Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika „Všechno to začalo Grónskem," vysvětlil Trump svou kritiku NATO

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho současné výhrady vůči NATO mají kořeny ve sporu o Grónsko z počátku letošního roku. „Upřímně řečeno, všechno to začalo Grónskem,“ uvedl během tiskové konference v Bílém domě. „Chceme Grónsko. Oni nám ho nechtějí dát. A já řekl: ‚tak nashledanou‘.“

Trump tak oživil napětí, které na začátku roku narušilo vztahy mezi Spojenými státy a Evropou. Tehdy pohrozil převzetím kontroly nad autonomním dánským územím, od čehož nakonec ustoupil po dosažení dohody. Situace vyvolala obavy napříč Evropou, přičemž Dánsko podle dostupných informací připravovalo krizové scénáře pro případ americké invaze na ostrov.

Šéf Bílého domu současně rozšířil kritiku Severoatlantické aliance a obvinil spojence z nedostatečné podpory během války s Íránem. „Myslím, že je to skvrna na NATO, která nikdy nezmizí,“ řekl a dodal, že je „velmi zklamaný“ tím, že některé země, včetně Španělska, odmítly poskytnout své základny či vzdušný prostor a evropské vlády neposlaly válečné lodě k zajištění Hormuzského průlivu.

Jeho výroky zapadají do širší kritiky NATO ze strany americké administrativy. Trump minulý týden naznačil možnost odchodu Spojených států z aliance, zatímco ministr zahraničí Marco Rubio varoval, že NATO by se mohlo stát pro Washington „nepříliš výhodným uspořádáním“.

Evropští lídři zatím americkému tlaku odolávají. Na čtvrtečním jednání více než čtyř desítek představitelů se zaměřili na diplomatické a ekonomické kroky k opětovnému otevření Hormuzského průlivu, k přímému vojenskému zapojení se však nezavázali. Francouzský prezident Emmanuel Macron takový krok označil za „nereálný“.

Napětí by mohl zmírnit středeční schůzka ve Washingtonu, kde se generální tajemník NATO Mark Rutte setká s Trumpem, Rubiem a ministrem obrany Petem Hegsethem. Trump však zatím zůstává skeptický. „Řeknou: ‚uděláme tohle, uděláme tamto‘,“ uvedl. „Teď najednou chtějí něco posílat.“

Miliardář Ackman chce ovládnout Universal Music a stáhnout ji z burzy

Universal Music Group
iStock
ČTK
ČTK

Společnost Pershing Square Capital Management amerického miliardáře Billa Ackmana chce koupit Universal Music Group (UMG), největší nahrávací firmu na světě. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Podle agentury Reuters by transakce ocenila UMG na více než 55 miliard eur (zhruba 1,3 bilionu korun). Universal Music stojí za hvězdami, jako jsou Taylor Swiftová, Billie Eilish, Kendrick Lamar nebo Drake.

Ackman plánuje převzetí uskutečnit prostřednictvím své akviziční společnosti. Následně chce stáhnout akcie UMG z burzy v Amsterodamu a znovu je uvést na burzu v New Yorku. S návrhem ale musí souhlasit hlavní akcionáři společnosti, mezi které patří Bolloré Group, Tencent Music a Vivendi. Ti se zatím nevyjádřili.

Pershing uvedl, že jeho nabídka oceňuje Universal Music přibližně na 30,4 eura za akcii. To představuje zhruba 78procentní prémii oproti poslední závěrečné ceně 17,10 eura. Akcie UMG na zprávu reagovaly růstem – během dopoledne přidávaly až 24 procent a dostaly se nad 21 eur, než část zisků odevzdaly.

Podle dat společnosti LSEG drží Pershing Square v Universal Music podíl 4,7 procenta, což z něj činí čtvrtého největšího akcionáře. Universal Music má zhruba třetinový podíl na globálním trhu s hudbou. Druhá je Sony Music Entertainment s více než pětinovým podílem a třetí Warner Music Group.

