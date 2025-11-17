Nový magazín právě vychází!

Za sabotáž hrozí v Rusku doživotí už i dětem. Putin podepsal nový zákon

Za sabotáž hrozí v Rusku doživotí už i dětem. Putin podepsal nový zákon

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o zpřísnění trestní odpovědnosti za sabotáže. Za trestné činy spjaté se sabotážemi bude možné soudit osoby starší 14 let. Za zapojení nezletilých do sabotážních akcí bude hrozit až doživotí, uvedla ruská média. Prezidentovým podpisem zákon vstoupil v platnost.

Nově lze tresty za sabotáže v ruských zákonech přirovnat k trestům za terorismus: trestní odpovědnost od 14 let, vyloučení podmínečných trestů, nemožnost vynést trest pod dolní hranicí trestní sazby a podmínečné osvobození nejdříve po odpykání tří čtvrtin trestu, poznamenal server BBC News.

Podle ruských zákonů již bylo možné soudit čtrnáctileté za vraždu, únos, loupež, teroristický čin, účast v teroristické organizaci či za výcvik za účelem spáchání teroristickému činu. Přidáním sabotáže na tento seznam se podle vysvětlení k zákonu odstraňuje „mezera v zákonech“, napsal list Kommersant a dodal, že u všech trestných činů souvisejících se sabotážemi se ruší promlčecí lhůty.

Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se rozsáhlá ruská železniční síť, sloužící k zásobování armády, stala terčem sabotáží. Média tento měsíc informovala o odsouzení několika ruských mladíků k trestům sahajícím od deseti po 15 let vězení za pokusy o sabotáž na železnici. Podle vyšetřovatelů se řídili pokyny člověka jednajícího v zájmu Ukrajiny a měli dostat za svůj čin zaplaceno.

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR před třemi dny uvedla, že u Chabarovska na východě Ruska, tisíce kilometrů od Ukrajiny, přerušila provoz na Transsibiřské magistrále, a tím i přerušila přísun severokorejských zbraní a munice po této klíčové železniční trati. Útok, při kterém vykolejil nákladní vlak, se odehrál minulý čtvrtek u obce Sosnovka, tvrdí HUR, která také zveřejnila záběry ze sabotážní akce.

Alexander Stubb

Stubb: Pokud Evropa nepřitvrdí, bude zima pro Ukrajinu rozhodující

Leaders

Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude a evropští spojenci musí i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev, pokračovat v podpoře Ruskem napadené země, řekl v rozhovoru pro AP finský prezident Alexander Stubb. Evropa si mezitím podle něj bude muset udržet odolnost a odhodlání, aby přečkala zimní měsíce, zatímco Moskva bude pokračovat ve svých hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.

ČTK

Přečíst článek

OBRAZEM: Déšť ani zima nevadí. Aktivisté pokračují v protestech proti demolici osady Bedřiška

Aktivisté pokračují v ostravské Bedřišce v protestech, i v dešti jsou na střeše
ČTK
ČTK
ČTK

Několik aktivistů se i v hustém dešti opět usadilo v osadě Bedřiška v Ostravě-Hulvákách na střeše jednoho z finských domků určených k demolici. Vyvěsili tam mimo jiné transparent „Už ani jeden barák“. V protestech chtějí aktivisté pokračovat. Aktivisté uspořádali v osadě dnes, v den výročí začátku sametové revoluce happening.

„Plánujeme ubránit domy před dalšími demolicemi,“ řekla jedna z podporovatelek kolonie Alena Jiříčková. Na střechu už aktivisté vylezli na několik hodin i minulý týden ve čtvrtek a v pátek. Chtějí v tom pokračovat, dokud nebude zaručeno, že žádné další bourání nebude.

14 fotografií v galerii

Na dnešní večer podporovatelé zvali do Bedřišky veřejnost, plánovali i zapalování svíček za zničené domovy a vzpomínky a vytvoření světelného řetězu. „O víkendu probíhaly hlavně akce kreativního rázu jako různé vyrábění, kreslení bannerů. Připravujeme se na příští týden a na zhoršené počasí, abychom měli vybavení a připravili se na na déšť, na zimu,“ řekla Jiříčková.

Obvod Mariánské Hory a Hulváky chce, aby se lidé z osady postupně vystěhovali, a nabízí jim náhradní bydlení. Dlouhodobě argumentuje tím, že finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Území si chce nechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.

Ostravská osada Bedřiška
Aktualizováno

Osada Bedřiška se má dávat za příklad, ne bourat, uvedl Pavel

Politika

Ostravská osada Bedřiška je podle prezidenta Petra Pavla jedinečným příkladem místa, které obyvatelé vyloučené lokality proměnili ve funkční komunitu, proto ho současné bourání domků v osadě mrzí. Bedřiška by se měla dávat za příklad, nikoliv bourat, uvedl prezident na síti X. Vyjádřil podporu místním obyvatelům, které ale současně vyzval, aby se zdrželi projevů, jež by vyhrotily nynější situaci.

ČTK

Přečíst článek

Části obyvatel skončila nájemní smlouva v září a obvod začal prázdné domky bourat. Místní, kterých v osadě stále žije zhruba 50, s tím nesouhlasí. Poukazují na to, že domky nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí.

Bourání v Bedřišce začalo minulý týden ve středu. Na protest aktivisté obsadili střechu jednoho domu, vstoupili i dovnitř. Policie nezasahovala. Radnice nechala vyvěsit cedule, že se jedná o staveniště a je tam zákaz vstupu.

