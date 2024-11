Budovy Empresa Media a TV Barrandov jdou do exekuční dražby

Budovy mediálních společností Empresa Media a TV Barrandov jdou v rámci exekučního řízení do dražby. Exekuční nedobrovolná dražba se uskuteční 10. prosince. Uvedl to server Mediaguru na základě informací zveřejněných na dražebním webu. Dražby se podle Mediaguru týkají budov spojených s mediálním podnikáním Jaromíra Soukupa.

Budova Empresa Media se nachází v Mikuleckého ulici v Praze 4 - Braníku. Součástí dražby jsou i pozemky a další budovy zapsané v listu vlastnictví společnosti J.S.P. Jaromíra Soukupa. Odhadní cena je stanovena na 302 milionů korun a nejnižší podání na 201,38 milionu korun.

Budova, ze které vysílá TV Barrandov, se nachází v areálu filmových ateliérů Barrandov v městské části Praha 5. Rovněž tento majetek je včetně pozemků ve vlastnictví Soukupovy společnosti J.S.P. Odhadní cena je 64,48 milionu korun a nejnižší podání 42,987 milionu korun.

V obou případech přistupuje exekutor k dražbě, aby uspokojil pohledávku společnosti IFIS investiční fond. Té má mediální agentura Médea dlužit téměř 300 milionů korun.

IFIS investiční fond má zároveň financovat schválenou reorganizaci společnosti Barrandov Televizní Studio, provozovatele TV Barrandov, a také společnosti Media Master. Obě mediální společnosti nedávno od Soukupa získal podnikatel Jan Čermák a jsou z rozhodnutí soudu v insolvenci.