Krok společnosti Pershing Square přichází poté, co UMG v březnu odložila plán na vstup na akciový trh v USA a ustoupila od dohody s Pershingem, který využil svého práva požadovat nabídku akcií v USA. Pershing uvádí, že kotace v New York by zvýšila cenu akcií UMG i jejich likviditu.

V dopise adresovaném vedení UMG Ackman píše, že management sice odvádí vynikající práci při řízení firmy a realizaci strategie, ale že cena akcií od vstupu na burzu v roce 2021 stagnuje. Jako důvody mimo jiné uvedl nejistotu ohledně 18procentního podílu ve vlastnictví společnosti Bolloré Group, odklad plánovaného vstupu na burzu v USA či nedostatečné využití rozvahy společnosti.

Akcie Universal Music za posledních šest měsíců klesly o více než 30 procent kvůli obavám, že umělá inteligence by mohla snížit zisky hudebního průmyslu. „Cena akcií UMG stagnuje kvůli kombinaci problémů, které nesouvisejí s výkonem její hudební divize. A co je důležité — všechny tyto problémy lze touto transakcí řešit,“ uvedl k tomu Ackman.

Nezávazný návrh předpokládá, že společnost SPARC Holdings patřící Pershingu by se sloučila s UMG. Akcie nové firmy registrované v Nevadě by pak byly uvedeny na burzu v New Yorku. Talentový agent a někdejší prezident společnosti Walt Disney Michael Ovitz by se měl stát předsedou představenstva UMG.

Návrh také předpokládá, že akcionáři UMG by dostali celkem 9,4 miliardy eur a 0,77 akcie nové společnosti za každou akcii UMG. Hotovostní část by Pershing financoval z práv držitelů SPARC, dluhu a výnosů ze svého podílu ve společnosti Spotify.

Bill Ackman je jedním z nejznámějších manažerů hedgeových fondů na světě. Provádí miliardové transakce, které se týkají firem z odvětví, kde mají dostatečný vliv a jejichž akcie jsou podle Ackmana atraktivně oceněné. Má velké podíly například ve společnostech Alphabet, Amazon a Brookfield Asset Management. Jeho hlavní hedgeový fond má ve správě aktiva za téměř 18 miliard dolarů. Hedgeové fondy jsou méně regulované než tradiční investiční fondy a zpravidla nejsou určeny pro drobné investory.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

„Co s náma?" TEDxPragueYouth otevře debatu o mladé generaci

TEDxPrague je zpět
TEDx
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Mladá generace dnes vyrůstá ve světě plném možností, ale zároveň i nejistoty, tlaku na výkon a rychlých změn. Právě na tyto výzvy se zaměří letošní ročník akce TEDxPragueYouth s podtitulem „Co s náma?“, který se uskuteční 13. dubna v Planetáriu Praha.

Organizátoři chtějí otevřít prostor pro diskusi o tom, jak se mladí lidé vyrovnávají s prostředím formovaným technologiemi, neustálým srovnáváním i klimatickými obavami. Cílem není nabídnout jednoduché odpovědi, ale podpořit dialog o tom, jak si mladá generace hledá vlastní směr a jak může aktivně ovlivňovat svět kolem sebe.

Vstupenky kupujte zde

Součástí programu bude šest vystoupení ve formátu TED Talks, která nabídnou různé pohledy na budoucnost mladých lidí. Vystoupí například Veronika Gibi Podlasová, zakladatelka restaurace The Bowls, studentka strategické komunikace Tereza Dejmková, student strojového učení na University of Cambridge Filip Trhlík nebo zakladatel vzdělávacího projektu zaměřeného na klima Jakub Nekvasil. Doplní je aktivistka Katarína Janíčková a slovenský aktivista Marek Mach.

Akce se zaměří na příběhy mladých lidí i těch, kteří s nimi pracují, inspirují je nebo jim pomáhají hledat směr. Hlavním tématem je snaha nebýt pasivními pozorovateli změn, ale aktivně se podílet na jejich utváření – i za cenu toho, že odpovědi na některé otázky zatím nejsou jednoznačné.

