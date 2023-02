Na Pavlovu inauguraci dostali pozvání Zeman i Klaus

Na inauguraci zvoleného prezidenta Petra Pavla by mohli dostat pozvánku i prezidenti okolních států. České televizi to řekla předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Společná schůze Sněmovny a Senátu, na níž Pavel složí slib a kterou předsedkyně dolní komory svolává, se uskuteční 9. března ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Přijde i Zeman s Klausem

„V tomto případě je zvažováno, že by to mohly být i hlavy okolních států, je to v koordinaci se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem. Dříve tomu tak nikdy nebylo, aspoň co jsem se tedy dozvěděla,“ odpověděla Pekarová Adamová na dotaz, kdo by mohl být na inauguraci pozván. Pavel by tak mohl založit novou tradici, poznamenala.

Pavel tento týden uvedl, že příprava jeho inaugurace bude koordinována mezi Parlamentem a Hradem, stejně jako to, kdo bude pozván. Zmínil i možnost pozvat zahraniční představitele. Pavlovi přijela v sobotu po zvolení osobně gratulovat slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Pozvánku na inauguraci dostane 281 poslanců a senátorů, zástupci vlády nebo diplomatického sboru. Pekarová Adamová uvedla, že pozváni budou také bývalí prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus s manželkami.

Hymna

Součástí inaugurace jsou kromě složení slibu prezidenta do rukou předsedy Senátu přehlídka historických vojenských praporů, státní hymna, 21 dělových salv a proslov nové hlavy státu. V minulosti tyto tradiční prvky doplnily například vojenská přehlídka na nádvoří Hradu, poklonění se ostatkům svatého Václava, mše ve svatovítské katedrále či položení věnce k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí.

