Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Reality Architektonická ikona mění majitele. Ještěd přechází do rukou kraje za 181 milionů

Architektonická ikona mění majitele. Ještěd přechází do rukou kraje za 181 milionů

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo koupi hotelu a vysílače Ještěd
iStock
nst
nst

Liberecký kraj definitivně rozhodl o odkupu horského hotelu a vysílače na Ještědu od Českých radiokomunikací. Za ikonickou stavbu zaplatí 181 milionů korun, dalších bezmála tři miliony korun vydá za mobiliář, vybavení a příslušenství. Kraj má potřebné prostředky připravené z loňského rozpočtu, kvůli transakci se tedy nebude muset zadlužovat. Pro nákup nakonec hlasovali všichni přítomní zastupitelé, a to i přesto, že část opozice z hnutí ANO měla v minulosti k odkupu výhrady.

Hotel a vysílač Ještěd, který slouží od roku 1973, patří k nejvýraznějším architektonickým dílům v Česku. Jeho autor Karel Hubáček za návrh získal už v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Stavbu veřejnost zvolila českou stavbou 20. století.

Interiéry libereckého hotelu Ještěd se vracejí do původní podoby ze 70. let Interiéry libereckého hotelu Ještěd se vracejí do původní podoby ze 70. let Interiéry libereckého hotelu Ještěd se vracejí do původní podoby ze 70. let 8 fotografií v galerii

České radiokomunikace objekt vlastní od roku 2000, kdy jej získaly za 85 milionů korun. Do následných oprav investovaly další desítky milionů. Budovu, která je zapsaná na indikativním seznamu památek UNESCO, nabídly i ministerstvu kultury, to však o její převzetí neprojevilo zájem.

Kulturní památka

Ještěd je od roku 2006 národní kulturní památkou, o jeho odkoupení jednal Liberecký kraj už v roce 2008, kdy stála v jeho čele koalice vedená ODS. ČRa tehdy budovu nabídly nejen kraji, ale také městu, které však odkoupení budovy odmítlo. O rok později nová krajská reprezentace v čele s ČSSD jednání zastavila s tím, že na nákup nejsou peníze a připravených 100 milionů využije na předfinancování rekonstrukcí krajských silnic, jež získaly dotace z Regionálního operačního programu (ROP).

Ve středu podepíše hejtman kupní smlouvu. Budova je ve špatném stavu a potřebuje rekonstrukci, náklady se předběžně odhadují na 400 milionů korun. Ještě v březnu chce proto kraj vypsat veřejnou soutěž na projektovou přípravu, v rozpočtu je na to připraveno 15 milionů korun. Projekt chce mít kraj hotový do konce příštího roku, o možnostech financování chce vedení kraje jednat s vládou.

Lovecký zámeček Karla Schwarzenberga je na prodej

Schwarzenbergův Dřevíč zmizel z trhu. Které zámky teď čekají na investora?

Reality

Český trh s historickými sídly se v posledních letech výrazně proměnil. Investoři dnes pečlivě zvažují nejen kupní cenu, ale především náklady na rekonstrukci, budoucí provoz a možnosti využití objektu. Zámek už dávno není impulzivní koupi, ale dlouhodobým projektem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Přírodní koupaliště

V Liberci mají novou a krásnou plovárnu. Přispěli na ni i místní, vyšla na 10 milionů

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Schwarzenbergův Dřevíč zmizel z trhu. Které zámky teď čekají na investora?

Lovecký zámeček Karla Schwarzenberga je na prodej
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Český trh s historickými sídly se v posledních letech výrazně proměnil. Investoři dnes pečlivě zvažují nejen kupní cenu, ale především náklady na rekonstrukci, budoucí provoz a možnosti využití objektu. Zámek už dávno není impulzivní koupi, ale dlouhodobým projektem.

Některé historické nemovitosti už svého nového majitele našly. Z nabídky například zmizel lovecký zámeček Dřevíč, kde více než třicet let žil Karel Schwarzenberg. Objekt v křivoklátských lesích nabízela realitní kancelář Svoboda Willimas za 65 milionů korun. Aktuálně již v její nabídce není.