S žádostí o pomoc při záchraně osady se minulý týden obyvatelé kolonie obrátili dopisem na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí zachránit Bedřišku podpořili. Mluvčí obyvatel Eva Lehotská minulý týden řekla, že budou hledat i právní cesty, jak likvidaci posledního domu z aktuální série demolicí zabránit.

Jan Řehounek a Albert Čuba

Dluhopis místo dotace. V Ostravě vzniká divadlo, do kterého investují sami diváci

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

REPORTÁŽ: Keight Hotel Opatija. Nový klenot jadranského pobřeží s podpisem Hiltonu

Keight Hotel Opatija
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Kdysi oblíbené letovisko rakousko-uherské smetánky, Opatija, znovu ožívá. Elegantní město na chorvatském pobřeží se vrací do hledáčku náročných cestovatelů, a to díky nové generaci moderních hotelů. Jedním z nich je Keight Hotel Opatija, otevřený pod značkou Curio Collection by Hilton – důkaz, že i tradiční destinace dokáže nabídnout svěží, současný luxus.

Opatija bývala perlou Jadranu a symbolem aristokratické elegance. Po letech, kdy se zájem turistů přesouval jinam, přichází její renesance – a to ve velkém stylu. Kromě nového Keightu tu najdeme také Hilton Costabella českého majitele a v příštím roce přibude další silné jméno: Marriott, který rozšíří nabídku pětihvězdičkového ubytování.

Město dnes působí jako ideální kompromis mezi historickým půvabem a moderní pohodou. Promenáda lemovaná palmami, kavárny v secesních vilách i nové designové hotely vytvářejí mix, který osloví milovníky historie i ty, kteří hledají klid u moře s vysokým standardem služeb.

FOTOGALERIE: Podívejte se do hotelu Keight Hotel Opatija

Pokoj Superior v Keight Hotel Opatija – minimalistický design a teplé dřevěné tóny Uvítací pozornost: láhev vína, ovoce, makronky a osobní vzkaz Dřevěné obložení s integrovaným zrcadlem a promyšleným úložným prostorem 23 fotografií v galerii

Moderní elegance s duší Jadranu

Keight Hotel zaujme už při vstupu. Interiér spojuje čisté linie, teplé tóny dřeva a mramorové detaily. Pokoje působí díky použitým materiálům velmi útulně, vzdušně a promyšleně: prostorná koupelna kombinuje vanu i sprchu, nechybí plně zásobený minibar, kávovar Illy ani konvice na čaj. Jde přesně o ten typ hotelu, kam se člověk po dni stráveném objevováním okolí rád vrací – nejen kvůli odpočinku, ale i kvůli atmosféře, která spojuje komfort a styl.

Wellness, které potěší i mimo sezónu

Na své si přijdou i milovníci relaxace. V přízemí se nachází vnitřní wellness s bazénem, saunami a klidovou zónou – ideální útočiště pro chladnější dny nebo deštivá odpoledne. I proto může mít hotel otevřeno celoročně. Fitko je však zklamáním – velmi malé a až nedůstojné pro hotel tohoto kalibru. V létě se život přesouvá na střechu: infinity bazén s rooftop barem nabízí panoramatický výhled na moře i na červené střechy Opatije. Atmosféra tu má něco z Côte d’Azur – jen s menší dávkou okázalosti.

Canopy by Hilton v Záhřebu

Recenze: Canopy by Hilton Zagreb City Centre je moderní zastávkou v srdci chorvatské metropole

Enjoy

Záhřeb bývá často jen přestupní stanicí na cestě k moři. Kdo se tu ale rozhodne strávit alespoň jednu noc, zjistí, že má město mnohem víc než jen praktickou polohu. V historickém centru, pár kroků od hlavního nádraží, stojí hotel Canopy by Hilton Zagreb City Centre, kde jsem při nedávné cestě do Dalmácie strávil víkend.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Gastronomie na úrovni

Hotelová restaurace kombinuje středomořskou kuchyni s lokálními surovinami. Snídaně patří k nejlepším, jaké jsem na chorvatském pobřeží zažil – bufet doplňuje à la carte nabídka, která staví na klasice: Croque Monsieur z brioškového toastu se šunkou a goudou, vejce Benedict se šunkou či uzeným lososem na kaiserce, pošírovaná vejce s chřestem, nadýchané omelety podle přání hosta, ovesná kaše s banánem a medem, snídaňové tortilly se špenátem a smetanovým sýrem nebo belgické vafle s borůvkami a šlehačkou.

Ani přes den kuchyně neztrácí tempo. Menu se mění podle sezóny, ale drží si vysoký standard – od domácích těstovin s lanýži přes grilované mořské ryby až po jehněčí s rozmarýnem.

Za mě osobně vítězí tuňákové tataki – formálně předkrm, ve skutečnosti velkorysé jídlo s perfektním poměrem chutí i textur. Patří k tomu nejlepšímu, co dnes Opatija nabízí.

Verdikt

Keight Hotel Opatija je důkazem, že koncept Curio Collection by Hilton skvěle funguje i mimo velká města. Nabízí moderní design, špičkovou gastronomii a profesionální servis, aniž by ztratil osobní atmosféru.

W Hollywood

RECENZE: Naleštěná bída pod slavným nápisem. Hotel W Hollywood je přehlídkou zklamání

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme