Stanislav Šulc: Volby přinesly novinku. Raněnou šelmu jménem Babiš. Jak se zachová?

Co se mnou bude? Na to odpoví předsednictvo. Tak svou budoucnost popsal poražený Andrej Babiš krátce po oznámení výsledků voleb. Ve skutečnosti nyní Babiš chystá něco, co by bylo možné označit termínem „totální opozice“. „Hnutí ANO jede dál,“ prohlásil poté, co uznal výhru Petra Pavla.

Krátce před tím, než Andrej Babiš nečekaně oznámil kandidaturu na prezidenta, jsem byl přesvědčen, že do volby nepůjde. Lavíroval, spekulovalo se o nominaci Martina Stropnického. Nakonec do toho přeci šel samotný „Šéf“. Nerad.

Proč nerad? Právě z toho důvodu, pro který jsem nevěřil, že by do boje o Hrad šel. Tyhle volby totiž lze prohrát. Ostatní volby pro Babiše totiž vždy mohly dopadnout jakkoli a pak šlo jen o to, jak sofistikovaně se jeho voličům vysvětlí, že to je úspěch, případně kdo jej o vítězství oloupil.

To ve volbách o Pražský hrad nelze. Zvlášť při výsledcích, které aktuální volba přinesla. Babiš totiž volby projel úplně ve všech disciplínách, které nabízejí. V kampani i v populismu. Ale hlavně: prohrál téměř všude a u všech.

Třetí prohra v řadě

Nepovedlo se mu vyhrát v menších obcích. Nepřilákal onu příslovečnou sůl země, která se neúčastní skupinových akcí a jejích hlas se většinou projevuje jen ve volbách. Nepovedlo se mu vykřesat dojem, že „ti nahoře“ volí generála, zatímco za „ty dole“ bojuje právě Babiš. Neklapla ani sázka na konflikt mezi vesnicí a Prahou. Pavel to vyhrál více méně všude.

Tedy řekněme to natvrdo: Babiš prohrál. A sůl do rány mu přisypal i premiér Petr Fiala, když nejprve uvedl, že Babiš čelí třetí prohře v řadě. A pak prohlásil, že nejspíš sledujeme začátek konce Babišovy politické éry. Z titulu premiéra a také z titulu politologa to je jistě tvrdý odsudek, který pár Babišových voličů přeci jen uslyší. A oni nemají rádi prohru.

Raněná šelma

A tak nyní uvidíme Andreje Babiše v nové pozici. Jmenuje se to raněné zvíře, tedy přesněji raněná šelma. A ta, jak dobře víme, cítí ohrožení a je ještě nebezpečnější než obvykle.

Nezapomínejme na důležitá fakta. Babiše volilo skoro 2,4 miliony lidí. To mu vhání energii do žil. Jak neopomněl zmínit, je to silnější podpora, než kolik dostala současná pětikoalice v minulých volbách.

Další důležitý fakt: Babiš má nejsilnější stranu ve sněmovně. Dokud se koalice Spolu nepřetvoří v jednolitou stranu, bude ANO nadále mít největší klub. Ačkoli nemají v tuto chvíli reálnou moc, mají velkou symbolickou moc. A budou ji využívat k tomu, že budou poukazovat na spojení budoucího prezidenta a vládní pětikoalice.

V očích Babišových voličů totiž nyní Hrad i Strakovka hrají podle jedněch not. A tedy vše, co se nepovede, jde za nimi. Že se toho potenciálně nepovede hodně, je docela zjevné. A Babiš tomu bude napomáhat, jak jen dokáže, to je zjevné ještě víc.

