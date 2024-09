Dalibor Martínek: Bartoš na grilu? Jsem nevinný, chyby dělají ti druzí

Je to jako na běžícím páse. Sejde se sto šedesát dva poslanců, a jedou jako fretky. Aleš Juchelka (ANO) jako předsedající čte jeden návrh poslanců za druhým a nechává hlasovat. Vše, co chce opozice, je zamítnuto. Koalice nic nenavrhuje, protože proč by to dělala. Ta si prosadí svou, kdy se jí zlíbí. Takže setkání poslanců jsou nejdřív desítky zamítnutých poslaneckých návrhů.

Mimochodem, Juchelka je nyní nadějnou tváří hnutí ANO. Nový kádr. A za rok asi ministr. Čeho? Nejspíš sociálních věcí. Podle Karla Havlíčka, stínového premiéra, rozumí Aleš Juchelka tomuto tématu lépe než Marian Jurečka, šéf lidovců.

Dřív byl Juchelka moderátorem televizního hudebního pořadu Medúza. Hrál tam takový popík. Nyní řídí zasedání poslanecké sněmovny. A docela mu to odsýpá.

Klíčovým okamžikem zasedání poslanců, které pokračuje, nebyl ale Juchelka. Bylo to očekávané grilování Ivana Bartoše, který zpackal digitalizaci stavebního řízení. Bod jednání číslo 224. Na řadu přišel v úterý po osmnácté hodině. Ministr pro digitalizaci ho uvedl slovy, že přišel sám a dobrovolně seznámit s novinkami i poslance, kteří možná neměli patřičnou příležitost se s tématikou seznámit. První Ufo. S tématikou, bohužel, měl možnost se seznámit každý.

Jak vypadá vidění světa podle Bartoše, tak jak ho přednesl poslancům? My jsme ti odvážní, protože všichni ostatní digitalizaci řízení „takzvaně vysrabili“. „Netočili jsme palci, jako se to dělo doposud. Neděláme věci, které jsou snadné, ale snažíme se dělat věci, které jsou potřebné.“ Hezká rétorická omáčka. Výsledek bohužel všichni znají. „Na všech úřadech mi říkají, nevíme,“ zní hodnocení developerky, která raději nechce být jmenována. Potřebuje razítka. Citace úředníků, kteří se s novým systémem potýkají, jsou notoricky známá. Nelichotivá. A poslanci je jistě již četli v médiích.

Bartoš si ve své úvodní řeči před poslanci nebojí vzít si do úst třeba jméno ekonoma Davida Marka, aby podepřel svou tezi, že starý stavební zákon byl „žábou na prameni“. No, zdá se, že tu máme novou žábu.

Bartoš si hraje, stavebníci trpí

„Dodali jsme digitalizaci stavebního řízení, přestože začátky nebyly idylické.“ Podle Bartoše jsou vady na jiných stranách než na jeho. Například musel (kvůli zpackanému výběrovému řízení na dodavatele systému) vybrat levnější variantu řešení, což se „částečně“ podepsalo na „menší uživatelské přívětivosti“ digitalizované formy povolování. Antimonopolní úřad mu prý původní zakázku zhatil. Případy stavebního řízení prý také často „měly chybu“, která se „musela rozklíčovat.“ A tak dále, a tak podobně. Všichni chybují, Bartoš nikoliv.

„Přes časový pres jsme všechny součásti systému dodali a dále je rozvíjíme.“ Časový pres? Ivan Bartoš je ministrem od 17. prosince roku 2021. „23. srpna jsem všechna ministerstva písemně požádal o součinnost.“ Další neuvěřitelná věta z úst ministra Bartoše. Takže požádal o součinnost 54 dní od účinnosti nového stavebního zákona? Jedna perla za druhou.

Bartoš mimo jiné také oznámil, že teprve bude „pilotovat“ sjednocení platebních způsobů za jednotlivé úkony ve stavebním řízení. No, to brzo. Spojování agend, další kapitola. Ministr dopravy Kupka prý „stojí v řadě“ se začleněním portálu dopravce, čeká i portál stavebníka a další agendy. Zdá se, že si z digitalizace stavebního řízení Ivan Bartoš udělal takové lego, které si postupně skládá. Dětská hračka v rukou ministra. Těžko říct, jestli ho stihne poskládat do konce svého funkčního období. Bartoš si hraje, úředníci a stavebníci trpí.

A jak dopadlo „grilování“ ministra? Podle očekávání. Opozice neprosadila výzvu, aby Baroš odstoupil. Pouze po nekonečném jednání, které se táhlo přes půlnoc, koalice souhlasila, že má Bartoš do konce září předložit plán nápravy všech svých průšvihů. Psi štěkají, karavana jede dál.

