Nadace rodiny Kellnerových loni rozdala 92 milionů na vzdělávání

Nadace rodiny Kellnerových The Kellner Family Foundation rozdělila loni dary v celkové výši 92 milionů korun, což je zhruba o milion více než v předchozím roce. Většina peněz putovala na podporu vzdělání dětí a mladých lidí ve státním i soukromém sektoru. Nadace to uvedla ve výroční zprávě. Za dvacet let od založení první rodinné nadace poskytla rodina Kellnerova jejich prostřednictvím 1,7 miliardy korun na podporu vzdělanosti v České republice. Rodina Kellnerových ovládá investiční skupinu PPF.

Hlavními příjemci podpory jsou veřejné základní školy zapojené do projektu Pomáháme školám k úspěchu, gymnazisté ze školy Open Gate a čeští studenti zahraničních univerzit. Aktivně se nadace zapojuje i do řešení aktuálních událostí, které ovlivňují celou společnost. Tak jako nyní válka na Ukrajině.

„Společně s kolegyněmi a kolegy z Nadace PPF jsme velmi rychle reagovali na nastalou situaci, vyčlenili jsme 100 milionů korun, které postupně rozdělujeme na to, aby se ukrajinské děti co nejlépe začlenily do českých škol a do naší společnosti. Celý tým se intenzivně snaží o zjemnění následků této války na příchozí neúplné ukrajinské rodiny,“ uvedla v úvodním slovu výroční zprávy předsedkyně správní rady Renáta Kellnerová.

Na gymnáziu Open Gate studuje ve školním roce 2021/22 díky sociálnímu stipendiu Nadace The Kellner Family Foundation 87 studentek a studentů. Šanci vzdělávat se s finanční podporou nadace využilo 64 dětí a mladých lidí z dětských domovů, pěstounské péče nebo Klokánku.

Po skokovém růstu zapojených škol se v roce 2021 ustálil jejich počet na 113 veřejných ZŠ z celé ČR. To představuje celkem 2944 učitelů a jejich prostřednictvím působení na vzdělávání 38 803 žáků. Nadace jim všem v roce 2021 poskytla dar v hodnotě 40 milionů korun. V akademickém roce 2021/22 získalo finanční grant také 57 univerzitních studentů.

Po tragické události, při níž v březnu 2021 zahynul Petr Kellner, se novým členem správní rady Nadace The Kellner Family Foundation stal ředitel biotechnologické firmy SOTIO Biotech Radek Špíšek. Do aktivit nadace se z pozice členů dozorčí rady aktivně zapojili v červnu 2021 také potomci Petra Kellnera, Anna a Lara Kellnerovy spolu s Petrem Kellnerem mladším.