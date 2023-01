Pavel představí svůj tým v příštích týdnech. Nevidí důvod ke změně mluvčí

Nově zvolený prezident Petr Pavel chce svůj tým představit v příštích několika týdnech. Od pondělí začne pracovat na jeho složení, na programu či na přípravě výjezdů do regionů. První výjezdy plánuje už před březnovou inaugurací do Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Českému rozhlasu Radiožurnál také řekl, že chce mít připravený plán zahraničních návštěv či absolvovat jednání s ústavními činiteli a předsedy politických stran.

S Nerudovou o působení v týmu nejednal

Pavel míní, že je třeba přenastavit fungování kanceláře prezidenta. Její současné vedení nefungovalo tak, jak mělo, kancelář ztrácela důvěryhodnost a respekt, řekl. Zároveň poznamenal, že na Hradě pracují i lidé, kteří dělají svoji práci dobře. Má ale dojem, že bude potřeba udělat řadu změn ve vedoucích pozicích. Věnovat se chce hledání vhodného kandidáta na šéfa zahraničního odboru či šéfa protokolu. Radiožurnálu sdělil, že by měli za sebou mít diplomatickou dráhu a konkrétní výsledky, konzultovat to chce i s ministerstvem zahraničí.

S ekonomkou Danuší Nerudovou, která v prvním kole prezidentské volby skončila třetí a následně Pavla podpořila, zatím nejednali o žádné konkrétní nabídce, co se týče působení v Pavlově týmu. V době kampaně spolu hovořili o tématech, která jsou pro Nerudovou důležitá a v nichž se chce Pavel angažovat.

Bude rád, když mu Nerudová doporučí lidi, kteří na tématech pracovali. „Nevím, jaké jsou její plány, preference, ale jsem připraven s ní komunikovat. Pokud by byla jakákoli vzájemná shoda, tak tomu rád půjdu vstříc,“ dodal generál ve výslužbě.

Pavel se zastal své mluvčí

V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi Pavel opět odmítl možné angažmá bývalého diplomata Petra Koláře. Uvedl ale, že se může spolehnout na jeho rady a že to je člověk, který má za sebou velice úspěšnou diplomatickou kariéru a má komplexní náhled na mezinárodní i vnitřní politiku.

Pavel se také v televizi Prima zastal své mluvčí Markéty Řehákové, jež byla na sociálních sítích kritizována za moderování sobotní tiskové konference v Pavlově štábu. „Způsob, jakým včera (v sobotu) vedla tiskovou konferenci, vyjadřoval emoce, ale rozhodně ne nějaké špatné,“ řekl Pavel. Byly podle něj naprosto pochopitelné a nepřekročily hranici. S Řehákovou počítá nadále jako se svou mluvčí.

Pavel již dříve oznámil kromě Řehákové, bývalé redaktorky Hospodářských novin a bezpečnostní analytičky společnosti Semantic Visions, i jména dalších lidí, které si přivede na Hrad. Kancléřkou se stane Jana Vohralíková, která v současné době zastává stejnou pozici v Senátu. V minulosti pracovala třeba na ministerstvech informatiky a kultury nebo na úřadu vlády.

Do čela poradců se postaví Tomáš Richter

Do čela poradců se postaví Tomáš Richter, podnikatel a jeden ze zakladatelů Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Dosud se v Pavlově kampani věnoval financím a shánění sponzorů. Osobního tajemníka Pavlovi v době kampaně dělal Radko Hokovský, který dříve působil například v think tanku Evropské hodnoty. V těsné blízkosti Pavla by měl působit i na Hradě.

Co se týče poradního týmu k justici, Pavel řekl, že v průběhu kampaně jednal s řadou právníků, například s ústavními právníky Janem Kyselou či Janem Wintrem. Pokud by měli zájem podělit se o své zkušenosti, bude jejich rad využívat i dál, poznamenal s tím, že si těžko dovede představit lepší odborníky na ústavní právo.

Pavel si chce do březnové inaugurace také dát dohromady podklady pro následná jednání s vládou. Načerpat je chce i při výjezdech do regionů. V ČT uvedl, že se bude účastnit některých zásadních zasedání kabinetu, chce na ně ale docházet vybaven konkrétními údaji. Na komplexních reformách je podle Pavla nutné hledat základní shodu i s opozicí.

Pavel chce od Ztohoven standartu

Příští týden se nově zvolený prezident chce plně věnovat jednáním, následně si on i jeho tým vezme na několik dní volno.

Pavel počátkem ledna uvedl, že skupina Ztohoven vrátí na Pražský hrad prezidentskou standartu, kterou v roce 2015 při jedné ze svých akcí vyměnila za rudé trenýrky na protest proti politice prezidenta Miloše Zemana. Zhotoven po své akci tvrdili, že standartu rozstříhali a rozdali lidem.

„Nastal okamžik, kdy to můžeme dokončit,“ řekl Pavel. Kontaktuje firmu, jež standarty pro Hrad tvoří, a pokusí se s ní domluvit na obnově té původní.

V debatě o budoucnosti Pražského hradu už dříve Pavel zmínil možnost obnovení funkce architekta zodpovědného za rozvoj historického areálu, jmenoval v té souvislosti architekta Josefa Pleskota. Dnes Radiožurnálu řekl, že s Pleskotem o možných projektech hovořil zatím velmi obecně. Chtěl by dát prostor i odvážnějším architektonickým projektům.

Pavel také rozhlasu řekl, že nepotřebuje být na poštovní známce. „Mně se mnohem více na známkách líbí motivy hradů, zámků, přírodních krás než jednotlivých politiků,“ poznamenal.