Komunistická minulost a pře o válku. Pavel s Babišem ale chtějí spojovat

Oba prezidentští kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš (ANO) chtějí spojovat rozdělenou společnost. Řekli to v televizní debatě televize CNN Prima News. Poté se stejně jako v předchozích diskusích přeli o válce. Mluvili pak také o své minulosti, víře či o bezpečnostních otázkách. Armádní generál ve výslužbě Pavel přinesl svému protikandidátovi, lídrovi opozičního hnutí ANO Babišovi zarámovaný článek o kolektivní obraně v NATO. Narážel tak na Babišovo vyjádření v nedělní debatě. Opoziční politik prohlásil, že že by případně neposlal jako prezident vojáky na pomoc napadenému Polsku a Pobaltí.

Oba kandidáti mluvili o tom, že by chtěli společnost spojovat. Pavel zmínil, že volby nevnímá jako souboj svých a ostatních voličů. „Jako voják jsem sloužil všem, nebudu dělat žádnou změnu,” řekl Pavel. Babiš by podle svých slov chtěl být také prezidentem všech občanů. „Chtěl bych udělat hrubou čáru a společně se domluvit s panem premiérem (Petrem) Fialou (ODS) a snažit se spojovat. Myslím, že bych to dokázal,” řekl šéf opozičního hnutí ANO.

Oba kandidující se proti svému soupeři v kampani ale naopak vymezují. Pavel na svých billboardech poukazuje na chaos, podle Babiše zase voják vtáhne zemi do války. Pavel připomínal Babišovi jeho řízení státu za covidové epidemie. Označil ho za „představitele chaosu”. Babiš si pak nemyslí, že by v kampani strašil válkou on sám, ale dělá to podle něj mnoho jiných. Řekl, že na nedělní dotaz na vyslání vojáků na pomoc Polsku a Pobaltí v případě napadení špatně reagoval.

Oba volební soupeři se shodli na tom, že by jako prezidenti navštívili ukrajinské hlavní město Kyjev. Pavel řekl, že pokud by byl zvolen, na cestu na Ukrajinu by se chtěl vypravit společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Pavel s Babišem diskutovali také o své minulosti a členství v KSČ. Pavel řekl, že svou minulost nikdy nezlehčoval, postavil se k ní otevřeně a své členství označil za chybu. Poznamenal, že nikoho nepoškodil, omluvil se ale těm, kterým komunistický režim ublížil. Babiš odmítl, že by byl pracovníkem komunistické Státní bezpečnosti (StB), jak uvádí dochované archivní materiály. Zopakoval své tvrzení, že závazek ke spolupráci podepsal jiný pracovník StB. Odmítl i Pavlovo obvinění, že by v počátku budování Agrofertu spolupracoval s bývalými členy komunistické státní bezpečnosti.