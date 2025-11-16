Trump ustupuje tlaku. Stáhne část příslušníků Národní gardy z Chicaga a Portlandu

Americká vláda stáhne část příslušníků Národní gardy z Chicaga a Portlandu. Informoval o tom list The New York Times s odvoláním na své zdroje. Opatření přichází několik týdnů poté, co prezident Donald Trump nasazení Národní gardy v obou městech nařídil, a to navzdory námitkám místních politických představitelů. Trump použití Národní gardy odůvodnil vysokou kriminalitou.
Podle zdrojů The New York Times bude staženo zhruba 200 příslušníků Národní gardy z Chicaga a dalších zhruba 200 z Portlandu. Jednotky Národní gardy do těchto měst dorazily začátkem října. Kvůli právním sporům však dosud nezačaly v ulicích pomáhat federálním policistům a chránit federální budovy, jak Trumpova administrativa plánovala, píše The New York Times.
Podle listu se vysoce postavení představitelé Pentagonu kvůli právním překážkám pro nasazení Národní gardy a blížícím se svátkům rozhodli přinejmenším prozatímně stáhnout příslušníky pocházející z jiných států USA. V Chicagu by mělo zůstat aktivováno zhruba 300 příslušníků Národní gardy státu Illinois a v Portlandu zhruba 200 příslušníků Národní gardy státu Oregon, uvedly zdroje.
Trump v posledních měsících nařídil vyslání Národní gardy do několika demokraty spravovaných měst, včetně Los Angeles, Chicaga, Washingtonu či Memphisu. V minulosti se američtí prezidenti k takovému postupu uchylovali výjimečně.
Babiš chystá nevratné kroky ke střetu zájmů, uvedla Schillerová
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš při řešení svého možného budoucího střetu zájmů udělá nevratné kroky, Agrofert ale neprodá. Učiní to v den, kdy se stane premiérem, nebo den předem podle toho, jak se dohodne s prezidentem Petrem Pavlem, uvedla místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová.
Chystané převedení poplatků za obnovitelné zdroje od zákazníků na stát vyjde příští rok státní rozpočet na 17 až 18 miliard korun. Prostředky hodlá nově vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů získat přesuny prostředků v rámci rozpočtových kapitol, přičemž poplatky chce zrušit pro firmy i pro domácnosti. Schodek rozpočtu 286 miliard korun navržený končící vládou v demisi však zvyšovat nechce. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekla místopředsedkyně hnutí ANO a pravděpodobně budoucí ministryně financí Alena Schillerová.
Podle ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka však nebudou chystané kroky budoucí vlády stačit na přiblížení se připravovanému řešení v Německu, které má od ledna snížit ceny energií pro firmy v některých odvětvích na polovinu prostřednictvím snížení daně z elektřiny. „My, když odpustíme vše, co může vláda odpustit, tak nejsme schopni dorovnat německé ceny. Takže je potřeba jednat s německou stranou, protože ta konkurenční nevýhoda na naší straně by byla zásadní,“ podotkl. Koncová cena v Německu by se přitom měla snížit ze 130 eur na 55 až 60 eur za megawatthodinu, Česko je schopné se dostat na 80 eur, dodal.
Chystané zastavení růstu vyměřovacího základu pro sociální pojistné u osob samostatně výdělečně činných bude mít do rozpočtu dopad podle Schillerové okolo 3,5 miliardy korun. Podle ministra práce a sociálních věcí v demisi Mariana Jurečky to bude znamenat výpadek příjmů okolo osmi miliard a navíc to bude znamenat pro podnikatele nižší důchod v budoucnu. Podle expremiéra Jiřího Rusnoka se navíc zvětší rozdíl mezi odvody OSVČ a zaměstnanců.
