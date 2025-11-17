Za sabotáž hrozí v Rusku doživotí už i dětem. Putin podepsal nový zákon
Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o zpřísnění trestní odpovědnosti za sabotáže. Za trestné činy spjaté se sabotážemi bude možné soudit osoby starší 14 let. Za zapojení nezletilých do sabotážních akcí bude hrozit až doživotí, uvedla ruská média. Prezidentovým podpisem zákon vstoupil v platnost.
Nově lze tresty za sabotáže v ruských zákonech přirovnat k trestům za terorismus: trestní odpovědnost od 14 let, vyloučení podmínečných trestů, nemožnost vynést trest pod dolní hranicí trestní sazby a podmínečné osvobození nejdříve po odpykání tří čtvrtin trestu, poznamenal server BBC News.
Podle ruských zákonů již bylo možné soudit čtrnáctileté za vraždu, únos, loupež, teroristický čin, účast v teroristické organizaci či za výcvik za účelem spáchání teroristickému činu. Přidáním sabotáže na tento seznam se podle vysvětlení k zákonu odstraňuje „mezera v zákonech“, napsal list Kommersant a dodal, že u všech trestných činů souvisejících se sabotážemi se ruší promlčecí lhůty.
Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se rozsáhlá ruská železniční síť, sloužící k zásobování armády, stala terčem sabotáží. Média tento měsíc informovala o odsouzení několika ruských mladíků k trestům sahajícím od deseti po 15 let vězení za pokusy o sabotáž na železnici. Podle vyšetřovatelů se řídili pokyny člověka jednajícího v zájmu Ukrajiny a měli dostat za svůj čin zaplaceno.
Ukrajinská vojenská rozvědka HUR před třemi dny uvedla, že u Chabarovska na východě Ruska, tisíce kilometrů od Ukrajiny, přerušila provoz na Transsibiřské magistrále, a tím i přerušila přísun severokorejských zbraní a munice po této klíčové železniční trati. Útok, při kterém vykolejil nákladní vlak, se odehrál minulý čtvrtek u obce Sosnovka, tvrdí HUR, která také zveřejnila záběry ze sabotážní akce.
Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude a evropští spojenci musí i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev, pokračovat v podpoře Ruskem napadené země, řekl v rozhovoru pro AP finský prezident Alexander Stubb. Evropa si mezitím podle něj bude muset udržet odolnost a odhodlání, aby přečkala zimní měsíce, zatímco Moskva bude pokračovat ve svých hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.
Stubb: Pokud Evropa nepřitvrdí, bude zima pro Ukrajinu rozhodující
Leaders
Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude a evropští spojenci musí i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev, pokračovat v podpoře Ruskem napadené země, řekl v rozhovoru pro AP finský prezident Alexander Stubb. Evropa si mezitím podle něj bude muset udržet odolnost a odhodlání, aby přečkala zimní měsíce, zatímco Moskva bude pokračovat ve svých hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.