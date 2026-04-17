„Je to téměř hotové,“ tvrdí Trump o dohodě s Íránem

Hormuz
ČTK

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Írán souhlasil s pozastavením jaderného programu a převodem íránského vysoce obohaceného uranu do Ameriky. Teherán ale část o přesunu uranu popírá.

Írán podle tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil s tím, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program. Trump to řekl agentuře Bloomberg s tím, že Teherán také od Spojených států neobdrží žádné zmrazené finanční prostředky.

Podle agentury Reuters v pátek Trump prohlásil, že USA budou spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do Spojených států. Írán to už dříve popřel a uvedl, že na takové téma spolu obě strany nikdy nejednaly. Vysoce postavený íránský úředník agentuře Reuters sdělil, že mezi Washingtonem a Teheránem přetrvávají výrazné rozdíly, včetně jaderných otázek.

Írán není jenom ropa, ale i helium nebo čipy, říká prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček

Dopady konfliktu na Blízkém východě mohou být mnohem širší, než je cena paliv. Která se na druhé straně propisuje do celé ekonomiky, bez nafty nelze podnikat. Vládní regulaci ceny nafty a benzínu prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček chápe, vnímá však rizika státního zásahu. „Zastropování marží (pumpařů – pozn. red.) znamená zastropování mezd, nájemného a dalších položek.“ Přes dopady íránské krize vnímá Zajíček jako klíčové dobudovat českou energetickou strukturu, jádro a plyn.

Dalibor Martínek

Sporný plán na převoz uranu

„Zvládneme to společně. Vydáme se tam s Íránem v příjemném, poklidném tempu, sestoupíme dolů a začneme s těžbou pomocí těžké techniky. Přivezeme to zpět do Spojených států,“ přiblížil podle Reuters Trump svou představu vyzvednutí obohaceného uranu, na kterém se podle něj Washington a Teherán dohodly.

Íránská tisková agentura Mízán, spadající pod íránskou justici, to ale už v pátek popřela. „Žádná jednání ohledně ‚převodu íránského vysoce obohaceného uranu do Ameriky‘ se nikdy nekonala a přirozeně v této věci neexistuje ani žádná dohoda,“ zdůraznila agentura.

Vysoce postavený íránský úředník doplnil, že je třeba vést vážná jednání, připustil ale také, že v následujících dnech se možná oba státy shodnou na předběžné dohodě a prodloužení příměří.

Írán pouští lodě přes Hormuz, USA drží sevření

Po týdnech omezení se Hormuz znovu otevírá a ceny ropy reagují poklesem. Americká blokáda však naznačuje, že dohoda je stále nedokončená.

ČTK

„Jaderný prach“ a zničené provozy

O uranu v Íránu hovořil americký prezident jako o „jaderném prachu“. Reuters píše, že odkazoval na to, co podle něj zbývá po loňském americkém a izraelském bombardování íránských jaderných kapacit. Při něm údery zasáhly íránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán, Trump následně uvedl, že je zcela zničily.

Kolik uranu Írán má

Předpokládá se, že Írán disponuje přibližně 450 kilogramy uranu obohaceného na 60 procent. Ten lze podle agentury AP za pomoci malého technického kroku obohatit na 90 procent, což je úroveň dostatečná pro výrobu jaderné zbraně.

Spojené státy a Izrael jako jeden z důvodů svého útoku, který začal 28. února, uváděly obavy, že by Írán mohl získat jadernou zbraň. Před íránským jaderným programem varovaly také mezinárodní organizace, Teherán uvádí, že uran obohacuje pouze pro mírové civilní účely.

Server Axios s odvoláním na zdroje obeznámené s průběhem vyjednávání v pátek napsal, že Spojené státy a Írán jednají o třístránkovém plánu na ukončení války. Jedním z bodů, které obě strany aktuálně probírají, je podle serveru plán, že USA uvolní 20 miliard dolarů ze zmrazených íránských finančních prostředků výměnou za to, že se Írán vzdá svých zásob obohaceného uranu. Podle Trumpa jsou tyto informace nepravdivé, Reuters sdělil, že „žádné peníze nezmění majitele“.

Podle Reuters by nadcházející setkání představitelů států mohlo vyústit v podpis memoranda o porozumění, na které by do 60 dnů navázala komplexní dohoda.

Jedním z klíčových sporných bodů jsou jaderné ambice Teheránu. USA při jednáních o uplynulém víkendu navrhly dvacetileté pozastavení veškeré íránské jaderné činnosti; Teherán podle zdrojů blízkých jednání navrhl pozastavení na tři až pět let.

Výměnou za to Teherán žádal zrušení mezinárodních sankcí, zatímco Washington požadoval odstranění veškerého vysoce obohaceného uranu z Íránu. Podle íránských zdrojů se skutečně objevily náznaky kompromisu ohledně zásob vysoce obohaceného uranu, přičemž Teherán zvažuje, že část z nich vyveze ze země.

Ropa prudce zlevnila. Čeští řidič si ale musí počkat

Nafta v Česku zlevní až v úterý, přestože ropa výrazně padá už teď

Ropa prudce zlevňuje, ale českým řidičům se úleva oddálí. Kvůli nastavení cenových stropů si na levnější naftu počkají až do úterý. Mezitím akciové trhy zažívají nejrychlejší obrat za desítky let.

Lukáš Kovanda

Dohoda je „blízko“

Trump podle Bloombergu doplnil, že dohoda o ukončení války, kterou USA a Izrael s Íránem zahájily na konci února, je z větší části hotová. Další jednání se podle amerického prezidenta pravděpodobně uskuteční tento víkend.

