Bytová výstavba v Česku skomírá. Výjimkou je Praha

Bytová výstavba v České republice i nadále klesá. Podle zveřejněných srpnových dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) se meziročně začalo stavět méně bytů a nižší byl také počet bytů dostavěných. Výjimkou je Praha, kde se bytů staví více a prodeje opět rostou. Dostupnost bydlení je ale v metropoli stále zhoršená, uvedli odborníci.

Podle ČSÚ stavební výroba v srpnu vzrostla nepatrně o 0,4 procenta. Důvodem je pokles v pozemním stavitelství, tedy například ve výstavbě bytových domů či kanceláří. Pozemní výstavba klesla v srpnu meziročně o 2,3 procenta.

„Oživení výstavby zažívá Praha, kde se letos už začalo stavět necelých 5000 bytů, což znamená nárůst téměř o polovinu ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Je to ovšem také nejvíce nenasycený trh s nejvyššími cenami v ČR, a tedy současně i s nejnižší dostupností bydlení. Boom výstavby bytů v Praze mohou časem následovat i další silné regiony, avšak je otázkou, nakolik jsou a budou výsledky ovlivněny problémy spojenými se stavebním řízením,“ řekl ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Stavět se v ČR v srpnu podle ČSÚ začalo 2753 bytů, což bylo proti loňskému osmému měsíci roku o 11,3 procenta méně. Dokončených bytů statistici evidovali meziročně zhruba o pětinu méně, letos v srpnu jejich počet dosáhl 2238. Od začátku roku pak pokles podle Dufka dosáhl necelých šesti procent. Důvodem poklesu výstavby nových bytů je bodle ekonoma Komerční banky Jana Vejmělka slabší výstavba bytů v rodinných domech. Ta meziročně klesla téměř o čtvrtinu, zatímco počet dokončených bytů v bytových domech byl proti loňskému srpnu nižší o 1,5 procenta.

Roste počet prodaných bytů

Podle výkonné ředitelky developerské společnosti Central Group Michaely Vaňkové v letošním roce roste počet prodaných nových bytů. Za první pololetí bylo v hlavním městě prodáno 3500 bytů, meziročně dvojnásobek. „V rámci oživení se na trh vrací odložená poptávka a de facto i odložená nabídka, totiž projekty, jejichž výstavba v předchozích dvou letech nedávala ekonomicky smysl,“ dodala Vaňková. S většími prodeji pak podle ní rekordně narostl také počet poskytnutých hypoték.

Zastaralý bytový fond

Růst by mohl podle Ondřeje Boreše, manažera Velux pro veřejné záležitosti, také zájem o rekonstrukce. Český bytový fond je podle něj stále zastaralý a průměrné stáří bytů přesahuje 40 let. Byty či domy stavěné před několika desítkami let v současnosti neodpovídají současným očekáváním od moderního bydlení, míní. „Dalšímu rozhýbání rekonstrukcí by mohly pomoci i aktuální úpravy dotačních programů zaměřených na úpravy vedoucí k ekologičtějšímu a levnějšímu provozu budov,“ řekl Boreš.

Celý sektor bytové výstavby by podle provozního ředitele Fingood Ondřeje Kozla mohl letos přinejlepším stagnovat. Důvodem je drahé financování. Developeři podle něj kromě vyšších úrokových sazeb řeší i zvýšené požadavky bank na záruky, které financování nových projektů znemožňují. Často tak stavebníci hledají jiné možnosti, jak projekty zaplatit, dodal.