Dalibor Martínek: Petr Fiala promeškal svoji šanci. Zachraňoval Ukrajinu, svou vládu těžko zachrání

Další a další průzkum veřejného mínění potvrzuje propad preferencí vládní koalice a předjímá budoucí návrat Andreje Babiše. Aktuálně je to průzkum Medianu, který už dává Babišovi 35 procent proti Fialově 13,5 procentům.

Když Fiala před dvěma roky vyhrál volby, i pro něj asi trochu překvapivě, bylo to do velké míry proto, že lidé chtěli nějaké racionálnější vládnutí než Babišovo uplácení různých skupin voličů cizími penězi. Tématem bylo ozdravení veřejných financí. Po dvou letech přichází vystřízlivění. Ono vlastně nastává postupně už mnohem déle.

Ono by vlastně takové „ozdravení“ bolelo řadu skupin obyvatel. Učitelé nebo lékaři jsou toho ukázkou. A vláda o pěti politických stranách se na žádném radikálním řešení neshodla. Vedoucí ODS nenašla sílu ani odvahu ostřejší kroky prosazovat.

Vytvoření široké koalice na začátku vypadalo jako Fialova deviza. V prvních měsících vlády působilo mile, že tolik subjektů umí najít shodu. Jenže se ukázalo, že ona shoda je vlastně zákulisní handrkování, neakceschopnost a tajnůstkaření. Původní esprit vlády rychle vyprchal. Hlavně proto, že nepřicházejí výsledky.

Fiala se vymlouval na válku na Ukrajině, na obří inflaci. Jenže po výmluvě musí přijít rychlá a jasná reakce. A té evidentně není široká koalice schopná. Je to vidět na každém dalším tématu. Úsporný balíček projednává vláda od začátku roku. Jsou to desítky opatření a upřímně, kdo se v nich vyzná? Tomu se nedá říkat jasná reakce, naopak, je to guláš.

Kvůli až příliš široké kolaci tady máme celou řadu témat, na kterých si Fiala ostruhy nevysloužil. Učitelé už stávkovali, a možná budou zase. Lékaři možná stávkují, možná ne, to teď vlastně nikdo neví, ani oni sami. Výsledkem je zhoršená dostupnost vzdělání, zdravotní péče. K tomu extrémní zdražování energií před dvěma lety i před rokem. A příští rok opět. Vláda? Chabé reakce a neustálý zmatek. Aspoň tak to působí. Když se scházejí nespokojení lidé na náměstích, zazní ze strany vlády urážky.

To je ostatně velmi smutnou kapitolou, tragická komunikace s veřejností. Když o ní mluví novináři nebo opozice, ministři a premiér obvykle pohrdlivě něco utrousí. To je fatální chyba v době krizové komunikace. A vláda, když před dvěma lety začínala tématem úspor veřejných rozpočtů, musela dobře vědět, že se pohybuje na minovém poli krizové komunikace. V takové situaci je osvědčeným receptem proaktivnost, jasnost. Ne uzavřenost a ukřivděnost. Když už podobně mluví i bývalý místopředseda ODS a šéf hejtmanů Martin Kuba, otevřou se někomu v ODS oči?

Vláda tento týden protáhla sněmovnou rozpočet na příští rok. Výsledek má být i s pomocí „konsolidačního balíčku“ schodek přes 250 miliard korun. No, to není valné. A to přes zvyšování firemních daní, vyšší odvody živnostníků či krácení různých státních podpor, jak podnikatelům, tak třeba na stavební spoření. To je opět polovičatý výsledek. Spíš tedy důsledek vlády pěti naprosto odlišných stran.

Když voliči od Fialy před dvěma lety očekávali oživení ekonomiky či zjednodušení systému, nic z toho nebylo doručeno. Ekonomika je v recesi, a dá se čekat, že lidé hned tak nakupovat a zachraňovat ekonomiku nezačnou. Klesá odbyt firem v Německu, tuzemské maloobchodní tržby klesají sedmnáct měsíců v řadě. O co chce Fiala opřít budoucí ekonomický růst? Nebo jaké je tedy jeho eso v rukávu, se kterým, jak tvrdí, vyhraje příští volby? Budou to vyšší penze nebo přídavek lékařům? Na to stačí Babiš.

Fiala v září nastoupil před podnikatele a vyhlásil program „křižovatka“, tedy nové priority. Mezi nimi je to třeba vzdělávání či rozvoj infrastruktury. Výsledek? Stávka učitelů. Měl být onou silnou kartou „kompromisní“ úsporný balíček? Neví snad ministři, že morem ekonomiky jsou příliš časté změny pravidel hry? Nezaznělo ta milionu konferencí? Kde je nový stavební zákon, který urychlí výstavbu a zlevní tím bydlení? Nikde. Fiala promeškal klíčové dva roky na přípravu skutečných reforem.

Má to přitom těžké. V Česku jsme zvyklí, že všichni čekají víc peněz od státu. Vidíme to na učitelích, na lékařích. Od vlády se čekal jasný a ostrý řez. Ta místo toho v pěti členech klohní všelijaké kompromisy a ústupky. Na penze si dosud vůbec netroufla sáhnout. Veřejnost by po volbách před dvěma lety vládě tvrdší přístup tolerovala. Na ten však pětikoalice nenašla sílu. A těžko věřit, že ji teď, při upadajících preferencích, bude hledat. Schodek veřejných rozpočtů bude dál růst, ekonomika neporoste a my budeme další dva roky sledovat utrpení skupiny, která se neumí dohodnout, kam otočit kormidlo. Půlka jejích členů se do příští sněmovny již nepodívá. A bohužel, do ruky to zase vezme populista Babiš. Což bude prohra nejen Fialy, ale nás všech.