Skupina poslanců nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů totiž předložila Sněmovně novelu, jež zastavuje růst sociálních odvodů živnostníků. Měsíční nejnižší vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných, kteří tuto činnost vykonávají jako hlavní, předloha zachová pro příští rok na letošní úrovni 35 procent průměrné mzdy. Podle platného zákona by vzrostl o pět procentních bodů. Živnostníci by tak měli podle Schillerové ušetřit nejméně 8580 korun ročně.
„Politické zoufalství.“ Vondráček se pustil do opozice kvůli schůzi o střetu zájmů
Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček nazval mimořádnou sněmovní schůzi ke střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše politickým zoufalstvím opozice. O dosavadních schůzkách Babiše s prezidentem Petrem Pavlem ke vzniku nové vlády i předložení návrhu programového prohlášení hovořil v diskusním pořadu Partie CNN Prima News jako o projevech dobré vůle. Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) označil za zbytečné a hloupé, že si nastupující vláda zhoršuje s prezidentem vztahy.
Schillerová zároveň uvedla, že nová vládní koalice nechce zastavovat dopravní stavby, přestože v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok chybí 37,2 miliardy korun. Zároveň zmínila, že na ministerstvu práce a sociálních věcí chybí na mandatorní výdaje v příštím roce 31,6 miliardy korun a letos 13 miliard Kč. To Jurečka odmítl, podle něj letos chybí zhruba sedm miliard korun.
Rusnok i Marek považují návrh státního rozpočtu, do kterého chce nová vláda navíc zapracovat úpravy, jež slibuje v programovém prohlášení, za nerealistický. Podle Rusnoka je navíc pravděpodobné, že jej nová vláda bude muset novelizovat s jinými základními parametry. Návrh státního rozpočtu, který tento týden poslala vláda v demisi po urgencích nové vládní koalice do sněmovny, bude ve středu před prvním čtením projednávat poslanecký rozpočtový výbor. Vláda už jednou rozpočet předložila, po říjnových volbách se jím ale nově zvolení poslanci nemohli zabývat.
Související
Babiš chystá nevratné kroky ke střetu zájmů, uvedla Schillerová
Vlasy patří k nejrychleji rostoucím tkáním v lidském těle a jejich kvalita do značné míry reflektuje to, co jíme, jak spíme, jak zvládáme stres i jaké máme hormony. Často se pak jakékoliv nedostatky v životním stylu projeví zpomaleným růstem, nadměrným vypadáváním, lámavostí, ztrátou lesku nebo zhoršenou kvalitou pokožky hlavy. Logikou těla je totiž postavit vlasové folikuly až ke konci svých priorit.
Základem zdravých a silných vlasů jsou bílkoviny. Keratin, který je hlavní stavební bílkovina vlasu, je složený z aminokyselin, které tělo musí mít k dispozici každý den. Dobrá zpráva je, že průměrný člověk nemá s příjmem bílkovin pouze ze stravy problém. V případě veganské stravy je důležitá pestrost, díky které pokryjeme celé spektrum aminokyselin: luštěniny, quinoa, chia, konopná a dýňová semínka nebo spirulina poskytují tělu stavební materiál potřebný pro růst nových vlasů i regeneraci těch stávajících. Tyto potraviny jsou zdravé a vhodné jako pravidelná alternativa i v případě standardní stravy zahrnující živočišné výrobky. Další zásadní složkou jsou omega-3 mastné kyseliny, které snižují zánět ve vlasových folikulech, podporují tvorbu lipidů ve vlasové pokožce a pomáhají vlasům udržet si pružnost a lesk. Nejlepšími zdroji jsou tučné ryby a další mořské plody, lněná a chia semínka, vlašské ořechy, sacha inchi olej a mořské řasy.
