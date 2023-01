Analýza Jany Havligerové: Jaká očekávání (ne)může naplnit nový prezident Petr Pavel

Nově zvolený prezident bude skládat slib 9. března na Hradě, Petr Pavel má několik týdnů na to, aby sestavil program svých prvních, a dalších kroků ve funkci hlavy státu. Tak se podívejme na to, co český prezident může a zmůže.

Reklama

Inflaci prezident nevyřeší

V předvolebních debatách zhusta padaly otázky na přístup prezidentských kandidátů k ekonomickým záležitostem, na jejich pohled na daně, důchody, atd. Energetickou krizi, recesi a inflaci ovšem prezident nevyřeší, jeho vliv na domácí ekonomiku je prakticky nulový.

Za připomenutí stojí, že během Pavlova funkčního období se bude měnit pouze jeden ze sedmi členů bankovní rady ČNB. Prezidentským vetem pak může hlava státu případně nanejvýš zbrzdit rychlost přijetí vládou prosazovaných zákonů (nejen ekonomických). Při stávajícím rozložení politických sil sněmovna veto vždy hravě přehlasuje. Přesto je prezident – jeho nastavení a orientace - pro byznys důležitá osoba. Jde o hodně.

Jak prezident Petr Pavel ovlivní českou ekonomiku? Money Petr Pavel, nově zvolená hlava státu, může mít výraznější vliv na ekonomiku teprve dlouhodobě, zhruba v horizontu deseti let, ale to pouze v tom případě, že svůj mandát v dalších prezidentských volbách obhájí a bude tedy vládnout až do roku 2033. Stoupá například pravděpodobnost přijetí eura, ale až v první půli 30. let, zatímco zahraničně-obchodní orientaci Česka určí vláda, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

O ekonomickou diplomacii, nové trhy a reprezentaci země v zahraničí. Byznysu může hlava státu pomáhat i škodit. Průmyslníci už se ozvali: „Pro podnikatele je důležité, aby prezident podporoval sociální smír v zemi, rovné a předvídatelné podnikatelské prostředí, podnikatele a export," stojí v prohlášení Svazu průmyslu a dopravy zveřejněném bezprostředně po vyhlášení volebních výsledků. Svaz podle jeho prezidenta Jaroslava Hanáka očekává, že bude nový prezident svými oficiálními zahraničními návštěvami pomáhat v otevírání nových trhů pro české firmy.

Pavel nemá osobní podnikatelské zájmy

Na rozdíl od svého protikandidáta Babiše nemá Pavel osobní podnikatelské zájmy, které by mohl a chtěl z pozice prezidenta prosazovat. Generál před volbou zveřejnil kritéria pro výběr sponzorů a řekl, od koho peníze brát nebude. „Všichni sponzoři byli upozorněni, že v případě úspěchu ve volbách jim Petr Pavel žádnou protislužbu poskytovat nebude a ani neočekáváme, že by ji vzhledem k morálnímu kreditu našich podporovatelů někdo žádal,“ uvedla už dříve mluvčí Pavlovy kampaně Markéta Řeháková.

Reklama

Ekonomická diplomacie, a diplomacie vůbec, je hřiště, na kterém si dosluhující prezident rád hrál. Od Pavla se očekává, že tahle neblahá praxe skončí. K prezidentským pravomocím patří podpis pod jmenováním každého nového velvyslance, případným odmítáním kandidátů může hlava státu účinně paralyzovat činnost rezortu zahraničí, stejně jako prosazováním „svých koní“ udělovat prebendy příznivcům.

PŘEHLEDNĚ: Světoví lídři gratulují Petru Pavlovi. Podívejte se, co mu přejí Prezidentské volby 2023 Prezidenti okolních států, ambasády z celého světa, místní politici i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ti všichni již pogratulovali ke včerejšímu vítězství Petru Pavlovi, který se stane příštím českým prezidentem. Zde je výběr gratulací. sta Přečíst článek

Právě to činil Zeman, a značně tím komplikoval práci vládě. Zahraniční politika je podle ústavy výsostnou záležitostí kabinetu. To by měl Pavel – jako bývalý diplomat a druhý muž v hierarchii NATO - dobře chápat.

Nezpochybňování spojeneckých závazků a mezinárodních smluv Česka snad u něj můžeme považovat za samozřejmost.

Prezident má dohlížet na první řád

Doménou prezidenta je a měl by být volně řečeno dohled nad fungováním právního řádu. Jeho mimořádné pravomoci – udělení abolice, milostí či amnestii, ponechme stranou. Mnohem podstatnější je volba ústavních soudců, volba soudců a vrcholných soudních představitelů. Prezident Zeman by právě tady mohl svému nástupci připravit past. Pohrává si s myšlenkou, že by nového předsedu Ústavního soudu vybral ještě před březnovým odchodem z Hradu, Mandát současného předsedy Pavla Rychetského přitom skončí až v srpnu.

Babiš se neúspěšně inspiroval Orbánem, píší New York Times. Prezident Pavel ve světových médiích Prezidentské volby 2023 Prezidentské volby v Česku sledovala snad všechna tuzemská média i desítky zahraničních novinářů. O novém českému prezidentovi psaly americké deníky i Aljazeera. Podívejte se ve fotogalerii, kde všude se o Česku a vítězi voleb Petru Pavlovi v sobotu 28.ledna 2023 psalo v předních světových titulech. Věra Tůmová Přečíst článek

Řada ústavních právníků se sice shoduje, že by to nebyl právoplatný akt, ale velký problém by to nakonec mohl být. Ústava dává prezidentovi právo jmenovat předsedu Ústavního soudu a jediná omezující podmínka je, že to musí být někdo ze současných členů Ústavního soudu. Kromě předsedy Rychetského skončí mandát dalším pěti soudcům a jedné soudkyni. Výběr jejich nástupců bude jeden z nejdůležitějších úkolů nového prezidenta, i když si své návrhy musí nechat schválit Senátem. Jmenováni jsou na deset let.

Na nástup Pavla do funkce čeká také lidovecký kandidát na funkci ministra životního prostředí Petr Hladík. Dění kolem jeho jmenování do čela rezortu může ukázat, jaká je vůle nové hlavy státu pohybovat se v mantinelech daných prezidentovi ústavou.