Bob Dylan prodal skotské panství destilérce za 120 milionů

Americký písničkář a držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan prodal panství na Skotské vysočině, které společně s bratrem vlastnil od roku 2006, píše web stanice BBC. Za 4,2 milionu liber (asi 121 milionů korun) jej koupila skupina palíren whisky Angus Dundee Distillers.

Reklama

Realitní společnost Knight Frank uvedla, že Dylan se nemovitosti zbavuje, protože je pro něj vzhledem k nákladům „přebytečná“, s bratrem Davidem Zimmermanem prý panství nenavštívili od začátku covidové pandemie.

Panství Aultmore House navrhl architekt Charles Quennell, dostavěné bylo v roce 1914 a původně mělo sloužit jako letní sídlo pro podnikatele Archibalda Merrileese, který v Rusku založil první obchodní dům M&M. Svého jmění se však byl nucený zbavit po vítězství bolševiků v ruské občanské válce v roce 1922.

Dům s několika přijímacími salony, hudebním pokojem, 11 koupelnami a sedmi podkrovními ložnicemi za druhé světové války sloužil jako zotavovna pro vojáky a v chalupách pro zahradníky na přilehlých pozemcích přespávali evakuovaní civilisté.

Mezi 70. a 90. léty minulého století za nových majitelů byla z panství nejprve dívčí škola pro zahraniční žačky a později hotel.

Dylan obrazy ze Skotské vysočiny několikrát použil ve svém díle. Například v písni Highlands na albu Time Out of Mind zpívá: „Well my heart's in The Highlands, gentle and fair, honeysuckle blooming in the wildwood air“ („Mé srdce leží na Vysočině, něžné a půvabné, zimolez kvete ve vánku divokého lesa“).

Tommy Hilfiger jako zdatný realitní investor. Po půl roce prodal dům za miliardu, vydělal sto milionů Reality Kultovní módní návrhář Tommy Hilfiger je nejen zdatný v módním byznysu, ale i v tom realitním. Ani ne po půl roce prodal své luxusní sídlo v Palm Beach na Floridě za 41,4 milionu dolarů (asi 910 milionů korun), tedy o 4,5 milionu dolarů (99 milionů korun) více, než za něj v lednu zaplatil, uvedl deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek

Levné hotely už Čechy nezajímají. Za luxus si umějí připlatit Enjoy Kam za teplem vyrazí Češi na zimní dovolenou? Hitem bude vedle tradičního Turecka a Egypta také blízká exotika. Kapverdy, Kanáry nebo Emiráty. Cestovní kanceláře si všímají, že Češi na dovolené nešetří, častěji si dopřávají luxusu pětihvězdičkových hotelů a all inclusive. ČTK Přečíst článek