Pozor na železo
Jedním z nejčastějších výživových deficitů, který se okamžitě projeví vypadáváním vlasů, je nedostatek železa, což je běžný stav u žen plodného věku. Železo podporuje tvorbu energie v buňkách a umožňuje folikulům rychlé dělení. Při krevním testu je lepší vypovídací hodnotou než standardně zjišťované sérové železo hodnoty ferritinu- tento test lze vyžádat u lékaře i přímo v laboratoři a lze ho zakoupit i jako sada pro domácí použití. Pro dostatek železa jsou ideální červené maso, játra, vejce a ryby, ale i luštěniny, tofu, ořechy, dýňová semínka a listová zelenina a příjem vitamínu C zvyšuje jeho vstřebatelnost.
Pro růst vlasů je zásadní také zinek, který podporuje obnovu a hojení pokožky hlavy, podílí se na regulaci mazových žláz a pomáhá folikulům vytvářet nové vlasové buňky. Najdeme ho v hovězím mase, vejcích, krevetách, sýrech, ale i v para ořeších, dýňových semínkách či celozrnných obilovinách. Bez dostatku zinku může dojít k zvýšené lámavosti, tvorbě šupin na pokožce hlavy či zpomalení růstu. Pro zdravou vlasovou pokožku je důležitý selen (mořské ryby, vejce, para ořechy) a jód (mořské plody, mořské řasy, mléčné výrobky). Významnou roli mají rovněž vitaminy skupiny B- hlavně B7 (biotin), B9 (folát) a B12. Biotin je potřebný pro tvorbu keratinu, ale brát ho v doplňcích stravy pomáhá jen tehdy, pokud je ho nedostatek. Folát podporuje dělení buněk a tvorbu nových vláken, B12 je zásadní pro tvorbu červených krvinek a správné dělení buněk, takže nedostatek může zpomalovat růst vlasů, oslabovat je nebo způsobovat řídnutí.
Dalším důležitým minerálem pro kvalitu vlasů je křemík. Ten podporuje elasticitu vlasového vlákna, zlepšuje jeho pevnost a snižuje lámavost. Přirozeně ho obsahují okurky, oves, mango, banán nebo přeslička rolní. Právě přeslička bývá tradičně používaná jako čaj nebo extrakt na podporu vlasů, protože kromě křemíku obsahuje i antioxidační látky. Antioxidanty totiž také hrají důležitou roli- zejména vitamin C a polyfenoly. Ty chrání buňky ve vlasových folikulech před oxidačním stresem, který vzniká při zátěži, nedostatku spánku, hormonálním rozhození nebo při zvýšené hladině kortizolu. Oxidační stres může narušovat růstový cyklus vlasů, zvyšovat jejich křehkost a snižovat rychlost regenerace pokožky hlavy. Proto má velký význam strava bohatá na ovoce, zeleninu, zelený čaj, bylinky a koření.
Kromě výživy mají velký vliv i hormony a stres. Při stresu klesá počet mitochondrií, což snižuje energii dostupnou pro růst folikul, které jsou energeticky velmi náročné. Nedostatek spánku snižuje produkci růstových faktorů, takže vlasy rostou pomaleji a jsou slabší. Vnější péče je skvělým doplňkem, ale nikdy nemůže nahradit to, co se děje uvnitř těla. Masáž pokožky hlavy podporuje prokrvení a přísun živin k folikulům. Vlasy také rostou lépe, pokud nejsou vystavovány nadměrnému teplu, agresivním tenzidům nebo mechanickému poškození.
Biohacking: Jak pečovat o své buňky a zpomalit stárnutí
Buněčné zdraví je základ, na kterém stojí všechno ostatní. Každá buňka je miniaturní živý organismus, který neustále pracuje, opravuje se a komunikuje s ostatními. Lidské tělo se skládá z bilionů buněk, z nichž každá má specializované funkce, které nás udržují naživu a v dobré kondici. Pokud mají buňky dostatek energie, ochrany a prostoru pro opravy, celé tělo je stabilní a výkonné. Když jsou buňky poškozené nebo hůře fungují, může to vést k chronickým onemocněním, předčasnému stárnutí a celkovému snížení kvality života.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
Biohacking: Kreatin dodává energii a zpomaluje proces stárnutí, ukazují studie