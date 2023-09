Nájemní bydlení je v Česku přechodný jev, trendem se nestane, říká šéfka Central Group Tomášková

O nájemním bydlení se v Česku mluví jako o novém trendu, ne všichni však tento názor sdílí. Výkonná ředitelka developera Central Group Michaela Tomášková tvrdí, že půjde o přechodný jev.

Má pro toto své tvrzení několik argumentů. Říká například: „Je rozdíl, pokud jdete do penze s takzvaně čistým stolem, vlastním bydlením, nebo platíte nájem, který vám požere celý důchod.“ Dokud se podle Tomáškové nějakým způsobem nenarovná penzijní systém, nejde u vlastnictví bytů o nějaký dobový sentiment, jestli ano nebo ne, ale o ryzí pragmatismus.

U největšího českého rezidenčního developera věří, že poptávka po vlastním bydlení vždy bude. Kde se podle Tomáškové skrývá klíč k tomu, že se opět začne víc mluvit o vlastnickém bydlení a téma nájmů ustoupí do pozadí? Vidí ho v poklesu úrokových sazeb hypoték, a tím i poklesu měsíčních splátek. Takový vývoj očekávají developeři již od příštího roku.

Češi chtějí a budou bydlet ve vlastním

To podle Tomáškové nastartuje masový návrat lidí k vlastnickému bydlení. „Zájem bude tím větší, čím se začnou splátky hypoték víc přibližovat k nájemnému.“

Nájemní bydlení v Česku s tím, jak se to vlastní stalo pro většinu lidí nedostupným, nabírá na síle. Podle Tomáškové jde spíše o poznanou nutnost. Poukazuje přitom na dva fenomény. Za prvé, velcí, institucionální nájemci vyžadují v Praze v průměru o 150 korun vyšší nájem za metr, než je cena za veškeré byty v nabídce. Konkrétně je to nyní kolem 520 korun za metr, za třicetimetrový byt v takovém domě může být nájem i šestnáct tisíc, a to bez poplatků.

Druhým aspektem, který Tomášková zmiňuje, je vývoj v zahraničních metropolích. „Tam je jednoznačně vidět, že když se rozšířil segment institucionálního nájemního bydlení, přestalo být dostupné i nájemné.“

Přes masivní příchod různých zahraničních fondů, které do nájemního bydlení vkládají své peníze, zůstává Central Group i nadále u modelu postav a prodej. „Chceme zůstat u vlastnického bydlení,“ opakuje výkonná ředitelka slova majitele firmy Dušana Kunovského.

A kam zamíří ceny bytů? Na to Tomášková odpoví v podcastu Realitní Club, který si budete moci poslechnout již zítra na newstream.cz nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Newstream kanál najdete na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

