Trump k Macronově plánu poslat mírové jednotky na Ukrajinu: Bylo by to skvělé, ušetřili bychom si cestu

Americký prezident Donald Trump by nebyl proti, kdyby Evropané chtěli poslat mírové jednotky na Ukrajinu, aby jí tak v případě mírové dohody s Ruskem poskytli bezpečnostní garance.

„Pokud to (Evropané) chtějí udělat, bylo by to skvělé,“ řekl k případné evropské mírové misi na Ukrajině. „Nemuseli bychom tam nikoho posílat, protože jsme velmi daleko,“ dodal Trump.

V Evropě však ohledně možné mírové mise nepanuje jednota. Své vojáky na ni by byly ochotny poslat Francie, Británie nebo Švédsko. Proti se vyjádřil třeba německý kancléř Olaf Scholz nebo polský premiér Donald Tusk. Česká republika se oficiálně nevyjádřila, zda by byla ochotna poslat své jednotky v rámci mírové mise na Ukrajinu, což mohlo být důvodem pro její neúčast na pondělním setkání evropských lídrů v Paříži.

Na otázku týkající se rozhovorů mezi americkými a ruskými představiteli v Rijádu Trump odpověděl, že „jednání byla velmi dobrá“ a že má „mnohem větší důvěru“, že se podaří dosáhnout mírové dohody. Tvrdí, že „Rusko chce něco udělat, chce zastavit divoké barbarství“. Zopakoval, že válka na Ukrajině by nikdy nezačala, kdyby byl prezidentem. Města na Ukrajině přirovnal k těm v Pásmu Gazy.

Ruská armáda invazi na Ukrajinu zahájila před téměř třemi lety na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.

Trump dal najevo, že je „velmi zklamaný“ kvůli výhradám Ukrajiny, že nedostala pozvánku na dnešní jednání v Rijádu. Tvrdí, že Ukrajinci mají místo u vyjednávacího stolu „už tři roky a ještě dlouho předtím“. Dodal, že i nepříliš dobrý vyjednavač konflikt mohl vyřešit už před lety, aniž by ztratil území nebo lidské životy.

