Výsledky on-line: Prezidentem bude Pavel, těsně před koncem sčítání má přes 57 procent

Novým českým prezidentem byl zvolen generál ve výslužbě Petr Pavel. Ve finále porazil bývalého premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Vítěz Pavel má po sečtení 95 procent okrsků 57,50 procenta hlasů, Babiš 42,5 procenta.

Reklama

Po půl páté odpoledne předstoupil Pavel svém volebním štábu před televizní kamery, aby poděkoval nejen těm, kteří jej volili, ale i těm, kteří jej nevolili, ale k volbám přišli a dali tak najevo, že ctí demokracii. „Rozumím, že se cítí zklamáni. V této zemi ale nevidím vítězné nebo poražené voliče, v této volbě vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora. A jsem přesvěčen, že tyto hodnoty sdílí většina z nás. A já jsem připraven je na Hrad vrátit, zasazovat se o ně a šířit je dál,“ uvedl Pavel ve svém prvním projevu po zvolení.

Hlasování ve druhém kole přímé volby prezidenta v Česku skončilo dnes ve 14:00. Hned po sečtení prvních okrsků se dostal do vedení Petr Pavel, po sečtení tří čtvrtin okrsků Pavel posílil na 56,2 procenta, Babiš má 43,8 procenta.

Již po sečtení ani ne pětiny hlasů pogratulovala Pavlovi k vítězství neúspěšná kandidátka z prvního kola Danuše Nerudová, která Pavlovi pro druhé kolo vyjádřila podporu.

Reklama

Vítězem prvního kola letošních prezidentských voleb se stal díky mohutnému finiši Pavel, generála ve výslužbě volilo 35,40 procenta lidí. Babišovi dalo hlas 34,99 procenta voličů. Vyplývá to z konečných výsledků hlasování Českého statistického úřadu.

Průzkumy i sázkové kanceláře považovaly za favorita Pavla, expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš měl podle nich nízké šance.

FOTOGALERIE: Česká předvolební soda. Internet se baví vtipy na Babiše, Pavla a další Prezidentské volby 2023 Předvolební kampaň před prvním a zejména druhým kolem přímé volby prezidenta se podle expertů a politologů nese ve velmi tvrdém duchu, hovoří se až o „kýblech špíny“, zejména ze strany Andreje Babiše, kterému je podle odhadů dávána menší šance než Petru Pavlovi. A ohlas na sociálních sítích je jako vždy nemalý. Podívejte se na nejpovedenější internetové parodie volebních hesel či srovnávání obou kandidátů. duk Přečíst článek

Volit přišlo 68,24 procenta lidí, v roce 2018 v prvním kole volilo 61,9 procenta. Pavel dostal hlasy 1 975 056 voličů, druhého Babiše volilo o necelých 23 tisíc lidí méně.

Výsledky prvního kola volby prezidenta ČR zdroj: ČTK, ČSÚ

V sobotu ve dvě zazní výstřel startéra. Praha nerozhodne, přesto závod strhne ciferníky Názory Víte, co je nejzajímavější částí prezidentských voleb? Jsou to podle vás televizní debaty? Osobní útoky kandidátů, pokrmy z marketingových kuchyní? Či konečný výsledek? Chyba lávky, ani jedno z toho. Tím nejzajímavějším, elektrizujícím, co na volbách nejvíc přitahuje, je napětí. Nejzajímavější pasáží proto bude několik hodin poté, kdy se v sobotu ve čtrnáct hodin zavřou volební místnosti. V tom okamžiku začnou pomyslné dostihy. Dalibor Martínek Přečíst článek

Stanislav Šulc: V sobotu mesiáš nepřijde. Z voleb vzejde zase jen prezident Názory Aktuální dění nejen na sociálních sítích naznačuje, že Česká republika se ocitá v přelomovém okamžiku srovnatelném se 17. listopadem či zrodem samostatného Československa. Ne, není tomu tak. Jde jen o obyčejné volby. Nic víc. A vzejde z nich jenom nový prezident. Tedy úředník s průměrnými pravomocemi a relativně velkou symbolickou mocí. Stanislav Šulc Přečíst článek

David Ondráčka: Krajina po bitvě. Co bude po prezidentské kampani Názory Prezidentem se stane Petr Pavel, jsem o tom přesvědčen, píše ve svém komentáři protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka. Poslední týden kampaně ale bude výživný. Ondráčka nabízí několik tezí, co se může dít, až opadne vřava kampaně a rozdivočené emoce. Jak bude vypadat krajina po bitvě. David Ondráčka Přečíst článek