Zato jiné historické areály na kupce stále čekají. Stát prodává například zámek Bezdužice nebo pražský zámek Veleslavín. V soukromé nabídce zůstává také zámek v Soutice, ležící na pomezí okresů Kutná Hora a Benešov, s rozsáhlými pozemky přes pět hektarů a velkou stodolou vhodnou pro eventové využití.

Soutice se nachází na rozhraní okresů Kutná Hora a Benešov. Tamní zámek pochází ze 17. století a je památkově chráněný. K zámeckému areálu patří i pozemky o celkové rozloze 50 133 metrů čtverečních. Z hlediska komerčního využití je v areálu zajímavá například stodola o velikosti přes 900 metrů čtverečních, vhodná na pořádání i velkých eventů. 12 fotografií v galerii

66 fotografií v galerii

Zámky se mění na domovy důchodců

Typově jde často o rozsáhlé objekty, které jsou pro běžné rodinné bydlení obtížně využitelné. Potenciální investoři proto musí pro zámky hledat nové funkce. Často se tak z nich stávají hotely, eventové areály, vzdělávací centra nebo domovy pro seniory. Právě poslední jmenovaný segment podle odborníků sílí, zejména u objektů v klidnějších lokalitách s parkem či zahradou.

Podle realitního makléře Radomíra Kočího, který dlouhodobě mapuje příběhy historických domů v rámci projektu Poznej domy, se situace nicméně postupně zlepšuje. „Prázdných domů ubývá. Objekty, které za komunismu chátraly, se dnes daří opravovat. Většina těch, které zatím nenašly svého zachránce, se alespoň dočkala základní ochrany,“ uvedl dříve Kočí.

Jednopatrový trojkřídlý zámek půdorysu písmene U s mansardovou střechou je kulturní památkou. Pod památkovou ochranou je i barokní zámecká kaple. Na barokní minulost, zámek byl vystaven na místě bývalé tvrze na konci 18. století, odkazují tato kachlová kamna v prvním patře zámku. I ta jsou na seznamu kulturních památek. 25 fotografií v galerii

Ceny podle něj spíše procházejí korekcí, než že by dramaticky padaly. Rostoucí náklady na stavební práce i energie nutí prodávající přizpůsobit očekávání realitě trhu. Doba prodeje se výrazně liší. Atraktivní objekt s jasným využitím může najít kupce rychle, což je zřejmě i případ Schwarzenberkova Dřevíče, jiné čekají i několik let. Takovým případě je i zámek Štiřín.

Specifickou kapitolou je v případě těchto nemovitostí zahraniční kapitál. Před válkou na Ukrajině patřili mezi významné investory Rusové, dnes však na trhu prakticky chybí. Řada nemovitostí tak spoléhá především na tuzemské investory.

„Dříve zde vlastnili mnoho historických nemovitostí Rusové a Bělorusové, obzvláště v Karlovarském kraji, ale samozřejmě i v dalších tuzemských regionech. Tyto historické objekty skupovali ve velkém od státu a restituentů a péče o ně byla skutečně tristní. Je jednoznačně pozitivní, že se těchto historických objektů začali ve velkém před pár lety zbavovat ve prospěch kupujících, kterým na jejich osudu záleží,“ uvedla v minulosti Lenka Munter, makléřka z realitní kanceláře Luxent, která se na prodej zámků věnuje.

Lenka Munter

Makléřka: Rusové se zámků zbavují, kupují je Češi. Ti se o ně lépe starají

Reality

Situace na trhu s historickými nemovitostmi není předvídatelná a nehodnotí se tak snadno jako ostatní segmenty realitního trhu, říká Lenka Munter, makléřka z realitní kanceláře Luxent, která se na prodej zámků věnuje. Pravidelně také odhaduje hodnotu majetku britské královské rodiny pro americký časopis Forbes. A jak se podle ní cena zámků vyvíjí? „Nezaznamenala jsem ani nárůst ani pokles, cena každé takové nemovitosti je stanovena velmi individuálně,“ říká Munter.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zámek Bezdružice stát nabízí za 52 milionů.

