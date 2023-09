Ceny bytů zase začnou stoupat, říká výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková

Poslední rok se průměrná cena nových bytů v Praze téměř nehýbe a drží se mírně nad sto padesáti tisíci korunami za metr. Developeři věří, že se cena brzy opět pohne nahoru. Podle Michaely Tomáškové, výkonné ředitelky společnosti Central Group, to má několik důvodů. Více v novém díle Realitního podcastu.

„Volných bytů na pražském trhu ubývá. A to jak tím, že se oživuje poptávka, tak také velká část bytů se překlápí no nájemního bydlení. A nepovolují se nové byty. Tempo povolování se nijak neurychlilo a nejsou žádné signály, že by se v příštím roce mělo urychlit,“ říká Tomášková.

To podle ní může mít jediný důsledek: „Byty začnou docházet. A tím, jak budou postupně klesat úrokové sazby, znovu se oživí poptávka a ceny začnou stoupat.“

Faktem však také je, že pomalé povolování není jediným důvodem malé nabídky bytů na pražském trhu. Central Group sám pozastavil kvůli padajícím prodejům dva pražské projekty, a to hned ty největší, Parkovou čtvrť v Praze 3 a Teslu Hloubětín v Praze 9. Firma své rozhodnutí však vysvětluje jinak. „Výstavba nových bytů je byznys jako každý jiný. A pokud nám začaly stoupat vstupy okolo sedmdesáti procent, tak my musíme stavět, aby nám to dávalo ekonomický smysl,“ vysvětluje ředitelka největšího českého developera.

Drahota brzdí výstavbu

Pokud by tedy opět začala růst cena nového bydlení, uvolní Central Group výstavbu zmražených projektů? „To záleží na tom, zda klesne cena stavebních prací a materiálů. Nárůst byl okolo padesáti, sedmdesáti procent. V nabídkách stavebních firem se pokles cen zatím neprojevuje,“ říká Tomášková a doplňuje: „Máme připravených k výstavbě asi 1600 bytů. Pokud ceny materiálů a stavebních prací neklesnou, nemůžeme je začít stavět.“

Ceny nových bytů v Praze se na průměrných úrovních mírně nad sto padesát tisíc korun za metr drží zhruba poslední rok. Místo zlevňování nasadili developeři slevové a marketingové akce, kuchyně zdarma, parkovací místo zdarma nebo klimatizaci v ceně. Přestože se mluvilo o poklesu cen bytů, ve skutečnosti zlevňovaly především starší byty, byty v panelových domech nebo starší rodinné domy.

Stavebníci s cenami dolů nešli, a pokud někdo ano, šlo o výjimku, nikoliv trend. Nový byt však lze v mnoha městských částech pořídit výrazně levněji, než je průměrná cena, i kolem sta tisíce korun za metr. Průměr potom zvyšují projekty, které jejich stavitelé označují za prémiové a kde ceny běžně přesahují dvě stě tisíc korun. Samozřejmě, hodně záleží na lokalitě.

Loni se v Praze prodalo 3100 bytů, což je meziroční pokles o 58 procent.

Realitní podcast s Michaelou Tomáškovou si můžete pustit v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

