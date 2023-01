Češi na prezidentské volby prosázeli půl miliardy. K sázení vyzval sám Babiš

Lidé vsadili na výsledek prezidentských voleb více než půl miliardy korun. Objem sázek byl rekordní, výrazně překonal předchozí prezidentské volby v roce 2018, kdy dosáhl 285 milionů korun. Podle sázkových kanceláří byl zájem srovnatelný s velkými sportovními událostmi. U Fortuny převažovaly sázky na vítěze voleb Petra Pavla, u Chance na jeho soupeře Andreje Babiše (ANO), který sám na Twitteru vyzval, aby si na něj lidé vsadili ve výhodném kurzu.

Nejvyšší neúspěšný vklad byl 900 tisíc

U Tipsportu lidé vsadili 350 milionů korun, trojnásobek proti roku 2018. Celkem si u Tipsportu na novou hlavu státu vsadilo 120 tisíc lidí. Fortuna přijala sázky za 230 milionů korun. U Chance lidé vsadili na výsledek voleb 46,3 milionu korun. Další sázkové kanceláře objemy sázek nezveřejňují.

U Fortuny byly vklady na celkového vítěze rozloženy zhruba v poměru 2:1 ve prospěch Pavla, sdělil mluvčí Fortuny Petr Šrain. Sázková kancelář vyplatila na výhrách 193 milionů korun. Nejvyšší výhra byla 2,7 milionu korun. Naopak nejvyšší neúspěšný vklad činil 900 tisíc korun. "Celkem jsme vyplatili devět tiketů s čistou výhrou přes 500 tisíc korun, 54 tiketů s výhrou na 250 tisíc korun a 347 tiketů s výhrou nad 100 tisíc korun," uvedl Šrain.

Babiš vyzval voliče k sázení

U Chance sázející naopak favorizovali Babiše, na kterého šlo 60 procent sázek, zatímco na Pavla 40 procent. "Zájem sázkařů vzrůstal těsně před termínem druhého kola, kdy byl například ve čtvrtek na Andreje Babiše kurz přes 10:1," uvedla Andrea Žáčková z Chance. Nejvyšší vsazená částka na Pavla byla 900 tisíc korun, nejvyšší sázka na Babiše činila 270 tisíc korun.

Babiš sám před volbami vyzval lidi, aby na něj sázeli. "Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 korun a přijďte všichni volit, vyhrajete 12 tisíc korun. Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp," napsal ve čtvrtek na Twitteru.

Vzhledem k tomu, že předseda hnutí ANO ve volbách neuspěl, sázky na něj propadly. Na sociálních sítích se už v sobotu objevila místy i vulgární kritika, někteří lidé si stěžovali, že kvůli Babišově výzvě přišli o významné částky.

Babiše kvůli tomu bezprostředně po volbách kritizoval například předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Mobilizace voličů... Z hlediska počtu vsazení to fungovalo, občas někdo vsadil i částky v řádu desetitisíců. K výhře to nevedlo. Vedlo to ke zhoršení finanční situace některých lidí, kteří mu věří. Pro hlasy cokoliv. Pomáhal lidem, prý. Ale kterým? Co s tím uděláte Andreji Babiši?“ napsal na Twitteru.

Místopředseda ANO a Sněmovny Karel Havlíček namítal, že výzva k sázení nebyla neetická a že ji bylo třeba brát s rezervou. Uvedli to v pořadu Partie Terezie Tománkové. „Nemyslím si, že na tom bylo něco neetického. Byla to výzva na sociálních sítích, kterou je třeba brát s rezervou,“ uvedl Havlíček.

Havlíček obvinil Babišovi oponenty

Bartoš uvedl, že každý Babišův krok v kampani byl plánovaný. „Měli jste to nějak změřené,“ řekl Bartoš, podle něhož bylo na Babiše prosázeno 33 milionů korun. Expremiérova výzva, aby si na něj vsadili lidé i ze sociálně slabých vrstev, kteří pak neměli na živobytí a dožadovali se po ANO vrácení peněz, „už je opravdu za hranicí všeho“ . Dát naději lidem, kteří jsou v nouzi, že si mohou vydělat přes hazard, „to byla velká špatná“ , řekl Bartoš. „Poslanec ANO Andrej Babiš by se za to, jakým způsobem vedl kampaň, omluvit měl,“ prohlásil.

Havlíček ke kritice uvedl, že rozdělování společnosti je do značné míry přirozeným jevem u každé přímé volby. Uznal, že „válečné téma možná bylo na hraně“ a že Babiš se měl možná více zaměřit na ekonomická a sociální témata. Babišovi oponenty ale obvinil z toho, že cíleně narušovali Babišovu kampaň a nálepkovali příznivce ANO jako proruské šváby. Pokud by se měl omlouvat Babiš, měla by se podle Havlíčka omluvit minimálně koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) za billboardy s Babišem a Putinem.