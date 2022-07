Dalibor Martínek: Záchrana přijde na podzim. S plamenným mečem v ruce nás spasí Babiš

Andrej Babiš prý ještě zváží, zda se bude ucházet o Hrad. Řekl to v rozhovoru pro bývalé Rudé Právo, nyní již jen Právo. Je to znamenitá taktika. Tak trošku nás tahat za nos, nechávat nás v napětí. A pak jako blesk z čistého nebe udeřit. To je oblíbená Babišova strategie. Využil ji mnohokrát při přebírání firem, a osvědčila se mu. Asi ji znovu využije.

Reklama

Osobně pamatuji, jak v roce 2013, když už byl miliardářem, kupoval média. Jako hráč pokeru mlžil. Kolem něj se šířily informace, že má zájem o Blesk. Nicméně v posledním okamžiku, ze dne na den, koupil Mafru. Mladou frontu Dnes a Lidové noviny. Těsně před volbami. A pak se všem vysmál, jak na ně vyzrál.

Mimochodem to, jak se kolem něj „šíří“ informace, není nějaká náhoda. Je to propracovaná součást taktiky. Na marketingovém týmu nešetřil, dobře ví, jak mu je prospěšný. Všichni si pamatujeme hudlana Marku Prchalovi před celým národem po vyhraných volbách.

Všem je jasné, že Babiš chce být prezidentem. A že jen čeká na nejvhodnější okamžik, kdy to oznámí. Asi to bude říjen. O padesát tisíc podpisů občanů nutných ke kandidatuře se nemusí starat. Jiní kandidáti, kteří se tváří jako občanští, teď se sběrem podpisů budou muset trávit celé léto. Lidé budou u moře, ale kandidáti budou stát pod slunečníkem na náměstí Rokycan či Třebíče, povídat si s občany, kteří nikam nejeli, a přesvědčovat je k podpisu kandidátní listiny.

To nemá Babiš za potřebí, má zaručenou účast v prezidentských volbách díky svým dvaasedmdesáti poslancům. Ti mu podepíšou cokoliv.

Je vlastně fascinující, do jaké polohy se Babiš nyní staví. A je to zase součástí promyšleného marketingu: "Nechám se prosit. Chcete mě?"

Reklama

Kandidáti na prezidenta ČR. Babiš, Pavel, Nerudová, Středula a další – kdo je kdo a jaké mají šance? Politika Neúspěšní kandidáti z prezidentské volby v roce 2018, aktivní i vysloužilí politici, byznysmeni, osoby známé i neznámé, uznávané i kontroverzní, i jeden komik, u něhož není jasné, jestli si prostě zase nedělá jen legraci. Seznam potenciálních kandidátů na prezidenta ČR čítá na desítky jmen a další přibývají. Co jsou zač a jak jim věří sázkové kanceláře? Bookmakeři v červnu nejvíce věří Andreji Babišovi a Petru Pavlovi. Babiš kandidaturu zatím neoznámil, a učiní tak zřejmě až na začátku listopadu, Pavel se k tomu chystá v srpnu. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Když byl Babiš premiérem, rozdal spoustu veřejných peněz. V boji s covidem, s inflací. Důchodci si mohli libovat. Nedělal to proto, že by měl lidi rád. Chtěl volební výsledek. A ten se mu skutečně povedl. 27 procent Čechů, jeden a půl milionu lidí, mu dalo svůj hlas. Jen těsně mu uteklo volební vítězství. Ale ověřil si tím svůj potenciál. Teď ho bude chtít zužitkovat.

Proč si pořídil karavan a začal objíždět zemi? Že by se už nudil doma s Monikou? I to je možné. Ale mohl se věnovat i jiným věcem, trávit život někde v luxusní cizině, užívat si. Ale on ne, nasedl do karavanu a začal objíždět Česko. Nemusel by. Takže proč? Odpověď je nasnadě. Chce být prezidentem. Chce si postavit svůj pomník. Jako ostatně řada zasloužilých kandidátů na prezidenta.

Vlastně nejvtipnější na celé kampani nekampani je, že se Babiš, který neváhal ukrýt svého syna na Krym, aby nevyšly najevo jeho finanční machinace kolem výstavby Čapího hnízda, se staví do role jakéhosi zachránce národa. Až bude nejhůře, až se vládě vymkne z rukou energetická krize a lidé začnou chudnout, přijede rytíř na bílém koni. Babiš vyslyší proseb národa, a s plamenným mečem v ruce nás přijede zachránit. Skvělý scénář. Tam zase padnou nějaké hudlany.

Chemie a zemědělství vytáhly loňský zisk Agrofertu na téměř šest miliard korun Zprávy z firem Koncernu Agrofert loni meziročně stouply konsolidované tržby o 15 procent na 184,8 miliardy korun. Zisk po zdanění stoupl o více než polovinu na 5,8 miliardy korun ze 3,8 miliardy korun v roce 2020. Za růstem tržeb je podle holdingu hlavně zvýšení prodejních cen v chemickém segmentu v reakci na významné zvýšení vstupních nákladů a za růstem zisku hlavně zlepšení hospodaření v segmentech chemie a zemědělství, uvedl mluvčí koncernu Pavel Heřmanský. ČTK Přečíst článek