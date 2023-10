Brno má onkologický ústav, Praha bude mít institut. Za 4,5 miliardy

Ve pražské Fakultní nemocnici Motol začala stavba Českého onkologického institutu - Motolského onkologického centra. Stavba za 4,5 miliardy korun je dotovaná z Národního plánu obnovy, z peněz EU jde přes 3,7 miliardy korun. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) řekl, že spolu s Masarykovým onkologickým institutem v Brně bude zařízení zajišťovat nejspecializovanější péči a výzkum.

„Vznikne vlastně stínový obraz Masarykova onkologického ústavu,“ řekl ministr. Ten je samostatnou příspěvkovou organizací ministerstva, centrum v Motole bude součástí tamní fakultní nemocnice. „Tato dvě centra chci, aby se dostala co nejdříve mezi centra excelence Evropské unie,“ dodal s tím, že pak budou mít možnost čerpat i velké evropské granty.

V nové budově, která musí být kvůli pravidlům evropského financování kompletně funkční do začátku července 2026 budou nejmodernější přístroje včetně dvou lineárních urychlovačů pro ozařování, lůžkové onkologické oddělení s 60 lůžky, 22 ambulancí a denní stacionář pro podávání chemoterapie až 84 pacientům. Součástí by měla být také poradna pro zdravý životní styl, pohyb a stravování, odvykání kouření nebo psychologická pomoc pacientům a rodinám.

Půl miliardy o rodiny Kellnerovy

Ředitel nemocnice Miloslav Ludvík připustil, že obsadit nová pracoviště personálně nebude jednoduché. Plánovat nábor začíná proto nemocnice už teď. „Problém je, že teď absolvují ty nejslabší ročníky,“ dodal. Podle přednosty Onkologické kliniky FN Motol Tomáše Büchlera je ambicí centra přilákat ty nejkvalitnější odborníky včetně mezinárodních vědeckých týmů.

Výhodou proti jiným nemocnicím by mělo být propojení s výzkumným pracovištěm, které podpořila 500 miliony korun Nadace rodiny Kellnerovy (The Kellner Family Foundation). Ludvík připomněl, že vedle současné budovy dětské onkologie měla stát budova pro léčbu dospělých už podle původních plánů. „Postavila se jenom část, protože došly peníze a péče se změnila,“ popsal.

Změnu péče má podle něj přinést i nové centrum. „Každému pacientovi budeme péči šít na míru,“ uvedl Ludvík. Příjemnější má být také prostředí, pacienti podle něj téměř nepoznají, že jsou v nemocnici a při aplikaci chemoterapie budou mít výhled do zeleně.

Ministr ocenil, že Motol byla na evropské peníze připravená a měla schválené územní rozhodnutí a stavební povolení. Připomněl projekt ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, který měl stát téměř sedm miliardy korun, neměl připravený projekt ani pozemky. V červnu 2021 záměr jako Český onkologický institut představoval tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle Válka bude výstavbou pražského centra dokončený systém organizace péče o pacienty s rakovinou. Do dvou center v Praze a Brně budou soustředěny nejvzácnější nádory a věda, komplexní onkologická centra (KOC) pak budou pečovat o pacienty v každém kraji kromě Středočeského. Část péče přeberou i okresní nemocnice, které budou s KOC úzce spolupracovat.

