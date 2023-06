Reportáž z Černé Hory: Je tam výrazně levněji než v Chorvatsku, mají skvělý olivový olej a pršut

Statisíce Čechů každoročně vyráží na prázdniny do Chorvatska. Černá Hora, rovněž svazová republika bývalé Jugoslávie, ale nabízí podobně komfortní, zajímavou a zároveň levnější dovolenou. Navíc se tam dá pohodlně doletět jen za hodinu a půl. Z Prahy i Brna.

Černá Hora, nejmenší a také nejméně lidnatá balkánská země, dosud stála spíš stranou zájmu českých dovolenkářů. I když stejně jako v případě Chorvatska pojí Čechy s Černou Horu dlouholetá tradice. Češi byli totiž prvními turisty, kteří si krásy hornaté země zamilovali.

V posledních letech ji ale spíš zatím „dobývali“ Rusové nebo Ukrajinci. Pro ty se ale nyní Černá Hora stala nově i domovem. Poptávka Rusů a Ukrajinců navíc poslala cenu tamních nemovitostí nahoru. Alespoň v přímořských letoviscích jako je Budva nebo Boka.

Černá Hora je levnější než Chorvatsko

Obě dvě zmiňovaná městečka se nachází zhruba půl hodiny od letiště v Tivatu. Právě tam se nově létá s Čedokem přímo z Prahy i Brna. Vyrazit do Černé Hory se ale nevyplatí jen díky dostupnosti. Dovolená na černohorské riviéře bude pro Čechy na rozdíl od sousedního Chorvatska i cenově dostupnější.

Navíc i když je o Černou Horu zájem, potkáte tu hlavně francouzské nebo italské turisty, lidí je tu mnohem méně než ve zmiňovaném Chorvatsku. I tak lze na černohorské riviéře ale najít stejné pohodlí. Černohorci jsou na cestovatele připraveni, turismus je pilířem tamní ekonomiky. Městské pláže obklopují desítky restaurací, barů a pivnic. A bohatý je i kulturní program. Mimochodem právě Budva, říká se jí černohorské Miami, je známá nočním životem.

Na své si ale přijdou i milovníci klidu. Stačí jen vyrazit mimo město. Budvanská riviéra je dlouhá 25 kilometrů a je na ní 17 pláží, oblázkových i pískových. Za zmínku stojí i ta, která se line kolem ostrova Sveti Stefan mezi Budvou a Bokou. Ten se dostal i do bedekrů známých osobností i celebrit z celého světa. Dovolenou tam trávila například královna Alžběta nebo prezident Václav Havel.

Černá Hora: od moře do hor za hodinu

Co je ale na Černé Hoře výjimečné? Je to země krátkých vzdáleností. Ani se nenadějete a z Budvy u moře dojedete do hor. Za necelé dvě hodiny se lze dostat do hlavního města Podgorice a po hodinovém stoupání horskými serpentýnami můžete navštívit třeba oblast horského pásma Njeguši nad Bokou Kotorskou. To je místo, známé hlavně díky pršutu, černohorské pochoutce. V Njeguši ho suší snad v každém domě. Tamní pršut je výjimečný i díky specifickému klimatu v oblasti a její nadmořské výšce.

Černohorská gastronomie je bezeporu velkým lákadlem. Skvělé jídlo servírují jak v hotelech, tak i v městských restauracích. Ochutnat můžete přímořskou a kontinentální kuchyni. V prvním případě by vám nemělo uniknout například sépiové rizoto, v tom druhém maso se zeleninou připravenou způsobem známým jako „ispod sača“ (pečení v kovové nebo keramické nádobě zasypané žhavými uhlíky).

Veškeré jídlo má ale v Černé Hoře společného jemnovatele, tím je olivový olej. Černohorci ho považují za všelék, olivovník je tam posvátným stromem a hned několik jich má každá rodina. Říká se, že na každého Černohorce připadá jeden olivový strom.

