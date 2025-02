Trump: Zelenskyj mohl přijet na jednání USA a Ruska. Kdyby chtěl

Kdyby chtěl, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mohl přijet na rozhovory USA a Ruska o možnostech ukončení války na Ukrajině, které se konaly v úterý v Rijádu, prohlásil americký prezident Donald Trump v Miami. Staronová americká hlava státu tak na konferenci FII Priority podporované Saúdskou Arábií pokračovala v kritice svého ukrajinského protějšku.

Trump přitom Zelenského opět označil za „průměrně úspěšného komika“ a „diktátora“, který podle něj přemluvil USA k poskytnutí finanční pomoci Ukrajině. Trump ukrajinského vůdce označil za diktátora už ve středu na sociální síti Truth Social.

„Mladí lidé z Ruska a Ukrajiny jsou ti, kteří jsou decimováni,“ prohlásil Trump s tím, že doufá v brzké uzavření příměří mezi válčícími zeměmi. Podle amerického prezidenta mírová jednání postupují „velmi dobře“.

Americká a ruská delegace se v úterý sešly v Rijádu. Ukrajinští představitelé ani zástupci evropských zemí na jednání o ukončení války, kterou Rusko rozpoutalo svou invazí na Ukrajinu před třemi lety, pozváni nebyli. Trump tvrdí, že se mu úspěšně daří vyjednávat její konec. Kreml si jeho postoj pochvaluje.

Americký prezident v Miami také zmínil svůj pokus získat od Ukrajiny vzácné nerosty a obvinil vládu Zelenského z „porušení dohody“. List Financial Times v sobotu s odvoláním na své zdroje napsal, že ukrajinský prezident odmítl návrh Trumpovy administrativy, aby USA získaly práva na přibližně 50 procent vzácných nerostů na Ukrajině. Návrh dohody podle jeho zdroje zmiňoval, že USA získají ukrajinské přírodní zdroje výměnou za minulou vojenskou pomoc a neobsahoval nic o podobné podpoře v budoucnu.

Kyjev se podle listu snaží vyjednat lepší dohodu, která by obsahovala bezpečnostní záruky, a chce do budoucího využívání ukrajinských přírodních zdrojů zapojit i další země, včetně států Evropské unie.

Trumpova administrativa by mohla usilovat o rychlé uzavření zjednodušené dohody a později jednat o podrobných podmínkách včetně toho, jak velkou část rozsáhlých ukrajinských nerostných zdrojů USA získají, píše dnes agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Americký prezident chce, aby byla dohoda uzavřena před tím, než případně schválí další vojenskou podporu Kyjevu nebo podnikne kroky ke zprostředkování mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem.

Trumpův zmocněnec pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg přicestoval do Kyjeva, aby jednal o podmínkách upravené dohody a o tom, co Ukrajina požaduje k jejímu podepsání. Zelenskyj oznámil, že se s Kelloggem setká dnes a že je klíčové, aby schůzka a celková spolupráce s Amerikou byla konstruktivní.

„Rozhodně, musíme toho chlapa vrátit do reality,“ odpověděl jeden z Trumpových poradců pod podmínkou anonymity na otázku, zda budou američtí představitelé nadále o dohodu usilovat .