Zvolení Pavla prezidentem otevírá Fialově vládě „okno příležitosti“ k uskutečnění politicky nepopulárních reforem

Česko je jediná země EU, které v uplynulém roce narostlo veřejné zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. To se snad nikdy v historii nestalo. Po včerejším zvolení Petra Pavla prezidentem se Fialově vládě otevírá časové okno příležitosti k provedení politicky nepopulárních, bolestivých kroků k ozdravení veřejných financí. Následující měsíce ji v tomto ohledu plně otestují.

Reklama

Česku jako jediné zemi roste dluh

Je-li Česko jedinou zemí EU, jíž v uplynulém roce rostl dluh, značí to, že všechny ostatní, včetně Polska nebo Pobaltských států, jej snižují i v době války, inflace a energetické krize. Česká vláda se ale dosud mohla odvolávat na to, že nechce rozpočtovými škrty nahrávat politickému arcirivalovi Babišovi. Nyní, když Babiš v prezidentské volbě neuspěl, už ale těžko najde zdůvodnění, proč dluhy „nesekat“.

Mezinárodní měnový fond Fialově vládě radí zvýšit daň ze mzdy na takové úrovně, kde byla před zrušením superhrubé mzdy. Po zvolení Pavla prezidentem bude toto nejspíše i postoj Hradu. Výnos zvýšení daně by byl dost přes 100 miliard korun ročně, což je zhruba polovina strukturálního schodku. Veřejné finance by to tedy pomohlo zásadně ozdravit. Ostatně zrušení superhrubé mzdy bylo jen na dva roky. A už běží rok třetí. Neumí či nechce-li vláda škrtat, toto může být cesta. Byť rezervoár možných škrtů, jež ještě před rokem sama slibovala, rozhodně zdaleka nevyčerpala.

Analýza Jany Havligerové: Jaká očekávání (ne)může naplnit nový prezident Petr Pavel Názory Nově zvolený prezident bude skládat slib 9. března na Hradě, Petr Pavel má několik týdnů na to, aby sestavil program svých prvních, a dalších kroků ve funkci hlavy státu. Tak se podívejme na to, co český prezident může a zmůže. Jana Havligerová Přečíst článek

PŘEHLEDNĚ: Světoví lídři gratulují Petru Pavlovi. Podívejte se, co mu přejí Prezidentské volby 2023 Prezidenti okolních států, ambasády z celého světa, místní politici i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ti všichni již pogratulovali ke včerejšímu vítězství Petru Pavlovi, který se stane příštím českým prezidentem. Zde je výběr gratulací. sta Přečíst článek