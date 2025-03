RECENZE: Adolescent nabízí nejkrutější zamyšlení nad současným rodičovstvím

Streamovací služba Netflix prožívá dobré období. Překonala hranici 300 milionů platících klientů a nadále si neochvějně udržuje pozici největší placené videotéky světa. Diváky láká velmi kvalitním obsahem, což nejnověji potvrzuje čtyřdílná minisérie Adolescent. Britský seriál nabízí asi nejostřejší řez největší hrozbou současnosti, kterou představuje incelská kultura toxické maskulinity. Jak může dopadnout na obyčejnou předměstskou rodinu, pochopíte ve čtyřhodinovém dramatu, které začíná jako šokující thriller a končí jako naprostý teror na divákovu mysl. A jde o to nejlepší, co dneska uvidíte v televizi.

Výchozí situace je jednoduchá. Je ráno, šest hodin, všední den. Dva policejní důstojníci sedí v autě a baví se o rodinných věcech a o dietě. Pak přichází okamžik, na který čekají. Vyrážejí směr rodinný dům, obraz se najednou rozšiřuje a vidíme, že nejde o obyčejnou návštěvu dvou policistů, ale o zásah těžkooděnců. Spolu s nimi probíháme domem, kde bychom čekali přinejmenším dealery drog, ne-li sériového vraha.

Ale v domě jsou jenom čtyři lidé – otec, matka, dcera, syn. Právě syn se stává cílem zásahu. Třináctiletý kluk je natolik šokovaný, že se v posteli pomočí. I tak je spoután a vsazen do antonu. Zbytek rodiny netuší, co se děje.

Následoval by střih. Ale ten v seriálu Adolescent není. Je to minisérie, kde číslo čtyři má mnoho podob. Čtyři díly. Čtyři hodiny. Čtyři záběry, jeden na každý díl. Čtyři členové rodiny. Čtyři figury, které čeká zásadní životní změna. Bolestivá.

Žádný prostor pro pochyby

Kdo nechce znát detaily zápletky, měl by rychle přestat číst. Vysvětlit zásadní postavení Adolescenta bez uvedení některých dějových zvratů není možné.

Zločin, jehož se měl Jamie dopustit, je radikální. Údajně zabil spolužačku. A jak říká právník krátce po Jamieho zatčení, musejí mít velmi přesvědčivé důkazy, když povolili takto spektakulární zásah a odebírají Jamiemu krátce po zatčení vzorky DNA.

Mají. Na konci prvního dílu diváci spolu s Jamieho otcem čelí důkazu, který bolí. Je nezvratný, definitivní. Nenabízí prostor pro pochybnosti. „Nic jsem neudělal, tati,“ opakuje Jamie. Otec v podání fantastického Stephena Grahama, který je zároveň spoluautorem seriálu, však již pravdu zná.

Konec prvního dílu.

Monstrum, nebo oběť?

Vyšetřování ale nekončí. Zločin není jen samotným aktem. Co za ním stojí? Druhý díl, výprava do školy. Nepříliš dobré školy. Učitelé se spíš snaží, než že by dokázali zvládat žáky. Půdorys pro vzdělávání a výchovu vymezený dílem společenským étosem, dílem rodiči a dílem sociálními sítěmi nenabízí moc možností. Učitelé tak většinou jen pouští filmy. A když zazvoní, neoddychnou si žáci, ale právě kantoři.

Do toho se životy studentů neodehrávají již primárně tady a teď, ale na Instagramu a TikToku. Věděli jste, proč mají srdíčkové emotikony na Instagramu a v různých komunikátorech tolik barevných variant? Jedno vyjadřuje mám tě rád, ale jako kamaráda, další slibuje sex, jiné parodickou lásku a další barva zase omluvu. Policisté tak najednou zjišťují, že vztahy Jamieho a jeho oběti možná byly úplně jiné, než se původně domnívali. Co když Jamie byl obětí šikany? A co když ji provozovala právě jeho spolužačka?

Je Jamie monstrum, nebo oběť? Konec druhého dílu.

Největší hrozba dneška

Ale konec s popisem zápletky. Takto naznačené dilema stačí. A opět je důležité říct, že Adolescent není žánrovka, není to detektivka. Nejde o to, kdo to udělal. Jde o to, že se stalo něco příšerného a to něco má příčiny, následky, kontext, osoby a obsazení. A síla této minisérie je právě v tom, že ukazuje závažnost všech těchto věcí. U Jamieho hraje stejně významnou roli to, že působí křehce a zranitelně a je mu pouze 13, jako že umí explodovat do naprosté zuřivosti a změní se v agresivního manipulátora (třetí díl a jeho rozhovor s psycholožkou).

A nejen že Adolescent ukazuje největší hrozbu současnosti na intimním příběhu jedné rodiny. Zároveň dokonale přesně popisuje celou řadu okolností, nad nimiž si společnost zatím marně láme hlavu. A když je nepopisuje, rovnou to přizná.

Byli jsme dobří rodiče

Nejsilnější moment série přichází před jejím závěrem. Jamieho rodiče sedí na své posteli v den otcových padesátin. Do Jamieho soudu je zhruba měsíc. Rodina se snaží držet pohromadě, vyhnout se kataklysmatu je ale stále těžší.

Obě zlomené postavy se navzájem přesvědčují, že nebyly tak strašnými rodiči. Co jsme udělali špatně? Nic? Co jsme v případě dcery udělali dobře? Úplně stejné nic.

Klíčová věta přichází vzápětí. Chtěli jsme je ochránit před nebezpečím tam venku, tak jsme je zavřeli do pokojů. A nevěděli, že to největší nebezpečí přijde jinudy.

Chlapci, kteří nenávidí ženy

Adolescent vypráví příběh rodiny, v jejíž dětském pokoji se zrodil incel. Živený hrůznou ideologií nelidských zrůd typu Andrewa Tatea sám sebe přesvědčil, že ženy mohou za veškeré problémy jeho života. A vzal do ruky nůž s tím, že když se zbaví problému, nastane Ráj na Zemi opět definovaný lžinfluencery jako hodně peněz, nablýskaných aut a nekonečného zástupu pornohereček.

Pro české diváky může jít o šokující moment. Zjistí, že to, o čem se v české společnosti ještě ani nezačalo mluvit jako o problému, je již předmětem globálně úspěšného seriálu. Přitom problém Jamieho rodiny mají v tuto chvíli stovky rodin i v Česku. Možná to ještě nevědí, protože zatím jen napomínají své potomky, ať už vypnout ten počítač a jdou spát.

Přinejmenším jednu incelskou vraždu tu přitom již máme (Hradec Králové, únor 2025), ale ani to tak nikdo neuměl pojmenovat. Kulturně globalizovaný svět poměrně jasně říká, že podobných útoků bude přibývat. Pokud se tomu nějak nezabrání.

Adolescent je velké dílo současné televize, které se stává popkulturním fenoménem. Kdyby napomohlo pochopení toho, jakou hrozbu si tu nevědomě vyrábíme, stalo by se dílem zásadním i ve společenském slova smyslu.

