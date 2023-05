Rakovina mi změnila život. Jsem vděčná za druhou šanci, říká umělkyně

Do svých třiceti let zažila bohužel více, než někteří za celý život. Lékaři jí ve 27 letech sdělili krutou diagnózu – rakovina tlustého střeva ve čtvrtém stádiu s metastázemi na játrech. Nemoc ji dostala na dno. Zároveň ji ale naučila užívat si života. Tohle je příběh fotografky a influencerky Lucie Levé, o který se podělila s posluchači pořadu Eva Talks na Newstream TV.

Diagnóza rakoviny byla pro Lucii i její nejbližší obrovský šok. S nemocí statečně bojuje a taky o ní veřejně mluví. „Hodně mi změnila život. Paradoxně, jsem dnes šťastný a vděčný člověk. Jsem totiž ráda, že jsem pořád tady a žiju,“ prozradila Lucie v rozhovoru s Evou Čerešňákovou.

„Dlouhodobě mě bolelo břicho. Tehdy byla krev v pohodě, markery nic neukazovaly, sono taky ne. Doktorka mi řekla, že jsem citlivá umělkyně, že si vše moc beru. Vygradovalo to koncem roku 2019, kdy jsem měla velké bolesti, teploty, bylo mi hodně špatně. Až tak, že jsem přestávala i slyšet. S tím jsem šla na ambulanci, kde mi řekli, že to vypadá asi jako Crohnova choroba. Ale bylo jim divné, že mám ložiska v játrech. Dostala jsem antibiotika,“ popisuje Lucie to, co předcházelo zjištění diagnózy.

Nenechala jsem se odbýt

„Nenechala jsem to být, chodila jsem tam každý týden, až se mě ujal jeden primář a taky mi hodně pomohl přítel. Zajistil, aby mi udělali kolonoskopii a biopsii jater,“ vzpomíná. Teprve pak se zjistilo, jak vážně je Lucie nemocná.

Nejhorší u diagnózy rakoviny v nejpokročilejším stádiu je, že lékaři pacientům nemůžou dát žádné záruky. Utěšení, že vše dopadne dobře. Sami totiž nevědí. Lucie měla ložiska v játrech tak velká, že nemohla být operována. Začalo se léčbou, chemoterapií. Ta naštěstí byla úspěšná. Nádory se zmenšily a Lucie podstoupila operaci. „Operace byla strašně náročná. Byla jsem nemohoucí ležák. Člověk si v takových chvílích uvědomí, jak je důležitá pomoc druhých. Rakovina vás dostane na to dno,“ popisuje otevřeně fotografka a influencerka.

Lucie se za velké jizvy na svém břiše nestydí, jsou připomínkou její záchrany. Nicméně jedním dechem dodává, že rakovina je zákeřná nemoc, která se může kdykoli vrátit. Odhodlání prát se za život má Lucie obrovské a přesně to by chtěla předávat i ostatním.

