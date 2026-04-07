„Všechno to začalo Grónskem,“ vysvětlil Trump svou kritiku NATO
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho současné výhrady vůči NATO mají kořeny ve sporu o Grónsko z počátku letošního roku. „Upřímně řečeno, všechno to začalo Grónskem,“ uvedl během tiskové konference v Bílém domě. „Chceme Grónsko. Oni nám ho nechtějí dát. A já řekl: ‚tak nashledanou‘.“
Trump tak oživil napětí, které na začátku roku narušilo vztahy mezi Spojenými státy a Evropou. Tehdy pohrozil převzetím kontroly nad autonomním dánským územím, od čehož nakonec ustoupil po dosažení dohody. Situace vyvolala obavy napříč Evropou, přičemž Dánsko podle dostupných informací připravovalo krizové scénáře pro případ americké invaze na ostrov.
Šéf Bílého domu současně rozšířil kritiku Severoatlantické aliance a obvinil spojence z nedostatečné podpory během války s Íránem. „Myslím, že je to skvrna na NATO, která nikdy nezmizí,“ řekl a dodal, že je „velmi zklamaný“ tím, že některé země, včetně Španělska, odmítly poskytnout své základny či vzdušný prostor a evropské vlády neposlaly válečné lodě k zajištění Hormuzského průlivu.
Jeho výroky zapadají do širší kritiky NATO ze strany americké administrativy. Trump minulý týden naznačil možnost odchodu Spojených států z aliance, zatímco ministr zahraničí Marco Rubio varoval, že NATO by se mohlo stát pro Washington „nepříliš výhodným uspořádáním“.
Tajný hovor Orbána s Putinem: Jsem ochotnen pomoci v čemkoliv, uvedl maďarský premiér
Maďarský premiér Viktor Orbán v říjnovém telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nabídl, že je připraven pomoci „v jakékoli záležitosti“, včetně snahy o urovnání války na Ukrajině prostřednictvím summitu v Budapešti. Vyplývá to z přepisu hovoru, který zveřejnila agentura Bloomberg.
Evropští lídři zatím americkému tlaku odolávají. Na čtvrtečním jednání více než čtyř desítek představitelů se zaměřili na diplomatické a ekonomické kroky k opětovnému otevření Hormuzského průlivu, k přímému vojenskému zapojení se však nezavázali. Francouzský prezident Emmanuel Macron takový krok označil za „nereálný“.
Napětí by mohl zmírnit středeční schůzka ve Washingtonu, kde se generální tajemník NATO Mark Rutte setká s Trumpem, Rubiem a ministrem obrany Petem Hegsethem. Trump však zatím zůstává skeptický. „Řeknou: ‚uděláme tohle, uděláme tamto‘,“ uvedl. „Teď najednou chtějí něco posílat.“