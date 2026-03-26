Vance přijede do Budapešti podpořit Orbána
Americký viceprezident J. D. Vance navštíví mezi 7. a 8. dubnem Maďarsko, aby podpořil premiéra Viktora Orbána v nadcházejících parlamentních volbách, které se uskuteční 12. dubna. Informoval o tom server Politico a agentura Reuters, která se odkazovala na dva zdroje seznámené s Vanceovými plány. Podle těchto zdrojů se však program cesty může ještě změnit s ohledem na vývoj války na Blízkém východě, která začala na konci února údery Spojených států a Izraele na Írán.
Vanceova cesta bude druhou návštěvou představitele americké administrativy poté, co v únoru do Maďarska přijel ministr zahraničí USA Marco Rubio. Maďarský premiér je jedním z nejbližších spojenců Donalda Trumpa v Evropě, přičemž sám americký prezident vyjádřil Orbánovi podporu už v úterý, kdy vyzval Maďary, aby mu dali svůj hlas.
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Orbán již na počátku ledna zveřejnil na svém facebooku dopis datovaný z prosince loňského roku, ve kterém mu Trump přeje v nadcházejících volbách hodně štěstí. V únoru pak prezident USA na síti Truth Social napsal, že ve volbách plně podporuje Orbána. Toho tehdy označil za silného lídra, který dosáhl fenomenálních výsledků.
Pro Orbána se jedná o klíčové volby, ve kterých mu podle předvolebních průzkumů hrozí, že ho v čele Maďarska po 16 letech vystřídá šéf opoziční strany Tisza Péter Magyar. Ve vyhrocené volební kampani označuje Fidesz stranu Tisza za proukrajinskou a varuje, že jen vítězství Orbána zajistí nevtažení Maďarska do války. Tisza naopak slibuje politický obrat, proevropský postoj a změnu poměrů v justici či médiích, které jsou podle opozice pod kontrolou Fideszu.
Maďarsko zakázalo svému provozovateli přepravní soustavy plynu pořádat ve třetím čtvrtletí aukce na dodávky suroviny na Ukrajinu. Uvedla to agentura Reuters, podle níž premiér Viktor Orbán už podepsal příslušné nařízení. Orbán ve středu oznámil, že Maďarsko dodávky plynu na Ukrajinu postupně ukončí. Reaguje tak na přerušení tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu, které trvá od konce ledna.
Novým šéfem BBC se stal dlouholetý manažer firmy Google Matt Brittin. V nové roli ho čeká boj o důvěryhodnost veřejnoprávního média a také miliardový soudní spor s Donaldem Tumpem.