OBRAZEM: Ze zámku Bezdružice by klidně mohl být luxusní hotel. Ale nikdo ho nechce

Reality

Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Nová várka zámků na prodej

Nová várka zámků na prodej. V módě jsou ty po rekonstrukci za stovky milionů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Putin v den výročí války kritizoval Ukrajinu a Západ. Torpédují mírová jednání, řekl

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Ukrajinu ze snahy torpédovat mírová jednání a také obvinil ukrajinské a západní zpravodajské služby z většiny útoků spáchaných v Rusku, píší agentury. Ukrajina a její západní spojenci prý natolik touží po ruské porážce, až se sami dostávají k hranici, které budou litovat, prohlásil Putin v projevu, předneseném na čtvrté výročí začátku jím rozpoutané války proti Ukrajině.

Nepřátele Ruska obvinil Putin také ze snahy vyhodit do povětří plynovody TurkStream a BlueStream, které vedou po dně Černého moře z Ruska do Turecka.

„Nevědí, co mají udělat, aby zničili mírový proces s pokusem o urovnání diplomatickou cestou. Dělají vše, aby spáchali nějakou provokaci a zničili vše, čeho bylo během vyjednávání dosaženo,“ řekl podle agentury Interfax před vedením ruské tajné služby FSB s tím, že další podrobnosti probere během utajené části porady.

Donald Trump má svou propagaci skvěle propracovanou

Každý pátý Čech věří Trumpovi. A může si koupit i jeho osušku za cenu víkendového pobytu

Názory

Dle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd si 20 procent Čechů udržuje pozitivní názor na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pro tyto příznivce však existuje víc než jen politická podpora. Svou loajalitu mohou dát najevo i jinak – nákupem prémiově naceněného propagačního zboží z jeho oficiálního e-shopu.

Michal Nosek

Přečíst článek

Teroristické činy

Putin míní, že nepřátelům se nedaří uštědřit Rusku strategickou porážku. „Vůbec se to nepovedlo. Ale tolik chtějí, že žít bez toho nemohou, anebo předpokládají, že nemohou. Rozhodně musí porazit Rusko, a tak hledají jakýkoliv způsob, aby alespoň něco provedli,“ tvrdil ruský prezident, z jehož rozkazu před čtyřmi lety vrthla ruská armáda na území sousední země, která se od té doby se západní podporou brání. Moskva po začátku invaze předpokládala rychlé vítězství, ani po čtyřech letech ale nedokázala zajistit žádný z Putinem původně deklarovaných cílů agrese.

Podle Putina ovšem Ukrajina nedokázala porazit Rusko na bojišti, a tak se snaží alespoň o teroristické činy. Za teroristický útok Putin také označil dnešní výbuch u Savjolovského nádraží v Moskvě. Útočník byl podle něj zverbován přes internet a pak mu „podstrčili“ výbušné zařízení, které na dálku odpálili, vylíčil podle deníku Kommersant.

Ruské útoky v Záporoží
Aktualizováno

Kreml: Operace na Ukrajině bude pokračovat, cílů jsme zatím nedosáhli

Politika

Ruská vojenská operace na Ukrajině zatím nedosáhla svých cílů a bude pokračovat. Moskva chce především ochránit lidi v Donbasu. Podle ruské státní agentury TASS to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Hovořil v den čtvrtého výročí zahájení rozsáhlé invaze na Ukrajinu.

ČTK

Přečíst článek

Podle policie se útočník v noci přiblížil k policejnímu hlídkovému vozu před nádražím a pak následoval výbuch, při kterém zahynul útočník spolu s jedním z policistů, další dva byli hospitalizováni.

Prezident nařídil posílit ochranu důležitých objektů i se zřetelem na rostoucí počet teroristických útoků. „V loňském roce stoupl počet teroristických zločinů. Velká část z nich, stejně jako v posledních letech, je určitě dílo ukrajinských zvláštních služeb a jejich zahraničních kurátorů,“ prohlásil podle státní agentury TASS. Putin také nařídil FSB, která je nástupkyní sovětské tajné policie KGB, „tvrdě skončovat se zločinnou činností těch, kteří šíří myšlenky nenávisti proti Rusku, xenofobie, náboženské nesnášenlivosti, a tím se snaží o rozkol v naší společnosti“.

Související

Doporučujeme