Podle dřívějších informací by se měla pravděpodobně konat tuto neděli v Islámábádu. Agentuře AFP Trump zase sdělil, že dohoda s Íránem je velmi blízko.

Michal Nosek: Česko vyráží na íránskou misi. Až bude po všem, zapne radar

íránský rychločlun ve vodách Hormuzu
Michal Nosek
Michal Nosek

Až se Hormuz uklidní, rakety utichnou a lodě zase poplují, Česká republika dorazí na místo s řešením a bude se dívat.

Premiér Andrej Babiš nabízí pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu pasivní radar. Tedy unikátní technologii, která nic nevysílá, a přesto vidí. V bezpečnostním světě cenná vlastnost. V české zahraniční politice až překvapivě výstižná

Je to skvělá ukázka českého přístupu. Situaci pečlivě sledujeme, analyzujeme, vyhodnocujeme, ale ideálně se do ní nemusíme zapojit. Ne proto, že by to nešlo. Spíš proto, že to není nutné. Nebo pohodlné.

S křížkem po funuse

Pomoc tak přichází ve chvíli, kdy už není co zachraňovat, ale pořád je co vysvětlovat. Česko přijede a konstatuje: „Podíváme se, co se vlastně stalo.“ A když bude potřeba, přidá i analýzu. Možná i skvělou tiskovou zprávu a premiéra v maskáčích na sociálních sítích. 

Aby bylo jasno. Pasivní radar není problém. Naopak. Je to špičková technologie, která dává smysl právě tam, kde je potřeba vidět, aniž by bylo vidět vás. Jenže technologie sama o sobě aktivní nezištnou politiku nenahradí.

USA přitvrzují. Výjimka na ruskou ropu už neplatí

Spojené státy bez větší pozornosti ukončily výjimku, která umožňovala nákup ruské ropy bez sankcí.

ČTK

Výsledek? Svět získá další oči, které všechno zachytí. Přesně a hlavně bez rizika, že by z toho plynulo nějaké nepříjemné rozhodnutí.

Pomoc, která nikoho neohrozí, nic zásadního nezmění, ale dá se o ní mluvit jako o odpovědném kroku. A to se v mezinárodní politice počítá.

Nafta v Česku zlevní až v úterý, přestože ropa výrazně padá už teď

Ropa prudce zlevnila. Čeští řidič si ale musí počkat
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Ropa prudce zlevňuje, ale českým řidičům se úleva oddálí. Kvůli nastavení cenových stropů si na levnější naftu počkají až do úterý. Mezitím akciové trhy zažívají nejrychlejší obrat za desítky let.

Otevření Hormuzského průlivu v úterý zlevní naftu řidičům v Česku průměrně o zhruba dvě koruny na litr. Sháňka po amerických akciích nyní narůstá nejrychleji od roku 1982. Na páteční otevření Hormuzského průlivu bouřlivě reagují trhy s ropou a naftou, ale také – pochopitelně – trhy akciové.

Paradox regulace: pátek hraje proti řidičům

Z hlediska české vlády a její regulace cen pohonných hmot ovšem neexistuje horší den (a pro tuzemské čerpadláře lepší) pro otevření Hormuzského průlivu než právě pátek. Dnešní prudký pokles cen ropy a paliv na burze v Rotterdamu se totiž do cen u čerpacích stanic v ČR nepropíše už pozítří, jak by se dělo, kdyby k němu došlo v jiný všední den, ale až v úterý.

Dnes stanovená maximální přípustná cena totiž platí od zítřka až do pondělí.

Nafta padá o více než 14 procent

Cena nafty na burze v Rotterdamu se dnes v korunách propadla o mimořádných více než 14 procent (viz 1. graf níže). Nafta u českých čerpacích stanic tak v úterý klesne o zhruba 2 koruny na litr, a to i s pomocí vládního stropu. Průměrně celorepublikově se nejspíše bude prodávat pod 41 korun za litr, například u Tank ONO pod 40 korun za litr. 

Akciová euforie: nejrychlejší obrat od roku 1982

Americké akcie – konkrétně ty v indexu Standard & Poor’s 500 – se z pásma přeprodání přetočily do nynějšího pásma překoupení během pouhých 11 dní. Do pásma překoupení se dostaly už ve čtvrtek, přičemž dnešní otevření Hormuzského průlivu jejich překoupenost ještě umocňuje (viz graf níže).

Rychleji to v období od roku 1950 stihly pouze v srpnu 1982.

Co žene trhy vzhůru

1. Shortaři zavírají pozice

Zaprvé, četní investoři sázeli na další pokles akcií. Prodávali vypůjčené akcie s cílem je později nakoupit zpět levněji a vrátit. Po oznámení příměří mezi USA a Íránem se ale začali obávat, že akcie už dále tolik neklesnou. Zahájili proto zpětný odkup, což žene ceny vzhůru.

2. Algoritmy přilévají olej do ohně

Dále počítačové programy (algoritmy) velkých fondů vyhodnotily, že trh roste, a začaly automaticky nakupovat další akcie, aby nezmeškaly růst.

3. FOMO efekt mezi drobnými investory

Zatřetí, strach ze zmeškání růstu žene do akciových nákupů i drobnější investory. Uvědomují si, že může nyní nastávat (resp. už nastala) nejlepší letošní příležitost k nákupu vyklesaných akcií – podobná té, kterou loni poskytla situace záhy po Trumpově „dni osvobození“, kdy se trhy kvůli novým clům přechodně zřítily.

Lukáš Kovanda: Trump hrozí „peklem“. A burziáni to přijímají s chladnou hlavu

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Trhy rostou, ale válka nekončí. Investoři balancují na hraně

Týden tradera: Trhy rostou, ale válka nekončí. Investoři balancují na hraně

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
