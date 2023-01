PŘEHLEDNĚ: Světoví lídři gratulují Petru Pavlovi. Podívejte se, co mu přejí

Prezidenti okolních států, ambasády z celého světa, místní politici i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ti všichni již pogratulovali ke včerejšímu vítězství Petru Pavlovi, který se stane příštím českým prezidentem. Zde je výběr gratulací.

Podívejte se, jak svět gratuluje Petru Pavlovi k vítězství

Miloš Zeman (končící prezident ČR)

Vážený pane prezidente, blahopřeji Vám k vítězství v demokratických volbách. Přeji Vám, abyste byl dobrým prezidentem České republiky.

Andrej Babiš (poslanec, poražený finalista)

Panu Pavlovi gratuluji, uznávám porážku. Chtěl bych mu popřát, aby byl prezidentem všech.

Danuše Nerudová (poražená kandidátka)

Vrátili jsme srdce na Hrad! Gratuluji Petru Pavlovi k vítězství a ještě jednou upřímně děkuji i těm z vás, kteří jste mou podporu v 1. kole přetavili v podporu Petra Pavla v kole druhém. Bez vás by to nešlo.

Zuzana Čaputová (prezidentka Slovenské republiky)

Srdečne blahoželám Petru Pavlovi k zvoleniu za českého prezidenta. Spolu s Vami zvíťazila nádej, že slušnosť a pravdivosť môžu byť silou. Teším sa na našu spoluprácu, spoločné stretnutia a + iniciatívy.

Frank-Walter Steinmeier (německý prezident)

Srdečné blahopřání k Vašemu zvolení prezidentem České republiky. I jménem spoluobčanů Vám velmi srdečně gratuluji.

Alexander Van der Bellen (rakouský prezident)

Mnoho úspěchů v naplňování odpovědnosti, kterou mu svěřili spoluobčané. Těším se na blízkou spolupráci jako sousedů a partnerů v EU.

Pavlovi popřál i ukrajinský prezident. Česky

Volodymyr Zelenskyj (ukrajinský prezident)

Upřímně blahopřeji Petru Pavlovi k přesvědčivému vítězství ve volbách prezidenta České republiky. Oceňuji Vaši podporu Ukrajině a našemu boji proti ruské agresi. Těším se na naši úzkou osobní spolupráci ve prospěch národů Ukrajiny a České republiky a v zájmu sjednocené Evropy.

Emmanuel Macron (francouzský prezident)

Srdečně Vám blahopřeji. Naše země spojují společné, hluboce evropské hodnoty, a také podpora Ukrajiny. V Paříži jste vítán!

Aleš Michl (guvernér České národní banky)

Gratuluji za celou Českou národní banku Petru Pavlovi ke zvolení prezidentem České republiky. Přeji mu hodně úspěchů v práci ve prospěch občanů České republiky.

Ursula von der Leyenová (šéfka Evropské komise)

Vítám vaši věrnost našim evropským hodnotám. Vaše drahocenné zkušenosti v oblastech bezpečnosti, obrany a mezinárodních vztahů budou důležité pro zachování a posilování evropské jednoty v podpoře Ukrajiny.

Věra Jourová (české eurokomisařka)

Blahopřeji a přeji zvolenému panu prezidentovi mnoho štěstí a sil v čele našeho státu, ať je prezidentem spojujícím náš národ a zastupujícím ho důstojně v Evropě a ve světě v této neklidné době.

Rastislav Káčer (bývalý velvyslanec Slovenska v Praze)

Nejvyššího státního postu v Česku se ujímá osobnost, která díky svým bohatým zkušenostem velmi dobře chápe význam partnerství a spojenectví. Osobnost, která ví, jak důležité je společně komunikovat a hledat řešení, ale rovněž rozumí rizikům a hrozbám, kterým dnes společně čelíme.

USA: Jsme spojenci

Americká ambasáda v Praze

Gratulujeme České republice ke zvolení Petra Pavla novým prezidentem. Těšíme se na úzkou spolupráci s Petrem Pavlem na dalším posilování vztahů. Jsme přátelé, partneři a spojenci.

Matthew Field (nový britský velvyslanec v Praze)

Srdečně vítám zvolení Petra Pavla prezidentem. Spojené království se těší na úzkou spolupráci v zajištění bezpečnosti a prosperity našich zemí a na pokračování společné podpory Ukrajiny.

Litevská ambasáda v Praze

Těšíme se na posilování bilaterálních vztahů a bezpečnosti a integrace na evropském kontinentu. České jednotky jsou v baltských státech vítané jako součást naší kolektivní bezpečnostní aliance.

Jan Lata (rektor Ostravské univerzity)

Dopadlo to, jak jsme doufali a také trochu očekávali. "Věřím, že se situace v Česku po této volbě změní.

