Revitalizovat brownfield je drahé a složité. A pro developery extrémně lákavé

Většina developerských společností staví nebo chce stavět na brownfieldech, tedy na zanedbaných a nevyužívaných areálech. A to přestože to může být o 14 procent dražší než na nezastavěném pozemku. Vyplývá to z dat analytické společnosti CEEC Research.

Tři čtvrtiny z 33 dotázaných českých developerských firem na brownfieldech již stavěla a 94 procent by je chtělo do budoucna využít. Překážkami pro stavbu na těchto místech podle nich může být finanční zátěž spojená s dekontaminací území, odpor místních obyvatel a komplikovaná legislativa.

Hlavní výhodou ve výstavbě na brownfiledů je podle 68 procent respondentů využití zastavěného území, které přináší zhodnocení prostoru a lepší využitelnost v městských oblastech. Výhodou může být podle 19 procent dotázaných také zlepšení ekologických podmínek v lokalitě a desetina developerů uvedla, že revitalizace brownfieldů zvyšuje hodnotu okolních nemovitostí.

Dekontaminaci půdy je hlavní překážkou pro 63 procent developerských firem. Původní průmyslové využití areálů často zanechává podle CEEC Research půdu kontaminovanou chemikáliemi, které musí developer před výstavbou odstranit. To je nákladné a developeři uvedli, že výstavba na brownfieldech je v průměru o 14 procent dražší než výstavba na dříve nezastavěném nebo zanedbaném pozemku. Kromě dekontaminace výstavbu prodražuje podle firem také demolice stávajících objektů a různé technické komplikace.

Dále polovina dotázaných uvedla, že naráží na odpor místních obyvatel, který vyplývá z obav, jaké dopady bude mít na okolí budoucí výstavba. Místní zastupitelstva mívají podle analytické společnosti mnohdy nesmyslné finanční požadavky, které odůvodňují jako kompenzaci místních zájmů. S byrokratickými překážkami se potýká 44 procent firem. Problémem podle více než tří čtvrtin developerů je i to, že revitalizaci brownfieldů v ČR dostatečně nepodporuje stát. V posledních letech se ale podle CEEC Research přístup státu k podpoře opětovné zástavby zanedbaného území mění.

„Je naprosto zásadní, aby se udělala rychlá přeparcelace a pozemky se tak mohly odblokovat pro výstavbu. Investoři potřebují jistotu, že projekty jsou nejen finančně realizovatelné, ale také ekologicky a administrativně připravené k rychlé a efektivní realizaci. Transparentní a efektivní podpora ze strany veřejného sektoru, například ve formě dotací či zvýhodněných podmínek, je rovněž klíčovým faktorem,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Z dat agentury CzechInvest vyplývá, že ke konci roku 2023 bylo v Česku přes 4400 brownfieldů s celková rozlohou více než 14 tisíc hektarů (140 milionů metrů čtverečních). Stát od roku 2015 investoval do jejich obnovy skrz dotační programy více než 11 miliard korun. Přestože miliardové finanční podpory podle CzechInvestu dokazují, že stát má na rozvoji brownfieldů velký zájem, ve srovnání s investicemi soukromého sektoru jsou nízké.

