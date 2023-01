Politický diář Jany Havligerové: Povolební kvíz. Bude příště kandidovat Monika? A další otázky

Babišovu povolební tiskovou konferenci v podstatě moderovala jeho žena. Však ji také nevítěz chválí kudy chodí za to, jak se s volební kampaní vypořádala: „Zvládla to skvěle, naši podporovatelé ji mají rádi“. Otázka číslo jedna: Bude v příští prezidentské volbě kandidovat Monika?

Poražený Babiš svému soupeři Pavlovi k vítězství osobně neblahopřál. Prý by pogratuloval, ale nemá na něj telefonní číslo. Otázka číslo dvě: Pravda nebo lež?

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a ostravský primátor Ondřej Macura, oba členové ANO, během předvolební kampaně kritizovali Babiše a veřejně přiznali, že budou volit Petra Pavla. Otázka číslo tři: Budou oba muži z hnutí vyloučeni nebo odejdou dobrovolně?

Babiš den před otevřením volebních místností vyzval na Twitteru lidi, aby si na jeho výhru vsadili. Že za tisícovku vyhrají 12 tisíc korun. „Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si a přijďte všichni volit. „Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp“. Mnozí z těch, co přišli o peníze, žádají, aby jim vsazenou sázku uhradil. Otázka číslo čtyři: Pomůže Andrej, když může?

