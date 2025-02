David Ondráčka: Babiš a Strnad se sešli. Oligarchové ladí noty

Oligarchie je postavena na vazbách na politiky, aby je využila pro získání kontraktů nebo privatizací, to je její podstata. Proto je zajímavá zpráva o námluvách zbrojního magnáta Strnada s pravděpodobným příštím premiérem Babišem.

Strnad je dominantní zbrojař v situaci, kdy Česko bude v dalších letech vydávat stovky miliard na zbrojení vzhledem ke geopolitickému vývoji. Strnad si chystá půdu pro příští vládu a budoucí kontrakty, a také má své dílčí zájmy. Chce koupit asi třetinu zkrachovalé ostravské hutě Liberty, kvůli plechům pro armádní auta, a k tomu potřebuje vládu, tu příští. A Babiš kandiduje v Ostravě a potřebuje ukázat, že zachraňuje aspoň něco z průmyslu, který tam za Fialy šel ke dnu.

Byznys je válka a válka je byznys

Média (Denik N) reportují o schůzce dvou oligarchů. Majitel největší české zbrojařské skupiny Czechoslovak Group Michal Strnad se sešel v Průhonicích s Andrejem Babišem, majitelem Agrofertu, šéfem ANO a pravděpodobným budoucím premiérem. Sešli se, aby narovnali napjaté vztahy a hlavně pohovořili o obchodní budoucnosti, společné.

U nás už se přece nevraždí

Celé to provázela až stěží uvěřitelná informace, že Strnad plánuje „vraždu“ Babiše. Něco takového mělo padnout poté, co Babiš neprodal Strnadovi vydavatelství Mafra a chemičku Synthesia. Patrně šlo jen o drb a úplný nesmysl, který ale nějak diskrétně prověřilo vojenské zpravodajství. S trochou ironie bych podotkl, že v těchto kruzích se přece u nás už dávno nevraždí, jsme jinde, devadesátky jsou pravěk.

Oligarchie dělá vztahy

Je evidentní, že naše oligarchie jasně vidí, že současná vláda už jen dosluhuje a nemá smysl se s ní už bavit. Babiš se vrací k moci, teď je potřeba „dělat vztahy“ s ním. Myslím, že to je nejzajímavější dění současných měsíců naší politiky.

Politické vazby

Strnad starší (zakladatel zbrojařského impéria CSG) vynikal úzkými vztahy se Zemanem, kterého pravidelně sponzoroval, ale uměl dobře jednat i s dalšími politiky. Český byznys přece celý stojí hlavně na dobrých kontaktech. A velké zbrojovky z logiky věci potřebují úzké vazby na stát, bezpečnostní složky a obranu. Minimálně v české muniční iniciativě hrála tato firma klíčovou roli, ale jde hlavně o dlouhodobé zbrojní kontrakty na mnoho dalších let.

Člověk si dovede představit třeba i další privatizace posledních vojenských opravárenských kapacit, které Česko ještě má ve státních rukou. Ale hezký byl také loňský příběh o prodeji opravárenské divize státního podniku Letiště Praha. Strnad o něj stál a za ne moc vyjasněných okolností byl ten tendr zastaven. Ale to přece neznamená, že se nemůže třeba za příští vlády znovu zahájit.

Landovský jako ministr obrany?

Samozřejmě na takových schůzkách se probírají také personálie. A tak vidíte spekulace, že by Babiš mohl udělat ministra obrany z bývalého sociálního demokrata Landovského. Ten už také rozdává rozhovory, je zván do médií, příprava a testování přijatelnosti začalo naplno. Bývalí sociální demokraté, kteří udělali díky této straně diplomatickou kariéru, samozřejmě včas pochopili, že teď bude čas dominance ANO.

Mafra

Zpět ke Strnadovi a jeho skupině Czechoslovak Group, největší až dominantní zbrojařské skupině. Její vliv v českém byznysu nepochybně v dalších letech výrazně poroste, už kvůli bezpečnostní a geopolitické situaci. Strnad chtěl loni od Babiše koupit chemičku Synthesia a také mediální dům Mafra. Nepochybně tím chtěl mít také svůj mediální vliv, vlastní jaderný kufřík, stvrzení pozice mezi extraligou. Nebyl nadšený (velmi jemně řečeno), že to Babiš nakonec prodal Pražákovi. Je otázka, jestli nakonec vydavatelství neskončí u Tykače. Rozhodně česká oligarchie nespí a chystá se na zítřek.

