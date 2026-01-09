Škoda Elroq na druhém místě. Evropským autem roku je Mercedes-Benz CLA

Nový magazín právě vychází!

Škoda Elroq
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

V prestižní anketě Evropské auto roku 2026 zvítězil Mercedes-Benz CLA. Velkého úspěchu dosáhla také mladoboleslavská Škoda, jejíž elektrické SUV Elroq skončilo na druhém místě. O výsledcích rozhodla porota složená z motoristických novinářů z celé Evropy.

Vítězem ankety Auto roku 2026 v Evropě se stal Mercedes-Benz CLA. Druhé místo obsadil model Škoda Elroq, který tak dosáhl jednoho z nejlepších výsledků značky Škoda v historii této soutěže. Výsledky dnes oznámili pořadatelé ankety. Do finále se letos probojovalo sedm automobilů. Třetí místo patří vozu Kia EV4, následovaly Citroën C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Dacia Bigster a Renault 4.

Anketu Evropské auto roku pořádají od roku 1964 evropské motoristické časopisy. O pořadí rozhoduje porota složená z odborných motoristických novinářů. Letos hlasovalo 59 porotců z 23 evropských zemí. V minulém ročníku zvítězil Renault 5 / Alpine A290.

Mercedes-Benz

Mercedes už Číňany nebaví. Raději si kupují levné domácí elektromobily

Zprávy z firem

Strasti evropských automobilek nekončí. Další negativní zprávou je propad prodejů německé automobilky Mercedes-Benz na čínském trhu. Tamní spotřebitelé dávají přednost domácím elektromobilům.

fry

Přečíst článek

Česká republika má v porotě svého zástupce nepřetržitě od roku 1992. Tím je tradičně šéfredaktor motoristického časopisu Automobil Revue, respektive Automobil. Prvním českým porotcem byl Milan Jozíf, v letech 2000 až 2015 Tomáš Hyan a od roku 2016 tuto roli zastává Jiří Duchoň.

Každý porotce má k dispozici 25 bodů, které musí rozdělit alespoň mezi pět ze sedmi finalistů, přičemž žádnému vozu nesmí udělit více než deset bodů. Mercedes-Benz CLA letos získal celkem 320 bodů, zatímco Škoda Elroq obdržela 220 bodů.

Škoda Auto představila plně elektrické sportovně-užitkové vozidlo (SUV) Elroq v říjnu 2024. Cena vozu na českém trhu začíná zhruba na 800 tisíc korun. Podle Centra dopravního výzkumu byl Elroq v prvních jedenácti měsících loňského roku nejprodávanějším elektromobilem v České republice.

Značka Škoda se do finále ankety Evropské auto roku v minulosti probojovala opakovaně. V roce 2007 skončilo malé MPV Roomster čtvrté, o dva roky později obsadila druhá generace Superbu šesté místo. V roce 2010 se kompaktní SUV Yeti umístilo na čtvrté příčce, v roce 2014 byla třetí generace Octavie šestá a o dva roky později skončila šestá také třetí generace Superbu. V roce 2021 obsadila čtvrtá generace Octavie páté místo a v roce 2022 skončilo elektrické SUV Enyaq iV rovněž páté. Druhá příčka modelu Elroq tak patří k dosud nejvýraznějším úspěchům značky v této prestižní soutěži.

