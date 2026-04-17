„Je to téměř hotové,“ tvrdí Trump o dohodě s Íránem
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Írán souhlasil s pozastavením jaderného programu a převodem íránského vysoce obohaceného uranu do Ameriky. Teherán ale část o přesunu uranu popírá.
Írán podle tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil s tím, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program. Trump to řekl agentuře Bloomberg s tím, že Teherán také od Spojených států neobdrží žádné zmrazené finanční prostředky.
Podle agentury Reuters v pátek Trump prohlásil, že USA budou spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do Spojených států. Írán to už dříve popřel a uvedl, že na takové téma spolu obě strany nikdy nejednaly. Vysoce postavený íránský úředník agentuře Reuters sdělil, že mezi Washingtonem a Teheránem přetrvávají výrazné rozdíly, včetně jaderných otázek.
Dopady konfliktu na Blízkém východě mohou být mnohem širší, než je cena paliv. Která se na druhé straně propisuje do celé ekonomiky, bez nafty nelze podnikat. Vládní regulaci ceny nafty a benzínu prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček chápe, vnímá však rizika státního zásahu. „Zastropování marží (pumpařů – pozn. red.) znamená zastropování mezd, nájemného a dalších položek.“ Přes dopady íránské krize vnímá Zajíček jako klíčové dobudovat českou energetickou strukturu, jádro a plyn.
Sporný plán na převoz uranu
„Zvládneme to společně. Vydáme se tam s Íránem v příjemném, poklidném tempu, sestoupíme dolů a začneme s těžbou pomocí těžké techniky. Přivezeme to zpět do Spojených států,“ přiblížil podle Reuters Trump svou představu vyzvednutí obohaceného uranu, na kterém se podle něj Washington a Teherán dohodly.
Íránská tisková agentura Mízán, spadající pod íránskou justici, to ale už v pátek popřela. „Žádná jednání ohledně ‚převodu íránského vysoce obohaceného uranu do Ameriky‘ se nikdy nekonala a přirozeně v této věci neexistuje ani žádná dohoda,“ zdůraznila agentura.
Vysoce postavený íránský úředník doplnil, že je třeba vést vážná jednání, připustil ale také, že v následujících dnech se možná oba státy shodnou na předběžné dohodě a prodloužení příměří.
Po týdnech omezení se Hormuz znovu otevírá a ceny ropy reagují poklesem. Americká blokáda však naznačuje, že dohoda je stále nedokončená.
„Jaderný prach“ a zničené provozy
O uranu v Íránu hovořil americký prezident jako o „jaderném prachu“. Reuters píše, že odkazoval na to, co podle něj zbývá po loňském americkém a izraelském bombardování íránských jaderných kapacit. Při něm údery zasáhly íránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán, Trump následně uvedl, že je zcela zničily.
Kolik uranu Írán má
Předpokládá se, že Írán disponuje přibližně 450 kilogramy uranu obohaceného na 60 procent. Ten lze podle agentury AP za pomoci malého technického kroku obohatit na 90 procent, což je úroveň dostatečná pro výrobu jaderné zbraně.
Spojené státy a Izrael jako jeden z důvodů svého útoku, který začal 28. února, uváděly obavy, že by Írán mohl získat jadernou zbraň. Před íránským jaderným programem varovaly také mezinárodní organizace, Teherán uvádí, že uran obohacuje pouze pro mírové civilní účely.
Server Axios s odvoláním na zdroje obeznámené s průběhem vyjednávání v pátek napsal, že Spojené státy a Írán jednají o třístránkovém plánu na ukončení války. Jedním z bodů, které obě strany aktuálně probírají, je podle serveru plán, že USA uvolní 20 miliard dolarů ze zmrazených íránských finančních prostředků výměnou za to, že se Írán vzdá svých zásob obohaceného uranu. Podle Trumpa jsou tyto informace nepravdivé, Reuters sdělil, že „žádné peníze nezmění majitele“.
Podle Reuters by nadcházející setkání představitelů států mohlo vyústit v podpis memoranda o porozumění, na které by do 60 dnů navázala komplexní dohoda.
Jedním z klíčových sporných bodů jsou jaderné ambice Teheránu. USA při jednáních o uplynulém víkendu navrhly dvacetileté pozastavení veškeré íránské jaderné činnosti; Teherán podle zdrojů blízkých jednání navrhl pozastavení na tři až pět let.
Výměnou za to Teherán žádal zrušení mezinárodních sankcí, zatímco Washington požadoval odstranění veškerého vysoce obohaceného uranu z Íránu. Podle íránských zdrojů se skutečně objevily náznaky kompromisu ohledně zásob vysoce obohaceného uranu, přičemž Teherán zvažuje, že část z nich vyveze ze země.
Ropa prudce zlevňuje, ale českým řidičům se úleva oddálí. Kvůli nastavení cenových stropů si na levnější naftu počkají až do úterý. Mezitím akciové trhy zažívají nejrychlejší obrat za desítky let.
Dohoda je „blízko“
Trump podle Bloombergu doplnil, že dohoda o ukončení války, kterou USA a Izrael s Íránem zahájily na konci února, je z větší části hotová. Další jednání se podle amerického prezidenta pravděpodobně uskuteční tento víkend.
Podle dřívějších informací by se měla pravděpodobně konat tuto neděli v Islámábádu. Agentuře AFP Trump zase sdělil, že dohoda s Íránem je velmi blízko.