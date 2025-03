OBRAZEM: Konírna u zámku v Zákupech získala nový lesk, obnova vyšla na stamiliony

Čtyřletá obnova konírny u státního zámku v Zákupech na Českolipsku, jež připomíná barokní katedrálu, stála 373,6 milionu korun, uvedl regionální ředitel Národního památkového ústavu Miloš Kadlec.

Šlo o největší investici Národního památkového ústavu v Libereckém kraji. „Žádná jiná investice tak vysoká nebyla," uvedl Kadlec. Památkářům se na ni podařilo získat evropskou dotaci 95 milionů, přístupná bude konírna od dubna.

Jde o nejcennější části hospodářského dvora ze 17. století, který je národní kulturní památkou a který podle památkářů historickou hodnotou převyšuje přilehlý zámek. Zchátralý areál získal stát do svého vlastnictví před více než 20 lety, obnova konírny byla první etapou jeho záchrany. „My v současné době projektujeme navazující část, to znamená základní statické zajištění severního křídla a toho, co navazuje tady na tu požární zeď,“ uvedl Kadlec.

Další postup rekonstrukce bude podle něj závislý na tom, jak se podaří získávat peníze. „Můj odhad je, že celá obnova bude stát přes jednu miliardu korun,“ dodal. Prostory, které je potřeba opravit, by se v budoucnu měly proměnit na archeologický depozitář pro Čechy.

Výjmečná stavba

Obnovená jižní část hospodářského dvora bude sloužit jako expoziční prostor pro turisty. Podle kastelána zámku Vladimíra Tregla jde v Česku o výjimečnou stavbu. „Pokud bereme jen budovy, které nesloužily církvi, tak hospodářský dvůr tady v Zákupech je nejdelší barokní budova u nás. Má 150 metrů a z toho tedy polovina, 75 metrů je konírna,“ uvedl. V minulosti v ní bývalo ustájeno až 60 koní.

Návštěvníci zámku, který býval letní císařskou rezidencí Habsburků, se do opravené části hospodářského dvora dostanou od 5. dubna. Prohlídky bez průvodce budou v přízemí, kde je obrazárna s díly s motivy koní ve třech místnostech a dvě konírny. Malá, jež byla v 19. století přestavěna na garáž pro kočáry, a velká, jež si zachovala podobu z přelomu 17. a 18. století. Je s 20 sloupy, 33 barokními klenbami, pískovcovými žlaby na vodu pro koně a železnými koši na seno. „Impozantnost toho prostoru je v té velikosti a architektuře, kdy vidíme na každé straně deset obrovských pískovcových sloupů, které vytváří dojem, jako když se skutečně vstoupí do barokní katedrály,“ řekl Tregl.

S průvodcem si budou moci návštěvníci prohlédnout první patro, které v druhé polovině 19. století sloužilo k ubytování doprovodu rakouského císaře. V 15 z 19 místností podél dlouhé chodby bude od dubna otevřená expozice s artefakty ze zaniklých nebo nepřístupných českých zámků.

Zbývající čtyři místnosti budou věnované zakladatelce hospodářského dvora Anně Marii Františce, velkovévodkyni Toskánské. „Vytvoříme tady fiktivní barokní apartmá, kterým Annu Marii Františku připomeneme. Budeme tady o ní moci hovořit a zmiňovat stěžejní okamžiky z jejího života, její stavební činnost a to, proč byla tak významná,“ dodal kastelán zámku. Veřejnosti budou prostory věnované velkovévodkyni Toskánské přístupné od 13. června.