úvěrů, ale i státního dluhu. To se vládě hodí.

Česko totiž bylo loni 9. nejméně zadluženou zemí EU; tak špatně na tom předtím bylo naposledy v krizovém roce 2013. Zasadíme-li do kontextu, nejlepších výsledků v tomto miléniu Česko dosahovalo v letech 2016 až 2020, kdy bylo soustavně čtvrtou nejméně zadluženou zemí EU. Ukazuje se tedy, že hůře než některé jiné země EU Česko zvládlo zejména pandemii covidu, protože v jejím důsledku si pohoršilo ze 4. na 8. příčku. Nutno ale také doplnit, že na zhoršení pozice Česka mezi lety 2020 a 2022 má lví podíl nejen boj s dopady covidu, ale také takzvané zrušení superhrubé mzdy. To bylo schváleno koncem roku 2020, s platností od roku 2021.

Prodejci hraček zažívají po pandemické bonanze propad Zprávy z firem Prodej hraček v Česku loni meziročně klesl o zhruba devět procent. Nižší poptávku evidovaly také další evropské země. Například v Německu se prodeje snížily o šest procent, ve Francii o pět procent a v Itálii o tři procenta. Uvedl to předseda českého Sdružení pro hračku a hru Miroslav Kotík. Vyšší zájem o hračky podle něj byl za pandemie covidu-19, kdy děti trávily více času doma. Doplnil, že v Česku je mnoho drobných výrobců dřevěných hraček, kteří hledají uplatnění zejména na českém trhu. Většina hraček, a to přes 80 procent, se podle Kotíka vyrobí v Asii. ČTK Přečíst článek

České veřejné finance tento zásah ročně připravuje o sto miliard korun a více. I proto právě vláda vítá pokles úrokových sazeb – zlevní obsluha bobtnajícího dluhu. Rmoutit ji může snad jen právě to, že pokles úrokových měr nebude letos tak výrazný, jak se počátkem roku čekalo. Ostatně i hypotéky budou zlevňovat výrazně pomaleji, než se čekalo. Jejich další letošní zlevnění už v průměru bude v rozsahu jen desetinek procentního bodu.

Celkově tak i díky právě redukci nákladů obsluhy dluhu zůstanou české veřejné finance v rámci EU mezi těmi, jež vykazují nadprůměrně dobrou kondici. Navíc letošní rok představuje rok zásadní stabilizace veřejného zadlužení, rovněž z důvodu prosazení zmíněného konsolidačního balíčku. Česko by tak ani v příštích letech nemělo vpadnout z první desítky nejméně zadlužených zemí EU. I tato stabilizace veřejných financí podporuje ono „měkké přestávání“.