Architektonická ikona mění majitele. Ještěd přechází do rukou kraje za 181 milionů
Liberecký kraj definitivně rozhodl o odkupu horského hotelu a vysílače na Ještědu od Českých radiokomunikací. Za ikonickou stavbu zaplatí 181 milionů korun, dalších bezmála tři miliony korun vydá za mobiliář, vybavení a příslušenství. Kraj má potřebné prostředky připravené z loňského rozpočtu, kvůli transakci se tedy nebude muset zadlužovat. Pro nákup nakonec hlasovali všichni přítomní zastupitelé, a to i přesto, že část opozice z hnutí ANO měla v minulosti k odkupu výhrady.
Hotel a vysílač Ještěd, který slouží od roku 1973, patří k nejvýraznějším architektonickým dílům v Česku. Jeho autor Karel Hubáček za návrh získal už v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Stavbu veřejnost zvolila českou stavbou 20. století.
České radiokomunikace objekt vlastní od roku 2000, kdy jej získaly za 85 milionů korun. Do následných oprav investovaly další desítky milionů. Budovu, která je zapsaná na indikativním seznamu památek UNESCO, nabídly i ministerstvu kultury, to však o její převzetí neprojevilo zájem.
Kulturní památka
Ještěd je od roku 2006 národní kulturní památkou, o jeho odkoupení jednal Liberecký kraj už v roce 2008, kdy stála v jeho čele koalice vedená ODS. ČRa tehdy budovu nabídly nejen kraji, ale také městu, které však odkoupení budovy odmítlo. O rok později nová krajská reprezentace v čele s ČSSD jednání zastavila s tím, že na nákup nejsou peníze a připravených 100 milionů využije na předfinancování rekonstrukcí krajských silnic, jež získaly dotace z Regionálního operačního programu (ROP).
Ve středu podepíše hejtman kupní smlouvu. Budova je ve špatném stavu a potřebuje rekonstrukci, náklady se předběžně odhadují na 400 milionů korun. Ještě v březnu chce proto kraj vypsat veřejnou soutěž na projektovou přípravu, v rozpočtu je na to připraveno 15 milionů korun. Projekt chce mít kraj hotový do konce příštího roku, o možnostech financování chce vedení kraje jednat s vládou.
