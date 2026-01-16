Nový magazín právě vychází!

Ukrajina je bez plně funkční elektrárny. Kyjev chystá jednání se spojenci o energetické krizi

Ukrajině hrozí energetický kolaps
Ukrajina v důsledku ruských útoků přišla o poslední plně funkční elektrárnu a dokáže pokrýt jen zhruba třetinu své spotřeby elektřiny. Vláda proto plánuje zvýšit dovoz energie a svolat jednání se spojenci z takzvané ramsteinské skupiny. Energetická situace se zhoršuje i v Kyjevě, kde budou uzavřeny školy.

Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu. Oznámil to ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal, uvedla zpravodajská televize n-tv. Prezident Volodymyr Zelenskyj podle serveru Ukrajinska pravda uvedl, že země nyní dokáže pokrýt maximálně třetinu svých energetických potřeb.

Ukrajina chce kvůli vážné energetické krizi zvýšit dovoz elektřiny a připravuje on-line jednání se spojenci z takzvané kontaktní skupiny pro Ukrajinu, známé také jako ramsteinská skupina.

Státní podniky, zejména železnice a společnost Naftogaz, musí bezpodmínečně zajistit, aby bylo během topné sezony 2025–2026 k dispozici dostatečné množství elektřiny k pokrytí nejméně 50 procent celkové spotřeby,“ uvedl Šmyhal.

Ministr nesdělil, kolik elektřiny Ukrajina v současnosti vyrábí ani kolik jí dováží. Stanice n-tv připomněla, že Kyjev tyto údaje z bezpečnostních důvodů v souvislosti s válkou nezveřejňuje.

Server Ukrajinska pravda napsal, že premiérka Julija Svyrydenková pověřila ministra zahraničí Andrije Sybihu, aby ve spolupráci s ministerstvem energetiky připravil schůzku kontaktní skupiny, která by se energetické situaci Ukrajiny věnovala. Termín jednání zatím oznámen nebyl.

 

Primátor Kyjeva Vitalij Kličko dnes uvedl, že kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu je situace v metropoli mimořádně složitá. Město proto přistoupí k mimořádným opatřením. „Od 19. ledna zůstanou školy v hlavním městě uzavřeny do 1. února,“ napsal Kličko na síti Telegram. Správa města zároveň oznámila, že v zájmu úspor sníží intenzitu veřejného osvětlení přibližně na jednu pětinu běžného stavu.

Rusko během své téměř čtyři roky trvající invaze na Ukrajinu opakovaně útočí na energetickou infrastrukturu země. Tyto útoky často vedou k rozsáhlým výpadkům elektřiny, vody a tepla, které v zimních měsících postihují miliony obyvatel.

