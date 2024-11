Ani Španělsko, ani Chorvatsko. Nejlevnější domy jsou v Japonsku. Za čtvrt milionu, 10 minut od moře

Japonsko nedostatečnou nabídkou volných nemovitostí rozhodně netrpí. Ba naopak. Země se potýká s opačným problémem, a to nadměrnou nabídkou prázdných domů. Vládní statistiky uvádí, že v roce 2023 bylo v nabídce přes devět milionů prázdných domu, tzv. „akiyas“.

Zpravidla jde o domy opuštěné a nevyužívané celá desetiletí, tomu odpovídá jejich stav. Pozoruhodná je na nich ale jejich cena. Většina z nich se dá pořídit do sumy pod 10 tisíc dolarů, tedy od čtvrt milionů korun. Upozornil na to server CNBC.

Z čeho pramení tento fenomén? Japonsko je známé jako přestárlá země. Úmrtnost je výrazně vyšší než porodnost. „Na problém zvaný akiya si zakládáme desetiletí, kořeny spatřujeme už v poválečném ekonomickém boomu, který vedl k prudkému nárůstu bytové výstavby,“ vysvětluje pro CNBC Tetsuya Kaneko z japonské pobočky poradenské společnosti Savills.

Straší v nich?

Svojí roli hraje i migrace mladých, kteří se stěhují za prací do velkých měst, zatímco vesnická sídla zůstávají obydlena převážně stárnoucí generací. „Akiyas jsou místními považovány za přítěž, takže se je dědicové často zdráhají využívat či prodat,“ říká Kaneko s tím, že někteří dokonce tyto domy, obzvláště pak ty starší 30 let, spojují s pověrami a věří, že v nich straší a bydlet v nich může přinést smůlu.

Japonci zkrátka na tyto nemovitosti pohlíží jako na položku, která přináší spíš potíže než výhody. „A proč jsou tyto nemovitosti tak levné? Zpravidla kvůli předpokladům, že náklady na renovaci převýší hodnotu nemovitosti,“ přiblížil zakladatel japonského realitního serveru blogu Cheap Houses Japan.

Majitele si přesto domy nachází. Jak potvrzují oba pánové, v poslední době významně roste především poptávka ze zahraničí. Švéd Anton Wormann se do Japonska zamiloval během své pracovní cesty a nyní je majitelem hned sedmi opuštěných nemovitostí. Zlákaly ho ceny.

Zatím dokončil rekonstrukci tří ze svých nemovitostí, další čtyři přeměny probíhají. Do nákupu a rekonstrukcí zatím investoval 110 tisíc amerických dolarů, tedy zhruba 2,6 milionů korun. Krátkodobý nájem mu ale přinese každý měsíc něco kolem 11 tisíc dolarů, v přepočtu cca 260 tisíc korun.

Jsou podle Wormanna jeho nemovitosti výhodnou investicí? Ano i ne. Domy mu sice přináší skvělé příjmy, ale nestalo by se to bez toho, aniž by se seznámil s japonskou kulturou a lidmi.

„Bez porozumění místní kultury a toho, jak Japonsko funguje, bych peníze takzvaně vyhazoval z okna,“ řekl Wormann. A na jeho stranu se přidávají i místní realitní experti, akiyas mohou být skvělou investicí, ale jen pro určitou skupinu lidí: zejména nadšence, kutily nebo ty, kteří hledají útočiště na venkově. „Ti, kteří hledají rychlé a vysoké výnosy, by mohli být zklamaní,“ uzavřel Kaneko.

